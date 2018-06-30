Сирия, ИГИЛ, последние новости 30 июня 2018

На окраине населенного пункта Канакер в провинции Эс-Сувейда боевики ССА сдали российским и сирийским военным два пикапа, два крупнокалиберных пулемета и стрелковое оружие.

Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.

Решение сдать вооружение и урегулировать свой правовой статус было принято в ходе переговоров с российской стороной и действующим правительством Сирии. Переговоры прошли в населенном пункте Джеб провинции Эс-Сувейда.

Прием и контроль за учетом сдаваемого оружия осуществляют офицеры Центра по примирению враждующих сторон в Сирии и сотрудники военной полиции России.

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