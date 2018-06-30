Тайна амурских петроглифов раскрыта!

Вторая Амурская экспедиция

12 ноября 2014 г. г. по ТВ-каналу «Россия-1» был показан документальный телефильм «Тайный код Амурских ликов» из цикла «Загадки цивилизации. Русская версия» (режиссёр-постановщик Евг. Безбородов). В фильме под амурскими ликами имеются в виду «Сикачи-Алянские петроглифы», обнаруженные на берегу Амура северо-восточнее Хабаровска. В фильме что называется ребром поставлен вопрос: какие именно «расы», монголоидные или европеоидные, создавали эти изображения и в какое время? Что касается древности петроглифов, то, в целом соглашаясь с концепцией авторов фильма «Тайный код Амурских ликов», я осмелюсь предложить новую точку зрения на этот вопрос. Но сначала две небольшие вступительные главы…

Фото 1. Зодиакальный круг на фасаде здания в Санкт-Петербурге

1. Космические часы — Сварожий Круг

В жизни мы пользуемся обычными часами и обычным календарём, в основе которых лежат суточное вращение Земли вокруг своей оси и время, за которое Земля совершает годичный оборот вокруг Солнца. Для описания жизни человечества на протяжении десятков и сотен тысяч лет солнечный календарь практически непригоден.

Однако существуют «часы», стрелка которых делает один оборот без малого за 26000 лет. Этой «стрелкой» служит ось планеты Земля с характерной для неё прецессией.

Слово «прецессия» обозначает явление, которое наблюдали все. Вспомните детскую игрушку – юлу. Вращающаяся юла вскоре после запуска начинает раскачиваться вокруг собственной оси. Именно так, сохраняя вращение, ведёт себя и земная ось, совершая одно круговое колебательное движение за 26000 лет. При этом она служит своего рода «стрелкой», указывающей на Зодиакальные созвездия в соответствующей последовательности.

Циферблатом этих космических «часов» служит небесный свод и двенадцать зодиакальных космических созвездий. Такой хронометр и отсчитывает космические зодиакальные (исторические) эпохи. Если мы разделим период в 26000 лет на двенадцать, то узнаем, что на каждый знак зодиака приходится 2160 лет. Такой отрезок времени будет весьма существенен в жизни отдельно взятого народа. В 2012 г. невидимая стрелка земной оси покинула знак Рыб и начала отсчёт эпохи Водолея. Смена эпох явление не рядовое. Далеко не на каждое поколение приходится такое событие. В С.-Петербурге на одном из старых красивых домов на Петроградской стороне можно и сегодня видеть такие зодиакальные «часы» (см. фото1).

В календарном отношении 2012г. был аналогичен дню солнцестояния – моменту, когда, после целого ряда месяцев рождается новое время года, но до того, как оно вступит в силу, ещё далеко. Например, 21 декабря Солнце поворачивает на весну, но до самой весны ещё шагать и шагать.

Удивительный мир знаков зодиака завораживает и притягивает, но бездонные глубины их содержания доступны только посвященным мудрецам. В начале каждой эпохи непременно появляется некий мессия, который возвещает людям о характере наступившей эпохи, испытаниях, которые она несёт, и подсказывает каких правил надо придерживаться, чтобы преодолеть предстоящие испытания.

Ныне известный всем календарь зодиакальных и исторических эпох – это Библейская зодиакальная система. Но существует ещё одна зодиакальная система – Ведическая, в которой зодиакальные знаки и их количество иные, но основана Ведическая система на том же периоде в 26 000 лет.

Рис. 1. Две зодиакальные системы (круги времен)

Слева Библейский зодиак: Лев, Близнецы, Овен, Телец и т.д. А вот тот, что справа, это Ведический зодиак или Сварожий Круг. Если присмотреться, то такие знаки как Перуница (молния), Крест, Колесо, Трезубец, Круг (солнце), Рог изобилия и т.д. всем хорошо знакомы. Обратите внимание на то, что православный крест, которые многие христиане носят на шее, представляет собой знак именно Ведического зодиака, в Библейском зодиаке такого знака нет. Остальные пятнадцать знаков Ведического зодиака сейчас находятся в скрытом «спящем» состоянии «инь» и не используются для отсчёта времени. Всего Ведических зодиакальных знаков шестнадцать, а продолжительность ведической эпохи составляет 1620 лет.

Сегодня ведические знаки представляют интерес лишь для этнографов и исторических реконструкторов, воссоздающих праздники и события далёкого прошлого, а также для изучающих сказочное наследие народов мира и их мифологию. В правом Ведическом зодиакальном кольце вверху один знак отсутствует. Там должна быть изображена левосторонняя свастика. Мы не поместили его туда, поскольку сегодня законами РФ преследуется изображение свастики. Всем известно, что левостороннюю свастику – Инглию – использовали как свою эмблему гитлеровские фашисты. Древние инглинги (огнепоклонники), предки коренных англичан, давшие своё имя Англии (England- земля инглингов), считали, что свастика – Инглия – это главный символ Вед и представляет собой схематическое изображение центра нашей спиралевидной вращающейся Галактики с четырьмя рукавами. Обе зодиакальные системы (круги времени) являются «шестеренками» и неотъемлемыми частями одного и того же единого для человечества календарного механизма , действующего по принципу «инь-янь».

2. Зодиакальные со-óбразы или атрибуты

Согласно «Календарю исторических эпох» (см. рис. 3), каждой эпохе Сварожьего Круга соответствуют определенная система образов: боги-покровители (Джива, Тарх, Перун, Купала и т.д.), определённое священное животное или Дева, одна из стихий (свага небесная, солнечный свет, мир растений или водная стихия) и т.д. Аналогично для любой Библейской эпохи также существует определенный зодиакальный знак и одна из стихий (огонь, вода, воздух, земля). Все эти символы – животные, стихии, растения, расположенные по горизонтали, пересекающей таблицу летосчисления, – представляют собой со-óбразы или атрибуты эпохи. Далее на примере русской сказки «Лисичкасестричка и серый волк» мы увидим, как тесно могут быть переплетены библейские и ведические символы в одном и том же сказочном произведении.

Сложная система со множеством со-óбразов необходима для составления и понимания священных текстов и изображений. Со-образы это ипостаси эпохи, её атрибутика. Например, атрибутами Перуна являются молния-перуница, птица орёл, зелёный дуб. На священных изображениях и в священных текстах только они прямо указывают на то, что перед нами Перун. Никакие другие произвольные знаки и буквы, например, буква «П» на Перуна как сакрального персонажа не указывают.

3. В лабиринтах «Тайного кода Амурских ликов»

На фото 2 мы видим один из самых впечатляющих Амурских петроглифов – прекрасное изображение Лося. Красавец-Лось здесь – это один из сакральных символов в ряду Ведической зодиакальной системы – символ эпохи Лося! Последний раз эпоха Лося длилась с 2848 г. до н. э. по 1228 г. до н. э., т.е. 4863-3243 лет назад (см. рис. 3 «Календарь исторических эпох»).

Рис.3 Календарь исторических эпох

Фото 2. Петроглиф «Лось»

«Внутренности» сакрального ведического Лося наполнены сакральными же символами современных эпохе Лося Библейских эпох -Тельца и Овна.

Зодиакальный символ Овна в виде закруглённых рогов находится «внутри» Лося вверху у спины. Тельца увидеть сложнее. Здесь придётся посоображать, т.е. поискать его со-образы. Со-óбразом Тельца (см. «Календарь исторических эпох») является Земля. Орбита Земли – третья из концентрических окружностей вокруг древнейшего астрономического знака Солнца (ближе к хвосту Лося), как раз и указывает на планету Земля. Священный знак Солнце тоже является со-óбразом, атрибутом Лося.

Если присмотреться к перевернутому изображению Лося (рис.2), то, кроме Овна, Солнца и Земли (Тельца), здесь можно разглядеть ясное изображение щуки с характерными для неё полосами и плавниками. Щука, как следует из «Календаря исторических эпох», также является священным существом – персонажем Сварожьего Круга.

Почему изобразили именно её? В древней мифологии многих народов рыба – это предсказательница грядущих катаклизмов, а также советчица (в обмен на своё спасение) на предмет того, как пережить грядущие тяжёлые времена. Например, в Авесте рассказывается, как первочеловек Йима просто поймал некую рыбу, которая предложила ему за своё освобождение выкуп в качестве пророчества о грозящем потопе.

В русской народной сказке «По щучьему велению» в обработке А.Толстого эта рыба вполне определённой сакральной породы. Это Щука, которой в Сварожьем Круге посвящена целая эпоха. Это даёт возможность отнести описываемое в Авесте событие (потоп) к более конкретному промежутку исторического времени, хотя и не позволяет точно указать на какой из последовательных 25920-летних периодов приходится это событие. Согласитесь, имена Йима и Емеля явно созвучны. В русской сказке Щука щедро отблагодарила русского Емелю за свое спасение, сделав его царём, т.е. наделив полной властью и вовсе не предвестила ему никаких несчастий. Это не удивительно: за эпохой Щуки всегда следует эпоха Рамхи, простыми словами – Рая земного, и Щука вовсе не всегда предвестница катаклизмов. Роковое пророчество в оптимистическом пересказе А. Толстого отсутствует, поскольку не на каждую эпоху Щуки приходится всемирный потоп. С легендой о потопе у А. Толстого ассоциируются только имена Емели и Йимы. Та же самая сказка в обработке А. Н. Афанасьева по содержанию во многих деталях ближе к легенде. Однако к литературным произведениям мы, конечно, не вправе предъявлять такие жесткие требования соответствия некоему первоисточнику.

Рис. 2 Перевернутое изображение Лося

В русском слове «пращур» ясно слышится -щур, одно из значений которого «щука» (см. Словарь В.И. Даля, 1882 г.). В изначальном смысле наши пращуры это те наши предки и родоначальники, в том числе те из них, кто жил до и в ту драматическую эпоху Щуки, кто погиб от того легендарного потопа, память о котором жива спустя многие тысячелетия.

Был ли этот катаклизм потопом, описанным в Библии? Вряд ли. Из содержания книги «Бытие», описывающего потоп, следует, что это событие произошло после сотворения Адама и относится к эпохе Тельца, т. е. не сильно расходится по времени с самой эпохой Лося. В этом свете изображение Лося на камне предстает как своеобразный памятник и самой эпохе Лося, и всем предкам, погибшим от величайших потопов в эпоху Щуки и в эпоху Тельца. Самого Тельца и его атрибут – Землю – можно было изобразить и по-другому, но безымянный скульптор выбрал изображение Земли именно как планеты. Может быть, для того, чтобы подчеркнуть этим планетарный масштаб тех постигших человечество катастроф?

Создан ли этот памятник современниками эпохи Лося, Тельца и Овна? Прежде чем попытаться ответить на этот вопрос, рассмотрим фото 3, где изображен ещё один Амурский петроглиф – замечательный Конь.

Фото 3. Петроглиф «Конь»

На фото 3 мы видим скриншот даже целых двух сакральных изображений, относящихся к двум следующим одна за другой эпохам. Это Конь и Колесо Сансары, украшающее основание шеи Коня. Колесо Сансары – соóбраз Финиста-ясного Сокола – представляет собой (см. рис 3. «Календарь исторических эпох») колесо с шестью спицами, символизирующее начало цикла из шести активных Библейских эпох, приходящихся на фазу «янь» библейского летосчисления.

Это Телец, Овен, Рыбы, Водолей, Козерог и Стрелец, череда которых начинается в Ведическую эпоху Финиста. Одновременно в пассивную фазу «инь» начинают уходить следующие одна за другой Ведические эпохи: Феникс, Лось, Тур, Лиса, Волк, Аист, Медведь, Ворон.

Сакральный Конь мчится по кругу времён к завершению своей эпохи, неся на своей спине себе смену, грядущую эпоху Финиста, которая несётся к своему началу верхом на этом Коне в виде украшения его сбруи.

Судя по одинаковой степени сохранности, изображения Лося и Коня на камнях сделаны, скорее всего, примерно в одно и то же время, а вовсе не в эпохи Лося и Коня, между которыми пролегают три тысячелетия. Когда именно, в какую эпоху, были на самом деле сделаны эти изображения, сказать на основании одних изображений трудно. Нужны дополнительные исследования материала камня и почвы местности. Не исключено, что возраст артефактов сравнительно невелик, и они были созданы специально для оформления какого-либо ведического капища в обозримом прошлом нескольких столетий. Возможно, где-то недалеко сохранились на камнях изображения и других символов эпох Сварожьего круга.

4. Лисичка-сестричка и Серый волк

Не менее интересны примеры из русских народных сказок. Знакомство со Сварожьим Кругом позволяет рассмотреть в сказке один или даже несколько скрытых от посторонних глаз сюжетов. Обратимся, например, к сказке «Лисичка-сестричка и Серый волк». Но сначала вспомним вкратце её содержание.

Притворившись мертвой, Лиса оказалась на возу с рыбой, который по дороге вёз Мужик. Хитрая Лисица сообразила скинуть с воза всю рыбу и самой скрыться, прихватив всю добычу. Перетаскала Лиса рыбу к себе в нору и собралась было зажить припеваючи, а тут голодный Волк как раз бежит, тоже рыбки хочет. Дай, мол. А ты, Волк, ступай на реку, опусти хвост в прорубь, сиди да приговаривай: «Ловись, рыбка, и мала, и велика». Рыба сама к тебе на хвост и нацепится. Пошёл простоватый Волк на реку, опустил хвост в прорубь и стал ждать улова. Хвост его и приморозило. Пришли поутру бабы на реку за водой, увидали Волка, и ну бить его. Еле ноги унёс и хвост потерял. Через некоторое время Лиса и Волк встретились вновь. Лиса спасалась после очередного разбоя, и простодушный Волк вызвался довезти плутовку на себе. Едет Лиса на Волке и тихонько приговаривает: «Битый небитого везёт, битый небитого везёт». Волк спрашивает, что она там бормочет, а Лиса громко ему отвечает: «Битый битого везет! Битый битого везёт!»…

Лиса и Волк – согласно Сворожьему Кругу – суть названия двух следующих друг за другом космических эпох и обозначение народов, живущих в эти эпохи. Лиса – эпоха, длящаяся до галактической полуночи, Волк – первая эпоха после галактической полуночи, начало космического утра

…Пришли поутру бабы на реку за водой, увидали Волка… То есть один раз в 1620 лет неизбежно наступает утро, которое знаменует собой не только очередной наступающий день и год, но и начало очередной космической эпохи.

Пришли поутру бабы на реку за водой (напомним, что вода – это соóбраз и Лисы, и Рыб), как всегда, в обыденности, все позабывшие, не готовые заранее к восприятию великого события наступления первого утра уже следующей эпохи. И …увидали Волка….

Нечто подобное обнаружил Иисус Христос, прибыв в Иудею, где народ был «как овцы», т.е. вёл себя так, как будто бы всё ещё продолжалась эпоха Овна, а следующая эпоха Рыб и вовсе не наступила. Однако Христос именно за тем и прибыл, чтобы сообщить «овцам дома Израилева» о наступлении очередной эпохи и о том, как им следует жить дальше и каких правил придерживаться. Особо подчеркнём, что нашим простым бабам не понадобился пророк. Они сами быстро оценили обстановку и отколотили Волка. За что? Вчитаемся внимательнее.

Лиса притворилась мертвой… Эпохе Лисы соответствует царствие Мары – богини покоя, зимы, умиротворения, минимальных жизненных ресурсов. По этой причине иногда Мару называют богиней смерти. Ведь именно в момент наименьших сил живое существо чаще всего подстерегает смерть. Но мудрая сказка напоминает, что Лиса только притворилась мертвой. Для природы смерть всегда частное явление, необходимый этап жизненного цикла. Перед живой сущностью как таковой смерть бессильна.

Лиса разжилась рыбкой… Ведической эпохе Лисы по времени соответствует библейская эпоха Рыб. Речь идёт именно о космических эпохах. Календарную эпоху Рыб часто просто отождествляют с христианством, Новым Заветом, невольно камуфлируя то обстоятельство, что исторический процесс является следствием не столько течения времени в физическом смысле, т.е. календарной смены эпох, сколько продуктом управления человеческим обществом согласно политическим доктринам исторических эпох. Одной из таких политических доктрин является Новый Завет, приблизительно рассчитанный на календарную эпоху Рыб продолжительностью 2160 лет.

«Опусти, Волк, хвост в прорубь…» Прорубь, иордань – атрибут христианства – стихия воды. «Приобщись к христианству и живи сытно, как я», – советует хитроватая Лиса. Но вода вовсе не стихия Волка, она не оберегает его, а поступает с ним очень жестоко.

«Битый небитого везёт…» Христианство, конечно, не исчезнет в одночасье со сменой календарных эпох. Битому Волку ещё долго придётся на себе тащить тающее духовное наследие эпохи Лисы. Стихией Волка является небесная свага, говоря простым языком – царствие небесное (см. рис.3. «Календарь исторических эпох»).

Примечателен Мужик, ведущий по дороге воз рыбы, запряжённый лошадью, конём. Конь также является сакральным персонажем Сварожьего Круга. Это широко известный образ-символ Русского народа, многократно отображенный в произведениях искусства с незапамятных времён. Здесь и знаменитая икона, называемая сегодня «Чудо Георгия о Змие», и не менее знаменитые скульптурные группы коней Клодта на Аничковом мосту в С-Петербурге, посвящённые, конечно, отнюдь не сельскохозяйственным успехам коневодства, это и Конёк-Горбунок из сказки П. Ершова. Конь, как и Волк, не добытчик рыбы, а потому и не её потребитель. По этой причине христианство не может стать навечно постоянной пищей для их душ, а рыба пищей для тела. И потому надежды Мужика запастись впрок рыбкой также оказываются пустыми. Рыба исчезает в сказке вместе с Лисой, уступая место следующим эпохам Волка и Водолея и соответствующим им символам. Образ наступившей духовно голодной эпохи Волка, не умеющего добывать дальше рыбу и кормиться («окормляться») ею, не способного предложить современникам что-то приемлемое на первых порах взамен, до прихода очередного мессии, битого народом за это, встаёт из сокрытого содержания сказки.

Образ битого Волка также явно перекликается с апокалипсическими библейскими предсказаниями, завершающими весь цикл библейских книг, посвящённых воплощению вавилонского замысла, давшего своё имя величайшей из книг.

Подводя итог дискуссии, можно сказать, что вопрос о том, какие именно «расы» создавали эти изображения и на этом основании имеют какие-либо преимущественные права на соответствующие территории, поставлен в фильме не совсем корректно. Изображения одних и тех же символических животных, причём одновременно и повсеместно на Земле, создавали все народы, на общем календаре которых наступала соответствующая эпоха. Сменялись исторические эпохи, вместе с ними сменялись символы эпох в виде животных и растений, а также и их повсеместные изображения.

Документальный телефильм «Тайный код Амурских ликов» можно посмотреть, открыв сайт газеты «За Русское Дело».

Светлана КОНДАКОВА, историк, участник ВАЭ, С.-Петербург

Газета «Потаенное» №5 (72), 2015г. 5 (72), 2015г.

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