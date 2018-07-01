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Что помнят и не забудут рожденные в СССР

09:24. 1 июля 2018 Просмотров - 109 Один комментарий Опубликовал:

СССР был самой большой страной, объединявшей сотни национальностей. У всех граждан была общая идея построения светлого будущего.

Конечно, далеко не всё было идеально в этом государстве, но многие родившиеся в Советском Союзе с теплотой вспоминают те времена. Кажется, что тогда люди были добрее, а мороженое — вкуснее.

Предлагаю вам отправиться в прошлое и вспомнить моменты, которые вызовут у вас улыбку, грусть или ностальгию…

1. Трехлитровый бидон и молочные бутылки на сдачу. Резиновые сапоги на колготки под шорты. Битком набитый автобус ЗИЛ.




2. Детский педальный автомобиль из СССР.



3. Мажоры в СССР.



4. Милиционеры ремонтируют сломанный велосипед плачущей девочке по имени Арзу. Азербайджанская ССР, 1980 год.



5. Наркотики моего детства.



6. А вы тоже в детстве перед сном водили пальцем по узорам на ковре, который висел на стене?



7. И вы отгрызали корочку, пока несли хлеб домой?

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8. А это наше детство без интернета — самое лучшее из всех..



9. Актеры, лучшие без всякого Оскара.



10. Советские детские сандалии — жёсткие, негнущиеся и самые крепкие. Кто еще помнит?



11. Не зарегистрирована в Одноклассниках и ВКонтакте, но всегда помнит о твоем дне рождения.



12. Конструктор нашего детства, не все поймут!



13. То, что мы больше никогда не увидим — очередь в книжный магазин. Москва, 1990 год.



14. А кто помнит, что это такое?



15. Родительский дом.



16. Прекрасная выписка из роддома в СССР.



17. Я настолько стар, что знаю, что это.



18. Советский автопром 60-х годов. Москвич. Что же пошло не так?



19. Моя жизнь уже никогда не будет прежней! Только сегодня узнал, что у советской чеснокодавилки есть ещё 2 функции — на противоположном конце выдавливать косточки из вишни, а в середине колоть орехи!



20. Слева — бинт, выпущенный в 1977 году в соответствии с утверждённым в 1946 году ГОСТом 1172. Справа — бинт современный.



21. Памятник главному герою советского мультфильма «Ежик в тумане» в Киеве.



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Источник.

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: дети, история, народ, общество, ссср, счастье
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