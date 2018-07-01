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Россия победила Испанию. В футбол

19:45. 1 июля 2018 Просмотров - 66 Нет комментариев Опубликовал:


Россия по пенальти одолела Испанию и вышла в 1/4 финала Чемпионата мира.
Это был очень тяжелый матч, где сборная большуя часть времени отбивалась. Но смогли дотянуть до пенальти и там Акинфеев спас, как и несколько раз по ходу матча.
Этим матчем сборная делом ответила на предшествующую критику, одолев превосходящего классом противника.
Можно конечно говорить, что испанцам где-то невезло и они много атаковали, но большую часть матча их самые грозные игроки вязли в нашей обороне.
Под конец конечно усталость взяла свое, но на морально-волевых дотянули до счастливого исхода.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: ИСПАНИЯ, Россия, спорт, футбол
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