Сводки от ополчения Новороссии 01 июля 2018
- 30.06 23:06 Снайпер ДНР уничтожил командира карателей, — подробности (ФОТО).
- 30.06 22:26 В ДНР готовятся взорвать ВСУ из-под земли (ВИДЕО).
- 30.06 20:50 ВСУ открыли миномётный огонь по ЛНР накануне перемирия.
- 30.06 19:49 Фото с БПЛА. Позиции ВСУ в поселке Пески.
Снайпер ДНР уничтожил командира карателей, — подробности (ФОТО)
Снайпер Вооружённых сил ДНР под Горловкой уничтожил командира взвода ВСУ, пытавшегося вытащить из-под огня 22-летнего раненого солдата.
«В бою погиб 57-летний командир взвода Шишак Валерий Казимирович с позывным „Поляк”», — сообщает пресс-служба 24-й ОМБр имени короля Даниила ВСУ.
Отмечается, что накануне войны Шишак вышел на пенсию, однако с первых дней «АТО» вступил в ряды ВСУ. Вначале служил в карательном батальоне «Луганск-1», а с 2016 года — в 24-й ОМБр.
«Жил Валерий Казимирович в городе Северодонецк Луганской области. У него остались жена, взрослые сын и дочь», — сообщают оккупанты.
Также в этом бою погиб 22-летний Андрей Волос из села Омельное Киверцовского района Волынской области, которого после получения тяжёлого ранения пытался вытащить Шишак.
«Андрей Волос после нескольких неудачных попыток всё-таки попал в ряды Вооружённых сил Украины, чтобы лично защищать государство от российской агрессии на востоке. У бойца Королевской бригады, ещё молодого 19-летнего юноши, пришедшего на фронт, остались родители и беременная жена», — отметили в пресс-службе бригады.
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В ДНР готовятся взорвать ВСУ из-под земли (ВИДЕО)
Бойцы интербригады «Пятнашка» Армии ДНР вырыли под авдеевской «промкой» настоящее «метро», сообщает военкор Семён Пегов.
Цель — заложить под позиции ВСУ взрывчатку и привести её в действие, если украинские военные внезапно пойдут в масштабное наступление.
После подрыва передовые отряды противника, по задумке бойцов «Пятнашки», окажутся отрезанными от подкрепления, и штурмовики не смогут нанести реального ущерба подразделениям ДНР, обороняющим рубежи Республики.
Подобная тактика активно использовалась в Сирии. Причём, как боевиками, так и правительственными силами. Теперь технологии «подземной» войны перекочевали и на Донбасс.
«Вслед за „Пятнашкой” на „промке”, по нашей информации, аналогичные тоннели начали рыть и на других участках фронта», — отмечает Пегов.
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ВСУ открыли миномётный огонь по ЛНР накануне перемирия
ВСУ начали обстрел посёлка городского типа Донецкий за несколько часов до наступления «Урожайного перемирия», согласованного ранее участниками Контактной группы.
Об этом заявил официальный представитель оборонного ведомства Республики подполковник Андрей Марочко.
«ВСУ цинично в преддверии наступления „Урожайного перемирия“ ведут огонь по населённому пункту Донецкий», — сказал он.
«В результате обстрела в 18.50 из 120-мм миномёта, БМП-1, АГС и стрелкового оружия с направления населённого пункта Новотошковское, по предварительной информации, загорелись летняя кухня и гараж по улице Криничной. Из-за непрекращающихся провокаций МЧС не может выехать на место пожара», — добавил подполковник.
Ранее полномочный представитель РФ на переговорах Контактной группы в Минске Борис Грызлов сообщил журналистам, что на заседании Контактной группы в Минске было принято заявление о режиме прекращении огня в связи с началом уборки урожая. Оно вступает в силу 1 июля с нуля часов по киевскому времени.
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Фото с БПЛА. Позиции ВСУ в поселке Пески
Позиции ВСУ в поселке Пески снятые с БПЛА.
PS. Завтра официально должно начаться очередное "перемирие", но скорее всего уже завтра вечером мы услышим про очередные нарушения.
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