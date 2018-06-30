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Последствия курения глазами судмедэксперта

14:30. 30 июня 2018 Просмотров - 126 Нет комментариев Опубликовал:

Алексей Решетун, судебно-медицинский эксперт, руководитель Московского городского Центра судебно-медицинской экспертизы огнестрельной и взрывной травмы. Преподает курсантам Пограничной академии ФСБ России, студентам медицинского факультета МГУ и студентам кафедры судебной власти факультета права ВШЭ.

С 2012 года он ведет блог mossudmed.livejournal.com, в котором рассказывает о буднях своей работы, трагикомичных случаях из практики и наглядно показывает всем желающим последствия неправильного образа жизни. Автор книги «Вскрытие покажет. Записки увлеченного судмедэксперта»

Источник: www.kramola.info

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