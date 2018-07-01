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СЕНСАЦИЯ: Сборная России вышла в четвертьфинал ЧМ-2018 (+ФОТО, ВИДЕО)

19:41. 1 июля 2018 Просмотров - 45 Нет комментариев Опубликовал:
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СЕНСАЦИЯ: Сборная России вышла в четвертьфинал ЧМ-2018 (+ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Только что на московском стадионе «Лужники» при мощнейшей поддержке трибун сборной России удалось одержать поистине историческую победу.

Подопечные Станислава Черчесова смогли одолеть своих соперников по 1/8 финала — команду Испании — и выйти в четвертьфинал чемпионата мира по футболу, который впервые проходит в России.

Основное время окончилось со счётом 1:1, два дополнительных тайма также не выявили победителя. В серии послематчевых пенальти под московским ливнем футбольная удача оказалась на стороне России со счётом 4:3.

Героем матча стал наш вратарь Игорь Акинфеев, отразивший два 11-метровых удара испанцев.

Это исторический успех для сборной России, которой с 1994 года ни разу не удавалось преодолеть групповой этап на чемпионатах мира. Наивысшим достижением для сборной СССР было четвёртое место на ЧМ-1966.

В четвертьфиналах сборная нашей страны не играла с 1970-го года.

Добавим, что сборная России взяла реванш у испанцев за три поражения в рамках чемпионатов Европы (0:1 в 2004 году, 1:4 в группе и 0:3 в полуфинале в 2008).

Соперник россиян на следующую игру определится в поединке команд Хорватии и Дании. Матч между ними начнётся сегодня в 21:00 в Нижнем Новгороде.

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СЕНСАЦИЯ: Сборная России вышла в четвертьфинал ЧМ-2018 (+ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
СЕНСАЦИЯ: Сборная России вышла в четвертьфинал ЧМ-2018 (+ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
СЕНСАЦИЯ: Сборная России вышла в четвертьфинал ЧМ-2018 (+ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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