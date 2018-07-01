Митинги против повышения пенсионного возраста
11:11. 1 июля 2018 Просмотров - 145 Нет комментариев Опубликовал: brahman
По стране с конца июня начались митинги против повышения пенсионного возраста.
В основном собирают их партии представленные в Госдуме.
Омск
Ульяновск
Новосибирск
Астрахань.
Иркутск
Комсомольск-на-Амуре.
Новосибирск.
Майкоп.
Орск.
Мурманск
И так далее.
Основной пик митингов ожидается после окончания ЧМ, когда исчезнет один из поводов для формальных запретов митингов против повышения пенсионного возраста.
В Крыму митинг против пенсионной реформы запретили, но КПРФ намерена собрать его 7 июля в Симферополе.
Источник: colonelcassad.livejournal.com