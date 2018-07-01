Россия победила Испанию. В футбол

Россия по пенальти одолела Испанию и вышла в 1/4 финала Чемпионата мира.Это был очень тяжелый матч, где сборная большуя часть времени отбивалась. Но смогли дотянуть до пенальти и там Акинфеев спас, как и несколько раз по ходу матча.Этим матчем сборная делом ответила на предшествующую критику, одолев превосходящего классом противника.Можно конечно говорить, что испанцам где-то невезло и они много атаковали, но большую часть матча их самые грозные игроки вязли в нашей обороне.Под конец конечно усталость взяла свое, но на морально-волевых дотянули до счастливого исхода.

Источник: colonelcassad.livejournal.com