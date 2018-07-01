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Подвиг Героя: как белорусский танкист бил фашистов вдали от Родины (ВИДЕО)

06:30. 1 июля 2018 Просмотров - 93 Нет комментариев Опубликовал:
Подвиг Героя: как белорусский танкист бил фашистов вдали от Родины (ВИДЕО) | Русская весна

Авторский рассказ о белорусском Данко — первом белорусе — Герое Советского Союза — Солдате Бессмертного Полка — Павле Емельяновиче Куприянове.

Его не даром называют белорусским Юрием Гагариным. Своей жизнью и своим подвигом, как ярким пламенем, он осветил путь испанского народа к свободе и независимости.

Семейными воспоминаниями о нём поделились трое его потомков — Куприянов Никита Сергеевич, Куприянов Сергей Игоревич, Куприянов Марат Владимирович.

Ведущий сюжета — Перевощиков Валерий Иванович, ветеран войны и труда, руководитель ВПК «Патриот», заместитель Председателя Оргкомитета международного общественного движения «Бессмертный Полк» (Беларусь), специально для «Русской Весны».

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Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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