Сводки от ополчения Новороссии 01 июля 2018

Снайпер Вооружённых сил ДНР под Горловкой уничтожил командира взвода ВСУ, пытавшегося вытащить из-под огня 22-летнего раненого солдата.

«В бою погиб 57-летний командир взвода Шишак Валерий Казимирович с позывным „Поляк”», — сообщает пресс-служба 24-й ОМБр имени короля Даниила ВСУ.

Отмечается, что накануне войны Шишак вышел на пенсию, однако с первых дней «АТО» вступил в ряды ВСУ. Вначале служил в карательном батальоне «Луганск-1», а с 2016 года — в 24-й ОМБр.

«Жил Валерий Казимирович в городе Северодонецк Луганской области. У него остались жена, взрослые сын и дочь», — сообщают оккупанты.

Также в этом бою погиб 22-летний Андрей Волос из села Омельное Киверцовского района Волынской области, которого после получения тяжёлого ранения пытался вытащить Шишак.

«Андрей Волос после нескольких неудачных попыток всё-таки попал в ряды Вооружённых сил Украины, чтобы лично защищать государство от российской агрессии на востоке. У бойца Королевской бригады, ещё молодого 19-летнего юноши, пришедшего на фронт, остались родители и беременная жена», — отметили в пресс-службе бригады.

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