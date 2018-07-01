Димон! Плюёшь на народ России – лишаешь жизни собственных потомков

Как известно,число богатых – эти хитрые, пронырливые и весьма активные натуры.Однако у этойбогатых есть ещё одно неотъемленное качество: они малообразованны и, как следствие, тупые.Причём дело здесь не в названии даже и, возможно, честно полученного диплома:. А малообразованность – из-за низкого качества самого высшего образования, если вести речь о т.н. гуманитарных науках.Медведев и его гоп-компания, орудующая на поле ответственности социального и финансово-экономического блока России, с очевидностью относится к этой категории богатых, активных, пронырливых и невероятно тупых граждан.Почему "тупых"?