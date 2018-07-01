Новости Украины и Новороссии 01 июля 2018

Штаб «ООС» опубликовал видео артиллерийских учений.

В ролике под пафосным названием «Боги войны» демонстрируется работа различных средств артиллерийской разведки, в частности радиолокационных станций и БПЛА «Фурия». Также украинские военные сняли на видео стрельбы по намеченным целям.

«В соответствии с решением командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева и с целью повышения эффективности поражения сил противника созданы разведывательно-огневые контуры», — говорится в описании к видеоролику.

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