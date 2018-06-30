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Рекордное падение рейтинга Путина из-за пенсионной реформы

14:31. 30 июня 2018 Просмотров - 156 6 коммент. Опубликовал:

Пенсионная реформа уже уронила рейтинг Владимира Путина больше, чем «рокировка» 2011 года, закончившаяся протестами на Болотной. В протестах готовы участвовать 43% россиян. Удастся ли теперь президенту сыграть в «доброго царя», предложив населению смягчение условий реформы? 

В администрации президента < ![CDATA[]]>не сомневались< ![CDATA[]]>, что повышение пенсионного возраста вызовет у россиян протесты. Но такого резкого падения личного рейтинга Владимира Путина, всячески дистанцирующегося от реформы, не ожидал никто. Всего за две недели уровень доверия к президенту упал на 14 пунктов — такого резкого падения не было даже в 2011 году, перед протестами на Болотной.

По последним (на 24 июня) данным государственных социологов из ВЦИОМ, всего за две недели с момента объявления о реформе уровень одобрения работы Путина упал на 14 пунктов — с 78% до 64%. В последний раз рейтинг Путина был таким низким в январе 2014 года, а таких резких разовых падений не было даже в 2011 году, когда рейтинг Путина был минимальным (ниже 55%).

Так же резко падает и уровень доверия к президенту — за месяц он снизился с 46,9% до 38,3% (результаты в этом опросе всегда ниже, потому что респондентам предлагают самим назвать политиков, которым они доверяют). Примерно на столько же снизились и рейтинги одобрения работы правительства, Дмитрия Медведева и «Единой России».

ФОМ (так же, как и ВЦИОМ, считающийся лояльным к власти) опубликовал результаты подробного опроса о пенсионной реформе. Против нее высказались 80% россиян, 43% респондентов готовы участвовать в протестных акциях против повышения пенсионного возраста. В постоянные заверения Дмитрия Пескова о том, что Владимир Путин даже не участвует в обсуждении реформы, россияне явно не верят — 47% респондентов заявили, что повышение пенсионного возраста повлияло на их отношение лично к Путину. «Данные ФОМ подтверждают, что про повышение пенсионного возраста знают почти все, но аргументы, с которыми выступает власть, пока не услышаны», — сказал The Bell руководитель ИСЭПИ Дмитрий Бадовский.


«Снижение [рейтингов Путина и правительства] продолжалось несколько дней, после чего рейтинги стабилизировались на новом, более низком уровне», — говорится в комментарии ВЦИОМ. Это подтверждают и подробные цифры ВЦИОМ: пика падения (60,6%) рейтинг одобрения Путина достиг 19 июня, и с тех пор вырос на 4 пункта.

Власть предпринимает все возможные усилия, чтобы остановить падение — как выяснил The Bell, с середины июня на тему повышения пенсионного возраста переключились даже интернет-тролли в Youtube, ранее комментировавшие только ролики о Владимире Путине, Сирии и ЧВК Вагнера. Это неудивительно — по данным «Медиалогии», тема пенсий в соцсетях намного популярнее, чем вторая главная тема месяца — чемпионат мира по футболу. На пике, 16 июня, число упоминаний пенсионной реформы в соцсетях составило почти 900  тысяч, в то время как футбольные сборные в дни матчей ЧМ набирали максимум по 30-40 тыс. упоминаний в день.

Можно констатировать — россияне разумно не поверили в то, что Владимир Путин не имеет отношения к одному из самых важных решений в жизни страны за последние годы. Уступки в условиях реформы, к которым готовился Кремль в случае протестов, наверняка будут. Но скорость падения одобрения Путина заставляет усомниться в том, что президенту удастся успешно сыграть в «доброго царя» и сохранить свой рейтинг, перенеся ответственность на правительство.

Источник: www.kramola.info

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6 коммент.»

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    Леонид Петрович Плотников 30 июня 2018 в 14:53 Ссылка Пометить
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    Можно думать, что Правительство очень озабочено, чтобы понизить рейтинг Путина. И пенсионная реформа этому очень помогает, так как Путин, как гарант Конституции, просто обязан не допускать наступления на права человека. Правительство ответило “черной неблагодарностью” за то что Путин не отправил его в отставку. Гол в ворота Путина!

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  • 10881 4249
    Юстас 30 июня 2018 в 14:54 Ссылка Пометить
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    Вот вам пример манипулирования сознанием плебса .

    Путин ещё не высказался по поводу заявлений Медведева , а инфоВЫCEP преподносит пенсионную реформу , как свершившийся факт .
    И это при том , что на прямой линии 7 июня Путин русским языком сказал , что реформы не будет .

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      krikunoleg Юстас 30 июня 2018 в 15:14 Ссылка Пометить
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      Так народ же надо раскачать, вывести на улицы, а потом и “майдан” как на Украине устроить и свергнуть неугодное западу и амерам правительство – 70 млрд. долл. госдеп на это выделил! А потом Россию разделят и оприходуют по частям. Только об этом обыватель не думает – ему жрать да пить подавай, а если вовремя не подали – плохая власть.

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        Серый krikunoleg 30 июня 2018 в 15:26 Ссылка Пометить
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        А не мог бы ты рассказать чем наше правительство неугодно Западу и Америке ?
        Только конкретно. И не спрыгивай с темы .

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    krikunoleg 30 июня 2018 в 15:16 Ссылка Пометить
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    (Продолжение ответа Юстасу, но для всех…)

    А придет лучше?
    А вдруг нет?
    Да поздно уже будет… или все можно будет вернуть?
    А, иван…

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