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Пенсионная реформа ударила по рейтингам власти

00:47. 30 июня 2018 Просмотров - 67 Нет комментариев Опубликовал:
Пенсионная реформа ударила по рейтингам власти | Русская весна

Рейтинги власти идут вниз. Если до объявления о повышении пенсионного возраста, по данным ВЦИОМ, деятельность Дмитрия Медведева одобряли 41% россиян, сейчас 30%.

И небольшое превышение положительных оценок его деятельности над отрицательными сменилось однозначным негативом.

Проблема Медведева — и в резком росте недоверия к нему. Сейчас ему доверяют всего 7% респондентов, а не доверяют — 26% (для сравнения — в 20-х числах мая соотношение выглядело хотя не блестяще, но и не столь удручающе — 12 к 17%).

Доверие отличается от одобрения более высоким эмоциональным уровнем — респондент сам называет политика, а не реагирует на названную социологом фамилию. Таким образом, главного ответственного за непопулярную меру общество определило. 

С рейтингом Владимира Путина ситуация не столь очевидная. Он также существенно снизился — с 77 до 63%.

Это значит, что периферия путинского электората эмоционально восприняла сообщение о повышении пенсионного возраста и возлагает ответственность за это решение на власть в целом. Что неудивительно, так как немалая часть этой периферии — женщины средних лет, особенно недовольные тем, что для женщин правительство предлагает поднять возраст не на 5, а на 8 лет.

В то же время рейтинг президента, в отличие от премьерского, остается в большом плюсе. Несмотря на снижение, количество одобряющих его деятельность на 40 пунктов больше, чем не одобряющих (это мечта для Трампа, Меркель или Макрона).

Фактически произошло возвращение показателей одобрения к докрымскому уровню (в мае 2013 года деятельность Путина одобряли 65%, не одобряли 26%). Рейтинг доверия Путина хотя и снизился, но остается очень высоким (38%, две недели назад было 45%), а не доверяют ему 5% (ранее — 2%).

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Алексей Макаркин

Источник: rusvesna.su

Метки: экономика
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