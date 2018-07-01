Новости Украины и Новороссии 01 июля 2018
- 05:24 Я привез Сенцову банку.
- 01:00 Военные ВСУ назвали себя «богами войны» и похвастались кадрами с учений (ВИДЕО).
- 00:43 ВАЖНО: В ДНР произошёл взрыв на газораспределительной станции.
Я привез Сенцову банку
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Военные ВСУ назвали себя «богами войны» и похвастались кадрами с учений (ВИДЕО)
Штаб «ООС» опубликовал видео артиллерийских учений.
В ролике под пафосным названием «Боги войны» демонстрируется работа различных средств артиллерийской разведки, в частности радиолокационных станций и БПЛА «Фурия». Также украинские военные сняли на видео стрельбы по намеченным целям.
«В соответствии с решением командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева и с целью повышения эффективности поражения сил противника созданы разведывательно-огневые контуры», — говорится в описании к видеоролику.
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ВАЖНО: В ДНР произошёл взрыв на газораспределительной станции
На газораспределительной станции в Новоазовском районе на юге ДНР произошел взрыв, вся южная часть Республики осталась без газа.
Об этом сообщает ДАН с ссылкой на источник в районной администрации.
«Около 23:00 произошел мощный взрыв на ГРС в Новоазовском районе, весь юг без газа», — цитирует агентство слова источника.
В настоящий момент пожарные расчеты МЧС Республики тушат возникшее в результате взрыва возгорание.
Как сообщает агентство, в оперативном командовании ДНР не исключили, что к взрыву на ГРС могут быть причастны украинские диверсанты. В настоящее время район, где расположена ГРС, находится под плотным обстрелом со стороны ВСУ.
Информация уточняется.
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