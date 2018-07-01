Сирия, ИГИЛ, последние новости 01 июля 2018
- 16:18 Потери под Тафасом.
- 14:03 ВАЖНО: В Сирии отражён налёт на российскую авиабазу Хмеймим (ФОТО, ВИДЕО).
- 07:15 Налет БПЛА на Хмеймим. 01.07.2018.
- 05:30 Невероятная победа: российские военные возвращают множество городов на юге Сирии под контроль Асада (ФОТО, ВИДЕО, КАРТА).
Потери под Тафасом
Чтобы не казалось, что сирийцы в Дераа совсем уж в полигонных условиях действуют.
При продвижении в районе столицы провинции у города Тафас, САА протеряли два танка. По заявлениям боевиков машины были уничтожены из TOW.
Кроме того, боевики заявляют, что в боях погибло 2 сирийских бригадных генерала и несколько солдат при этом признавая собственные существенные потери от авиаударов ВКС РФ.
Местные боевики фактически перекрасились из "умеренных" в "неумеренных".
Потом конечно приходит возмездие, но танки конечно жалко.
Ниже, лютуют ВКС РФ.
Вечером подобью итоги за сутки.
Кое-что как обычно кидаю в Телеграм https://t.me/boris_rozhin
По ночному налету на Хмеймим https://colonelcassad.livejournal.com/4287209.html, "Генерал и майор" сообщает: Ночью силы ПВО а/б Хмеймим сбили свыше 10 кустарных дронов при попытке атаковать российскую авиабазу. ЗРПК "Панцирь" уничтожил все БПЛА до подлёта к цели, пострадавших нет.
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ВАЖНО: В Сирии отражён налёт на российскую авиабазу Хмеймим (ФОТО, ВИДЕО)
Минувшей ночью силы ПВО российской авиабазы Хмеймим, расположенной в сирийской провинции Латакия, отразили воздушный налёт вражеских беспилотников.
Первыми об этом сообщили жители ближайшего к военному аэродрому городка Джебла и сирийские ополченцы, а недавно подтвердили и представители Минобороны РФ.
«30-го июня c наступлением темного времени суток средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим с северо-восточного направления на удалении от аэродрома была обнаружена группа малоразмерных воздушных целей (БПЛА) неизвестной принадлежности», — рассказал журналистам представитель базы ВКС России.
Офицер уточнил, что пострадавших или материального ущерба в результате налёта дронов не было, военный объект функционирует в штатном режиме.
Обновлено
Ну может так? По имеющейся информации, дронов было более 10 и они были сбиты огнём ЗРПК «Панцирь».
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Налет БПЛА на Хмеймим. 01.07.2018
В ночь с 30 июня на 1 июля произошел очередной налет малоразмерных БПЛА на авиабазу Хмеймим.
Аппараты скорее всего запускались в юго-западном Идлибе. Сирийские и ливанские источники заявляют о том, что было несколько дронов.
Система ПВО базы (скорее всего "Панцири") отработала по дронам на подходе к базе поразив несколько дронов с помощью зенитных ракет.
О каком-либо ущербе авиабазе не сообщается.
В течение дня стоит ожидать официальных комментарией МО РФ.
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Невероятная победа: российские военные возвращают множество городов на юге Сирии под контроль Асада (ФОТО, ВИДЕО, КАРТА)
В результате успешных действий российских переговорщиков множество населённых пунктов перешли под контроль сирийского правительства в южной провинции Дераа (Деръа).
Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.
В ночь с 28 на 29 июня на юге Сирии был объявлен двенадцатичасовой режим прекращения огня.
Сирийская Арабская Армия на это время останавливала ведение боевых действий. Данная пауза была вызвана желанием командиров боевиков Свободной Сирийской Армии пойти на переговоры с представителями российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.
Российские переговорщики выслушали просьбы командиров незаконных вооруженных формирований. После недолгой дискуссии было достигнуто соглашение, согласно которому сразу три крупных города провинции Деръа перешли под контроль официального Дамаска. Боевики в городах Этбаа, Таафас и Даиль согласились добровольно сложить оружие при условии участия российской военной полиции как гаранта их безопасности.
Днем 29 июня первые конвои российской военной полиции совместно с представителями сирийского Мухабарата вошли в указанные населенные пункты.
Мирные жители с радостью встретили российских военнослужащих. В настоящий момент силами представителей органов местного самоуправления под контролем сирийских военнослужащих развернуты пункты сдачи оружия и урегулирования правового статуса боевиков. В Этбуу, Таафас и Даиль отправлены гуманитарные конвои, для оказания необходимой помощи освобожденным жителям.
Вслед за ними ещё более десятка населённых пунктов перешли под контроль российских и сирийских военных в провинции Дераа. Синим цветом на карте выделены города и поселки, согласившиеся на перемирие 30-го июня.
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