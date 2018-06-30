Сирия, ИГИЛ, последние новости 30 июня 2018
- 13:33 Французские волонтеры в Алеппо провели концерт с участием глухонемых детей.
- 13:27 Расстрел мирной демонстрации сирийскими боевиками попал на видео.
- 06:30 Юг Сирии: Как российские военные заставили боевиков сложить оружие (ФОТО).
- Вчера 22:28 Ладжат. Первый котел на юге.
Французские волонтеры в Алеппо провели концерт с участием глухонемых детей
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Расстрел мирной демонстрации сирийскими боевиками попал на видео
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Юг Сирии: Как российские военные заставили боевиков сложить оружие (ФОТО)
На окраине населенного пункта Канакер в провинции Эс-Сувейда боевики ССА сдали российским и сирийским военным два пикапа, два крупнокалиберных пулемета и стрелковое оружие.
Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.
Решение сдать вооружение и урегулировать свой правовой статус было принято в ходе переговоров с российской стороной и действующим правительством Сирии. Переговоры прошли в населенном пункте Джеб провинции Эс-Сувейда.
Прием и контроль за учетом сдаваемого оружия осуществляют офицеры Центра по примирению враждующих сторон в Сирии и сотрудники военной полиции России.
Читайте также: Разгром боевиков США и Израиля: «Тигры» зачистили большой котёл на юге Сирии, захватив танки и множество оружия (+ВИДЕО, ФОТО, КАРТА)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Ладжат. Первый котел на юге
Документальный сюжет от военкоров Anna-News, которые находятся в боевых порядках сирийских войск освобождающих провинцию Дераа.
В этом сюжете они рассказывают об освобождении местности Ладжат, к северу от города Баср-аль-Харир.
Как обычно – высокое качество материала, уникальные кадры, интересные наблюдения, дающие прочувствовать атмосферу освобождения южных районов Сирии от боевиков.
На заглавной карте отражен фактический коллапс единой системы обороны боевиков у границы с Иорданией.
Процесс капитуляции набирает обороты, армии передаются большие запасы вооружений и боеприпасов, различная бронетехника, автомобили. В некоторых городах отмечается нехватка сирийских флагов, для желающих приветствовать возвращение Сирийских войск.
Российские военные также активно следят за ходом капитуляции боевиков, а авиация продолжает поддержку сирийских войск на тех направлениях, где боевики продолжают сопротивление.
Не хотелось бы опережать события, но для Асада события развиваются просто прекрасно. Глава Хезбаллы Насралла заявил, что большая победа в сирийской войне близка и что Израиль и США поддерживавшие террористов в Дераа потерпели очередное поражение.
Хезбалла обещает, что после освобождения Дераа, многие сирийские беженцы смогут вернуться из Ливана домой в те районы, где спустя много лет война так стремительно завершается. Иорданские чиновники также подтверждают идущий процесс фактической капитуляции. Сирийские источники отмечают, что в ближайшее время ожидаются переговоры России и США по текущему формату зоны деэскалации в Сирии.
Вежливые люди на юге Сирии.
Этапы наступления на юге с учетом сдающихся городов.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com