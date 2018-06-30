О встрече Трампа и Путина
Анатолий Вассерман о предстоящей встрече Трампа и Путина
«Нынешнюю встречу постараются представить как сдачу Трампом американских интересов, и что бы не решили, но проводить эти решения в жизнь будет очень сложно. Реальных результатов будет немного. Мы можем предложить Трампу только экономическое сотрудничество», — рассказал эксперт.
Есть ли шанс у Евросоюза на переформатирование?
Кризис ЕС порожден одним из ключевых признаков его формирования. Каждая из стран, вступающая в ЕС должна сократить производство тех отраслей, которые уже развиты в Европе.
Относительно политики мигрантов, журналист считает, что некоторый положительный опыт интеграции мигрантов в Европу уже есть. Турки приехавшие в Германию на заработки сейчас считают себя больше жителями Германии, более чем Турции.
В студии программы «На самом деле» агентства News Front были Анатолий Вассерман — советский, украинский и российский журналист, публицист, политический консультант, депутат Госдумы, и ведущий программы — Сергей Веселовский.
Источник – https://news-front.info/
Источник: vassermans.ru