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Упс… В Конституции, оказывается, пенсионный возраст закреплён!

20:14. 30 июня 2018 Просмотров - 281 2 коммент. Опубликовал:

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Чтобы обсуждать новый закон, сначала нужно чётко и ясно сказать, что новый закон это прямое нарушение Конституции РФ

Упс… В Конституции, оказывается, пенсионный возраст закреплён
В России началось бурное обсуждение законопроекта об увеличении пенсионного возраста для мужчин вместо 60 лет до 65 лет, а женщинам вместо 55 лет до 63 лет.
Чтобы обсуждать новый закон, сначала нужно чётко и ясно сказать, что новый закон это прямое нарушение Конституции РФ.

 

Читаем ч.2 ст.39 Конституции РФ:

«Государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются законом»

Cогласно п.1 ст.7 ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» установлено (предусмотрено):

«Право на трудовую пенсию по старости имеют мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет»

Но ведь согласно ч.2 ст.55 Конституции РФ чётко и ясно предусмотрено (запрещено):

«В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина».

Безусловно, новым законом отменяются и умаляются права граждан России выходить на пенсию мужчинам в 60 лет, а женщинам в 55 лет. Подчеркиваю особо:

отменяются эти права граждан в сторону ухудшения!

А это уже не только прямое нарушение указанной ч.2 ст.55 Конституции РФ о запрете отменять права граждан, но и прямое нарушение ч.1 ст. 19 Конституции РФ: «Все равны перед законом…».

Оказывается будущие пенсионеры, но граждане сегодняшней России, будут по новому закону явно не равны сегодняшним гражданам-пенсионером, что и есть прямое нарушение конституционных прав будущих пенсионеров о конституционном равенстве всех перед законом – новый антиконституционный закон серьёзно (существенно) ущемляет права будущих пенсионеров.

Безусловно, нарушаются права человека, гарантированные

ст.2 Конституции РФ: «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность государства». Нарушается также и ч.1 ст.1 Конституции РФ о правовом государстве.

Поэтому не должен быть принят новый закон без изменения Конституции РФ, то есть, сначала надо изменить Конституцию – поотменять все указанные выше права граждан, а потом, с чистого листа писать новый закон о пенсионном возрасте.

Согласно ст.135 Конституции РФ парламент России (Федеральное Собрание) сам не может изменить указанные выше статьи Конституции из глав 1 и 2 Конституции, а в случае необходимости должно быть созвано Конституционное Собрание. А это уже очень серьёзно.

В общем получается, что Правительство замахнулось попутно серьёзно изменить Конституцию, но правда об этом скромно умалчивает или вообще задумало обойти Конституцию или даже само не замечает (что вполне вероятно, ведь юристов у нас не хотят даже слышать), что нарушает Конституцию.

Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2018/06/28/360859-ups-v-konstitucii-okazyvaetsya-pensionnyj-vozrast-zakreplyon?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2018/06/28/360859-ups-v-konstitucii-okazyvaetsya-pensionnyj-vozrast-zakreplyon?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

 

Источник: www.kurer-sreda.ru

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2 коммент.»

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    Олеся 30 июня 2018 в 20:23 Ссылка Пометить
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    Правительство о Конституции забыло.Самое прикольное что Медведев у нас вроде как по образованию-юрист.

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      jackomb Олеся 30 июня 2018 в 20:41 Ссылка Пометить
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      Только юрист он комнатный, теоретик, преподаватель, в обществе практиков- юристов таких, как Медведев не воспринимают всерьёз.

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