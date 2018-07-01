Культ белой кожи среди народов мира

То, что мы, люди Запада, воспринимаем как данность, китайцы, вьетнамцы, японцы, корейцы и иже с ними считают пределом мечтаний. Европейские девушки едут на пляжи и пекутся под палящим солнцем, чтобы немного загореть, ходят в солярии, наносят автозагар, а азиатские, наоборот, готовы надевать на себя куртку в жару, мазаться отбеливающими кремами и наносить на лицо белила.

Согласно статистике, почти половина жительниц Юго-Восточной Азии старается активно использовать отбеливающую косметику. Кстати, на Черном континенте это тоже в почете, но в статус культа процесс возвели азиатки. Примечательно, что такая любовь к бледности – это не попытка подражать Западу, просто азиаты, действительно, считают, что признак хорошей кожи – это ее максимально светлый цвет.

Считается, что такое поветрие могло пойти из древности, когда смугла кожа означала тяжелую неквалифицированную работу, производимую на солнце не слишком богатыми людьми. В то время как красивые аристократы сидели в своих шикарных дворцах и не загорали. Примерно, как у нас говорят “голубая кровь” – потому что на не загорелой руке хорошо видны синие жилки вен.

Интересно, что в Индии любовь к белой коже прямо произрастает из разделения на касты. Таким образом, деление могло происходить прямо визуально: видишь человека со светлым лицом, значит, он из высших слоев. Правда, сейчас этот показатель сильно сгладился.

В Китае же культ белой кожи сформировался несколько веков назад. Историки, изучающие старинные манускрипты, легенды и эпос, говорят о том, что положительные персонажи в этих текстах чаще всего отличаются белоснежностью, а самые красивые девушки описываются именно, как девы с белым лицом.

Итак, культ возник уже давно, а сейчас приобрел поистине масштабные размеры благодаря интернету и телевизору. Массовое увлечение отбеливанием привело к тому, что популярные артисты и певцы, модели и актрисы – все поголовно “побелели”. Следуя примеру знаменитостей, в индустрию белой красоты влились десятки миллионов людей, не только женщины, но и мужчины. Не каждый может себе позволить дороге процедуры, некоторые женщины просто наносят толстый слой белой “штукатурки”, что выглядит отпугивающе.

Сейчас, приезжая во Вьетнам, вы сразу обратите внимание на то, что по улицам, несмотря на жуткое пекло, рассекают на мотороллерах девушки в полностью закрытых куртках, к которым даже пришиты специальные “варежки”, чтобы закрывать кисти рук. А в Китае придумали шить специальные балаклавы для купания на пляже, чтобы не загорало лицо, шея и зона декольте.

Белый человек до сих пор остаётся идеалом красоты на планете, а самая качественная генетика белого человека сохранилась как раз в самой большой стране мира. Не верите? Читайте:

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