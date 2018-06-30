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О встрече Трампа и Путина

09:26. 30 июня 2018 Просмотров - 26 Нет комментариев Опубликовал:

Анатолий Вассерман о предстоящей встрече Трампа и Путина

«Нынешнюю встречу постараются представить как сдачу Трампом американских интересов, и что бы не решили, но проводить эти решения в жизнь будет очень сложно. Реальных результатов будет немного. Мы можем предложить Трампу только экономическое сотрудничество», — рассказал эксперт.

Есть ли шанс у Евросоюза на переформатирование?

Кризис ЕС порожден одним из ключевых признаков его формирования. Каждая из стран, вступающая в ЕС должна сократить производство тех отраслей, которые уже развиты в Европе.

Относительно политики мигрантов, журналист считает, что некоторый положительный опыт интеграции мигрантов в Европу уже есть. Турки приехавшие в Германию на заработки сейчас считают себя больше жителями Германии, более чем Турции.

В студии программы «На самом деле» агентства News Front были Анатолий Вассерман — советский, украинский и российский журналист, публицист, политический консультант, депутат Госдумы, и ведущий программы — Сергей Веселовский.

Источник – https://news-front.info/

Источник: vassermans.ru

Метки: видео блог
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