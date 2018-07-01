Сирия, ИГИЛ, последние новости 01 июля 2018

Минувшей ночью силы ПВО российской авиабазы Хмеймим, расположенной в сирийской провинции Латакия, отразили воздушный налёт вражеских беспилотников.

Первыми об этом сообщили жители ближайшего к военному аэродрому городка Джебла и сирийские ополченцы, а недавно подтвердили и представители Минобороны РФ.

«30-го июня c наступлением темного времени суток средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим с северо-восточного направления на удалении от аэродрома была обнаружена группа малоразмерных воздушных целей (БПЛА) неизвестной принадлежности», — рассказал журналистам представитель базы ВКС России.

Офицер уточнил, что пострадавших или материального ущерба в результате налёта дронов не было, военный объект функционирует в штатном режиме.

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Ну может так? По имеющейся информации, дронов было более 10 и они были сбиты огнём ЗРПК «Панцирь».

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