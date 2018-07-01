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Митинги против повышения пенсионного возраста

11:11. 1 июля 2018 Просмотров - 145 Нет комментариев Опубликовал:


По стране с конца июня начались митинги против повышения пенсионного возраста.
В основном собирают их партии представленные в Госдуме.


Омск


Ульяновск


Новосибирск


Астрахань.


Иркутск


Комсомольск-на-Амуре.


Новосибирск.


Майкоп.


Орск.


Мурманск

И так далее.
Основной пик митингов ожидается после окончания ЧМ, когда исчезнет один из поводов для формальных запретов митингов против повышения пенсионного возраста.
В Крыму митинг против пенсионной реформы запретили, но КПРФ намерена собрать его 7 июля в Симферополе.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Видео, капитализм, Митинги, пенсии, пенсионная система, протесты, реформаторы, реформы, Россия
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