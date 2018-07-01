По стране с конца июня начались митинги против повышения пенсионного возраста.В основном собирают их партии представленные в Госдуме.ОмскУльяновскНовосибирскАстрахань.ИркутскКомсомольск-на-Амуре.Новосибирск.Майкоп.Орск.МурманскИ так далее.Основной пик митингов ожидается после окончания ЧМ, когда исчезнет один из поводов для формальных запретов митингов против повышения пенсионного возраста.В Крыму митинг против пенсионной реформы запретили, но КПРФ намерена собрать его 7 июля в Симферополе.

Источник: colonelcassad.livejournal.com