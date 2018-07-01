Димон! Плюёшь на народ России – лишаешь жизни собственных потомков
18:44. 1 июля 2018 Просмотров - 140 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Как известно, подавляющее число богатых – эти хитрые, пронырливые и весьма активные натуры.
Однако у этой части богатых есть ещё одно неотъемленное качество: они малообразованны и, как следствие, тупые.
Причём дело здесь не в названии даже и, возможно, честно полученного диплома: тупость проистекает из-за зашоренного взгляда на мир. А малообразованность – из-за низкого качества самого высшего образования, если вести речь о т.н. гуманитарных науках.
Медведев и его гоп-компания, орудующая на поле ответственности социального и финансово-экономического блока России, с очевидностью относится к этой категории богатых, активных, пронырливых и невероятно тупых граждан.
Почему "тупых"?
Однако у этой части богатых есть ещё одно неотъемленное качество: они малообразованны и, как следствие, тупые.
Причём дело здесь не в названии даже и, возможно, честно полученного диплома: тупость проистекает из-за зашоренного взгляда на мир. А малообразованность – из-за низкого качества самого высшего образования, если вести речь о т.н. гуманитарных науках.
Медведев и его гоп-компания, орудующая на поле ответственности социального и финансово-экономического блока России, с очевидностью относится к этой категории богатых, активных, пронырливых и невероятно тупых граждан.
Почему "тупых"?
По результатам своей деятельности. Ведь критерий истины – практика, а не то, о чём пишется в официальных рапортах и победных реляциях.
Эта категория граждан совершенно ошибочно считает, что уничтожив доступное для широчайших слоёв народа медицину, образование, культуру, они и их дети с внуками и правнуками смогут получить достойное образование или высококвалифицированную медицинскую помощь благодаря элитным учреждениям и службам.
Т.е. эта псевдоэлита убеждена, что широко разрекламированные Оксфорды с Гарвардами уж непременно вложат в головы их отпрысков те знания, которые помогут последним удачно пройти их жизненный путь.
Только… не дают, даже считающиеся элитными учреждения, правильного образования. За исключением, возможно, лишь одного научного инструмента: математики. Что же до собственно наук, то никакие нынешние гуманитарные к ним вообще не относятся. Что, опять-таки, мы констатируем по результатам действия тех же западных "учёных"-гуманитариев.
Действительно, разве люди на капиталистической планете живут всё более и более счастливо? Разве природа Земли, её леса, реки, моря, её воздух и почва, животный мир – не уничтожаются со всё более и более возрастающей скоростью? Разве нравственность общества, как следствие господствующей культуры, не деградирует усиленными темпами?
Вчера на новостном французском сайте Франсинфо услышал от мэра Парижа Идальго, что она намеревается сделать из столицы Франции ещё и мировую столицу педерастов (ЛГБТ). Хотя идея не нова, она была высказана ещё как минимум год назад.
Так можем ли мы говорить об элитном образовании как о чём-то реально существующем? Факты свидетельствуют, что нет, не можем. Вывески элитные есть – образования нет.
Схожая ситуация и с медициной, которая из позиции комплексного подхода к здоровью человека переходит в узкую и малопродуктивную область назначения тех или иных таблеток. Которые одно лечат, а другое калечат. Но иначе и быть не может, т.к. при полностью здоровом населении фармацевтические компании попросту разорятся.
Но почему же Медведев с присными названы тупыми? Не только потому, что они верят в действенность элитных учреждений, недоступных простому народу. А в основном потому, и это наш главный тезис, что указанные правительственные индивиды подрывают саму базу развития образования, культуры, здравоохранения, природосбережения.
Подрывают, ибо резко сужают возможности управленческого корпуса находить себе достойную замену после выхода на пенсию. Нет сельских учителей, врачей – нет притока здоровых народных сил в медицинскую науку. Подавляется народная и альтернативная медицина в пользу одной лишь фармацевтики – резко сужается база, где только и могут возникнуть новые светила, достойные учёные.
Тупость означенных правительственных руководителей тем более необъяснима, что однажды российская история уже преподала власти страны нагляднейший урок такого подхода к сужению базы, откуда можно было бы черпать подходящие управленческие и научные кадры. Речь о знаменитом циркуляре "о кухаркиных детях".
Сократили, причём резко, доступ народных масс к получению образования? А что взамен? Либералы с иудейскими ростовщиками сместили эту власть в феврале 1917-го, а страна оказалась в разрушенном состоянии, фактически неуправляемой Временным правительством, да ещё атакованной иностранными войсками при собственной дезорганизованной армии.
Что выходит на круг?
Итог достаточно прост: уничтожая имеющее громадный жизненный опыт пожилое поколение через повышение пенсионного возраста; обыдляя народ уничтожением образования; разрушая систему народного здравоохранения; деморализуя его наступлением разлагающей и разлагающейся культуры с сильнейшей примесью иудейства, – вы уничтожаете будущее собственных потомков!А будущее ваших потомков на Западе – разноцветное. Вот такое, как нынче насаждается на официальном уровне в Париже. Цветное будущее…
Если, конечно, при организуемых управленческих процессах и поддерживаемых вами тенденциях через пару поколений эти потомки вообще смогут появиться на свет.
Здание Национальной ассамблеи Франции
Или вот, парижский перекрёсток.
А ниже – парижский народ на демонстрации. Разноцветной.
Выше было разноцветное будущее ваших детей. А ниже – другая его сторона, цветная.
И как вы считете, граждане медведевы с силуановами, в подобной разноцветной обстановке, много ли у вас будет внуков и правнуков?
Вы хотя бы о продолжении своего рода подумали, который увянет, если вы продолжите уничтожать народ России…
Эх, прав был Лавров в своей короткой реплике… о вас, в том числе…
Источник: ss69100.livejournal.com