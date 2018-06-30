Видеоблог №144: выборы мэра Москвы, Путин и Трамп, Корейская война

В очередном выпуске видеоблога мы взяли за основу три актуальных темы. По одной из внутренней и внешней политики и истории. Ведь 25 июня 1950 года началась Корейская война…

Хронометраж:

00:00 – Яшин и выборы мэра Москвы

04:55 – О встрече Путина и Трампа

08:20 – Как Корея поделилась на две части

Источник: riafan.ru

Близятся выборы мэра Москвы. В политической гонке есть ряд весьма интересных кандидатур, в том числе — Илья Яшин, который внезапно снялся с выборов. Что это может значить? Какие ещё сюрпризы могут ждать москвичей в ходе предвыборных кампаний?

Вряд ли кто-то серьезно рассматривал кандидатуру Ильи Яшина в качестве реального претендента на пост руководителя Москвы. Этой кандидатуры больше нет, не думаю, что кто-то опечалился в связи с этим. Преодолеть муниципальный фильтр непросто. Но, как показывает опыт предыдущих выборов, эту процедуру вполне можно реализовать. Для этого нужно выдвинуть свою кандидатуру от зарегистрированной политической партии. На сегодняшний день в Минюсте зарегистрировано 66 политических партий. Необходимо договориться с одной из них для прохождения фильтра — и ты уже в бюллетене. Многие специально создают себе дополнительные сложности. Так и поступил Яшин. Вместо присоединения к одной из партий, он пошел как самовыдвиженец. Так поступить тоже возможно, но в связи с этим необходимо собрать ещё 36 тысяч подписей избирателей. Это делает саму процедуру регистрации фактически нереализуемой. Илья Яшин даже не пытался собрать необходимое количество подписей. Он не делал ничего, кроме громких заявлений. Его задачей было не участие в выборах, а имитация этого процесса.

Удивит ли нас ещё кто-то из оппозиционеров?

Я думаю, что многие из тех, кто делает громкие заявления, постепенно будут выбывать из предвыборной гонки, так же было и во время выборов президента.

О президенте. Планируется встреча лидеров ведущих государств: России и США. И если в Кремле её называют возможной, но без конкретики, то в Вашингтоне уже афишируют место. Насколько встреча между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом необходима в современных реалиях?

Я наполнен скепсисом и думаю, что даже если встреча состоится, переговоры между Путиным и Трампом не приведут к появлению новых договоренностей. Однако сам факт таких контактов тоже важен. Американцы говорят, что встреча будет, в Кремле говорят, что возможно будет. Это дает понять, кто выступает инициатором встречи. Об этом говорит и визит помощника президента США Джона Болтона, который и должен организовать встречу. Что нужно Трампу, что нужно американцам — сказать сложно. Но мне кажется, что больше всего им нужен процесс, а не результат. У Трампа есть необходимость в успехах, которые он мог бы конвертировать в свою внутреннюю популярность. На сегодняшний день утверждать, что он точно переизберется, очень сложно. Его недавние переговоры с руководителем Северной Кореи ничем не закончились. На мой взгляд, эта встреча так же ни к чему не приведет, потому что никто из лидеров не готов поступиться своими интересами. Это касается, в том числе, вопросов по Украине и Сирии. Декларации одни и те же, а цели на Ближнем Востоке у всех разные.

Не случилось никаких серьезных договоренностей и на встрече Дональда Трампа с главой КНДР, хотя её называли исторической. А между Северной и Южной Кореей конфликт длится уже полвека. Хотя сегодня полуостров с подачи США, по идее, должен двигаться к примирению. Почему положение вещей складывается так, что нет никакой конкретики? Есть ли выход из ситуации?

Чтобы понять, как эта проблема возникла, необходим серьезный исторический экскурс. Американцам нужна была эта война. В 1949 году, когда закончилась гражданская война в Китае, им нужен был повод, чтобы свергнуть Мао Цзэдуна, вторгнуться в Китай и установить там проамериканскую власть. Война на Корейском полуострове давала возможность, как с плацдарма, туда ворваться. Американцы спровоцировали Ким Ир Сена, заявили о выходе американских войск. Дальше начинаются провокации на границе между Южной и Северной Кореей. Теперь уже два диктатора воюют между собой за объединение территории под своей властью. Война продолжалась три года. С 25 июня 1950 года по 27 июля 1953 года. Ровно в этот день, после подписания перемирия, американцы вторглись на территорию Китая, как бы по ошибке, сбили советский военно-транспортный самолет, погибло больше двух десятков наших граждан. Американцы находятся в Южной Корее много десятилетий, нахождение там дает им возможность оказывать влияние на Японию и Китай, и на Россию, в том числе. Уходить оттуда они не собираются.

То есть Соединенные Штаты Америки, несмотря на создаваемую видимость активных действий, направленных на установление мира на Корейском полуострове, на самом деле в мире не заинтересованы?

Никто так не заинтересован в напряженности на Корейском полуострове, как наши американские «партнеры».