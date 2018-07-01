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Новости Украины и Новороссии 01 июля 2018

09:31. 1 июля 2018 Просмотров - 82 Нет комментариев Опубликовал:

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Военные ВСУ назвали себя «богами войны» и похвастались кадрами с учений (ВИДЕО)

Военные ВСУ назвали себя «богами войны» и похвастались кадрами с учений (ВИДЕО) | Русская весна

Штаб «ООС» опубликовал видео артиллерийских учений.

В ролике под пафосным названием «Боги войны» демонстрируется работа различных средств артиллерийской разведки, в частности радиолокационных станций и БПЛА «Фурия». Также украинские военные сняли на видео стрельбы по намеченным целям.

«В соответствии с решением командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева и с целью повышения эффективности поражения сил противника созданы разведывательно-огневые контуры», — говорится в описании к видеоролику.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

ВАЖНО: В ДНР произошёл взрыв на газораспределительной станции

ВАЖНО: В ДНР произошёл взрыв на газораспределительной станции | Русская весна

На газораспределительной станции в Новоазовском районе на юге ДНР произошел взрыв, вся южная часть Республики осталась без газа.

Об этом сообщает ДАН с ссылкой на источник в районной администрации.

«Около 23:00 произошел мощный взрыв на ГРС в Новоазовском районе, весь юг без газа», — цитирует агентство слова источника.

В настоящий момент пожарные расчеты МЧС Республики тушат возникшее в результате взрыва возгорание.

Как сообщает агентство, в оперативном командовании ДНР не исключили, что к взрыву на ГРС могут быть причастны украинские диверсанты. В настоящее время район, где расположена ГРС, находится под плотным обстрелом со стороны ВСУ.

Информация уточняется.

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Метки: важное, компиляция
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