Забытый омоновец

Источник: www.stoletie.ru

Пожизненное заключение отбывает в Литве бывший боец Рижского ОМОНа Константин Никулин.



Обращаюсь в надежде на помощь. Вернее, помощь нужна не мне, а моему другу, сослуживцу Константину Юрьевичу Никулину, бывшему советскому солдату, воину-афганцу, бойцу Рижского ОМОНа. Вот уже одиннадцатый год он находится в Вильнюсской тюрьме Лукишки (Литва): 10 лет велось следствие, затем он был приговорён к пожизненному заключению. Разрушена его семья, сильно надорвано здоровье, судьба исковеркана. И всё ради удовлетворения политических амбиций мстительных современных литовских нацистов.

Иными словами, для реализации их надуманного, фальшивого процесса типа «Нюрнберг-2» в отношении тех, кто защищал целостность СССР, его действовавшую тогда, на стыке 80-х и 90-х годов, Конституцию.

Хорошо известно, что все годы после развала СССР в Литве (да и соседней Латвии) продолжаются политические судилища, брошены за решётку десятки людей, и ещё готовятся расправы.

Сейчас в тюрьме находятся два наших соотечественника: Ю.Н. Мель, бывший полковник-танкист (в связи с событиями 13 января 1991 года у Вильнюсской телебашни) и К. Ю. Никулин, который осуждён за так и не доказанную причастность к убийству семерых таможенников и полицейских Литвы в ночь на 30 июля 1991 года на таможне, вблизи литовского местечка Мядининкай.

Сразу скажу, что непричастность Константина к этому преступлению, как и то, что оно осталось нераскрытым, в суде убедительно доказала защита. Но… в Литве правит не правосудие, а политический заказ.

Дело Никулина стало своего рода «пилотным проектом» по апробированию в действии (причём задним числом) введённых в УК Литовской Республики новых статей «за военные преступления и преступления против человечности». Именно так и оценивают власти Литвы верность бывших сотрудников Вильнюсского и Рижского ОМОНов присяге и законам СССР.

Все годы нахождения в тюрьме Константин вёл себя исключительно достойно, вины не признавал и не признал, несмотря на дававшиеся ему обещания послаблений в приговоре. Мне удаётся поддерживать с ним связь (по почте и редкими телефонными звонками). Недавно он прислал письмо со своей поэмой, написанной в карцере. Очевидны дефекты рифмы и прочие художественные недостатки, но сила духа автора не оставляет равнодушным. Например, он пишет:

История громадна наша,

И всякое бывало в ней.

Но главной целью поколений

Была защита наших рубежей.

Разве это не так?! Почему же мы не можем защитить защитника Родины? Не пора ли что-то реально сделать?

К моей просьбе присоединяются все мои товарищи, которые составляют группу поддержки Кости Никулина – его сослуживцы по ОМОНу, друзья и просто неравнодушные к его судьбе люди. Хочу сказать, что вопрос о судьбе Никулина ставился в Общественной палате РФ, доведён до сведения Уполномоченного по правам человека РФ, МИД РФ, обращались мы и к президенту В.В. Путину. Судя по всему, МИД информацию принял, но… Константин пока по-прежнему в тюрьме. И конца этому не видно.

История вопроса

Бывший боец Рижского Отряда милиции особого назначения (ОМОН) МВД СССР Константин Никулин после распада Союза получил латвийское гражданство. В 2004 году приговорён Рижским окружным судом к лишению свободы на два с половиной года условно с испытательным сроком по обвинению в антигосударственной деятельности. Позже сменил фамилию Никулин (на Михайлов) в рамках программы защиты свидетелей – помог латвийским правоохранителям расследовать дело об убийстве местного налоговика В. Лисцова.

В 2007-м Никулина задержали и по запросу Вильнюса выдали Литве. Ему выдвинули обвинение об убийстве таможенников в Мядининкае.

История такова: весной и летом 1991 года, после провозглашения независимости Литвы от СССР, произошла серия нападений на пограничные посты. По одной из версий, в них участвовали бойцы Рижского и Вильнюсского ОМОНов. В этом ряду погром в Мядининкае. В ночь на 31 июля там расстреляли восемь литовских таможенников и полицейских. Выжил инспектор таможни Томас Шярнас.

Никулин (Михайлов) утверждает, что к нападению непричастен, хотя признал, что за день до убийства приехал в Вильнюс с группой рижских омоновцев, а целью поездки было «сопровождение доставки оружия».

Оставшийся в живых таможенник Томас Шярнас на суде не смог однозначно идентифицировать подсудимого как участника расправы.

11 мая 2011 года Вильнюсский окружной суд приговорил Никулина к пожизненному заключению, обязав выплатить литовскому государству компенсацию в 2,3 миллиона литов (около 950 тысяч долларов). Адвокат заявил, что вина его подзащитного не доказана, а приговор «переписан с речи прокурора».

***

Как видно из материалов, история не столь проста, как не проста и неоднозначна судьба Константина Никулина. Но надо помнить, каким было время, о котором идёт речь. По имеющимся сведениям, уже находясь в тюрьме, Никулин получил российское гражданство. Известно и то, что его навещают сотрудники нашего посольства. Конечно, это помогает ему держаться. Но кардинально не меняет ситуацию. Как написал в редакцию уже при вёрстке номера Александр Бобылёв, «в Литве есть, к счастью, высокопрофессиональные и честные адвокаты. Есть и такие же журналисты: одной из них является редактор «КК» Гедре Горене, много лет объективно освещающая дело Никулина в своей газете, написавшая об этом книгу «Преступление именем государства». Хуже дело обстоит с судьями. Только благодаря усилиям адвоката Марцинкявичюса и Горене общественность Литвы знает, какими фальсификациями и махинациями занимается юстиция Литвы в угоду и по заказу политиков». Итожа, стоит особо отметить, что, к сожалению, участь Константина разделяет ещё немалое число русских, отбывающих наказание в других странах.

Комментарий. Руслан Панкратов, бывший депутат Рижской городской думы (2009–2017), лидер движения Русский мир Латвии:

– Очевидный факт: страны ЕС, и особенно страны Прибалтики и Польши, давно и упорно игнорируют международное право, нормы и конвенции. При принятии судебных решений никого особо не интересует доказательная база. В угоду правящим элитам и националистической идеологии виновные назначаются. В таких случаях, как у Никулина, следственные действия ведутся предвзято, с нарушениями и ошибками. Используются пытки, подлоги, фальсификация, выдуманные интерпретации трактовок уголовного и международного права. В итоге не просто искажают суть дела, но и полностью меняют её смысл.

Дело Константина Никулина не исключение в ряду политических преследований, выдаваемых за «торжество правосудия».

Между тем авторитетные эксперты давно сделали вывод и огласили его: расстрелы демонстрантов во время митингов или манифестаций, другие подобные провокации с жертвами – это составляющая операций западных спецслужб по цветным революциям.

Давно подтверждено: в расстреле у Вильнюсской телебашни участвовал британский спецназ СИС и МИ6. С этого, можно сказать, началась операция по развалу СССР. И конечно, судебно-медицинские и баллистические экспертизы даже не могли получить «благословения» русофобских правительств. Цель-то и задачи – другие.

Как вчера, так и сегодня по прямому указанию Госдепа США в прибалтийских странах продолжают сеять межнациональную вражду и экономический хаос. Это не только ведёт к уничтожению проживающих там «понаехавших» этносов, но и тем самым подтачивает основы существующего госстроя. Из чего можно сделать вывод, что так называемые национальные властные элиты просто в доле со своими хозяевами.

По моему убеждению, Российской Федерации необходимо вернуться к принципам Примакова – нет решения русского вопроса, нет экономических преференций. Пока этого не произойдёт, пока подкупленная либеральная среда не будет разоблачена в действиях против интересов России, козыревщина в МИДе РФ будет ещё давать о себе знать. Нас удивляет, что Константин Никулин, да, гражданин Латвии, но русский человек, как бы забыт своей Родиной.

Наша русская община Латвии, в свою очередь, будет внимательно следить за дальнейшей судьбой Константина и оповещать мировые правозащитные организации о творящемся в Литовский Республике произволе. Надо объединять усилия, чтобы дело Никулина было пересмотрено с учётом всех правовых и международных норм и максимально прозрачно для общественности.

Подготовил Владимир Сухомлинов при содействии Юрия Болдырева.

Источник: nstarikov.ru