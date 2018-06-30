Новости Украины и Новороссии 30 июня 2018
- 09:17 На Украине признали бесполезность ВМС страны перед лицом российского флота.
- 08:00 Украинский суд освободил военного ВСУ, пытавшего фермеров.
- 05:30 Новое обострение: Киев и Кишинёв напряжённо считают колонны российской военной техники (ФОТО, ВИДЕО).
- 03:30 Отличная работа: Украинские пропагандисты раскрыли позиции ВСУ и доказали «отсутствие» нацизма на Украине (ВИДЕО).
- 01:00 Шаг к признанию: МИД ЛНР прокомментировал открытие представительства в Италии.
На Украине признали бесполезность ВМС страны перед лицом российского флота
Украина не может противопоставить российскому военному флоту в Азовском море ничего, кроме «дули».
С таким заявлением в эфире одного из украинских телеканалов выступил замминистра Украины «по делам оккупированных территорий» Георгий Тука.
Таким образом он ответил на бравурное выступление главы общественной организации «Правое дело» Дмитрия Снегирёва, призвавшего ВМС ВСУ «эффективно отреагировать» на действия России в Керченском проливе, используя «современные разработки ВПК».
«Дулю показать? У нашей армии на море есть только дуля. И вы это прекрасно знаете. Нам нечем оказывать сопротивление российскому военному флоту», — осадил «мечтателя» Тука.
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Украинский суд освободил военного ВСУ, пытавшего фермеров
Несколько дней назад Пологовский районный суд Запорожской области вынес приговор солдату из криворожской 17-й танковой бригады ВСУ.
Мужчина вместе с сослуживцами пьяным пытал фермеров и стрелял в них из боевого оружия.
Инцидент произошёл в конце сентября 2017 года. Тогда старший солдат 17-й танковой бригады вместе с двумя товарищами из той же части выпивали возле магазина в одном из сёл Запорожской области. Там они познакомились с фермером, который предложил военнослужащим поехать с его другом на охоту. Когда мужчины возвращались обратно, бойцы заметили, что забыли в поле один из трёх автоматов АКС-74. Военнослужащие потребовали вернуться обратно и вместе искать оружие.
После безуспешных поисков автомата подсудимый начал стрелять из оружия по ногам фермеров, а также возле головы. Таким образом, он пытался узнать, где находится потерянное оружие. Затем военнослужащие связали горожан и бросили в их же автомобиль Nissan Patrol. При этом одного фермера затолкали в багажник, ещё одного — в салон авто. Когда «узник» попытался сбежать из машины — один из солдат выстрелил в него. Одумавшись, один из боевиков отвёз раненного фермера к нему домой и вызвал скорую помощь.
Суд признал злоумышленника виновным и приговорил к пяти годам тюремного заключения. Подсудимые полностью признали свою вину, а пострадавшие сообщили, что не имеют претензий ни к обвиняемым, ни к прокурору. Фермерам полностью компенсировали моральный ущерб.
В связи с этим, представитель Фемиды освободил военнослужащего от отбывания наказания. Солдату назначили испытательный срок в три года. За этот период он обязан не совершать новые преступления, регулярно «отмечаться» у правоохранителей и не покидать страну.
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Новое обострение: Киев и Кишинёв напряжённо считают колонны российской военной техники (ФОТО, ВИДЕО)
Последние несколько недель прозападные политики Молдавии обсуждают тему вывода российских военнослужащих из Приднестровья.
Продвижению молдавской инициативы способствует поддержка руководства Молдавии союзниками по антироссийскому цеху на международных площадках, а также активное распространение Кишинёвом и Киевом непроверенных фактов и «фейковых» новостей.
Напомним, 22 июня Генассамблея ООН одобрила проект резолюции, призывающий к полному выводу российских военнослужащих из Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).
Несмотря на то, что документ носит рекомендательный характер и ни к чему не обязывает, молдавские и украинские политики преподносят общественности решение Генассамблеи как «дипломатический успех».
К числу таких политиков относятся молдавский премьер-министр Павел Филип, главы оборонных ведомств Молдавии и Украины — Евгений Стурза и Степан Полторак, министр иностранных дел Молдавии Тудор Ульяновский и его украинский коллега Павел Климкин.
В информационной кампании против миротворческой миссии Оперативной группы российских войск (ОГРВ) в Приднестровье также задействованы местные пропагандистские ресурсы.
На днях в одном из молдавских СМИ появилась информация о передвижении военной техники в ПМР по участку трассы «Дубоссары-Тирасполь».
По мнению редакции издания, техника может принадлежать Вооружённым силам России. В материале указывается, что 23 июня было зафиксировано «передвижение четырёх колонн подразделений бронированной техники и военных машин Оперативной группы российских войск: 11 БТР и 25 грузовиков („Урал“, ЗИЛ, УАЗ).
По имеющейся информации, эти подразделения являются частью трёх колонн (около 40 единиц), которые утром 21 июня без разрешения направились на склады боеприпасов в районе села Колбасна Рыбницкого района». Фото и видеоподтверждений редакцией представлено не было.
Очевидно, под перемещением военной техники 21 июня (!) в населённый пункт Колбасна авторы публикации имели в виду видеофрагмент военной колонны, появившийся в сети 14 июня (!).
Если отбросить невнимательность авторов в датах, по их версии, 14 июня техника ОГРВ выдвинулась в направлении села Колбасна и 23 июня вернулась обратно.
Напомним, 14 июня проукраинский активист Артем Филипенко разместил на станице в одной из социальных сетей видеозапись с военной техникой.
Как заявил блогер, машины утром 14 июня направлялись из Тирасполя в направлении Дубоссар и, предположительно, принадлежат российской ОГРВ.
Тем не менее, оставляет вопросы, каким образом видеоматериал оказался у Филипенко и на основании каких сведений автор пришёл к данным выводам?
Версия, что съёмку осуществлял сам Филипенко, кажется не так вероятной, учитывая, что блогер живет в Одессе и является редким гостем в республике на Днестре (из множества фотографий, выложенных в социальной сети, нет ни одного фото автора в Приднестровье — прим. ред.).
Вполне допустимо, что речь идёт о «заимствовании» чужих видеоматериалов, фиксация которых могла осуществляться и в другой день.
Принимая во внимание, что господин Филипенко, судя по его записям, является сторонником майданной революции, нельзя сбрасывать факт видеомонтажа или постановочной съёмки на украинском участке дороги, похожем на отрезок трассы М4 «Тирасполь-Дубоссары». В конце концов, чего только не сделаешь ради «любви» к России.
В пользу того, что видеоматериал не является случайной удачей прозападных СМИ и готовился в пропагандистских целях как минимум свидетельствуют ряд обстоятельств.
Так, выпуск видеоматериала с передвижением техники совпал по времени с вынесением в ООН проекта резолюции по выводу российских военнослужащих из Приднестровья и дальнейшими обсуждениями итогов голосования. Очевидно, поводы дополнили друг друга и создали их инициаторам неплохой информационный эффект.
Примечательно, помимо того, что в тексте о выдвижении техники в село Колбасна указана дата 21 июня (вместо 14 июня, как об этом заявляет Филипенко — Прим.ред.), молдавская агитация допустила более серьезную оплошность.
На представленном выше видеоматериале можно наблюдать 16 бронетранспортёров (БТР), 6 грузовиков и автомобилей марки УАЗ, и 4 бронированных разведывательно-дозорных машины (БРДМ).
Как утверждают молдавские СМИ, возвращавшаяся, по их версии та же колонна, включала «11 БТР и 25 грузовиков („Урал“, ЗИЛ, УАЗ)».
Где находятся 5 БТР и откуда взялись 19 грузовых автомобилей? — загадка, которую местные пропагандисты оставили без ответа.
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Владимир Сергеев, специально для «Русской Весны»
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Отличная работа: Украинские пропагандисты раскрыли позиции ВСУ и доказали «отсутствие» нацизма на Украине (ВИДЕО)
Украинские журналисты попали в очередной скандал.
Во время съёмок они с высокой точностью указали позиции ВСУ.
Кроме этого, в их репортаже появился украинский оккупант с шевроном, являющимся копией эмблемы дивизии СС «Totenkopf» («Мёртвая голова»).
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Шаг к признанию: МИД ЛНР прокомментировал открытие представительства в Италии
Открытие представительства Республики в Италии стало очередным этапом в признании ЛНР на международной арене.
Об этом заявил и. о. министра иностранных дел ЛНР, уполномоченный представитель Республики на переговорах Контактной группы Владислав Дейнего.
Ранее сегодня в ЛуганскИнформЦентре состоялась скайп-конференция между представителями Италии и ЛНР, посвященная открытию представительства Республики в итальянской Мессине.
«Механизмы народной дипломатии — это самый такой серьезный сегодня фактор, который может заставить сегодня официальные власти изменить свое мнение и признать факт существования независимых, но на сегодня непризнанных государств, таких как ЛНР», — подчеркнул Дейнего.
«Нам очень приятно то, что мы сегодня начинаем, скажем так новый этап в жизни Республики с того, что мы открываем представительство в Мессине», — обратился к итальянским коллегам и. о. министра иностранных дел ЛНР.
Он отметил, что представительство Республики в Мессине стало первым на территории стран Европейского Союза.
«Я надеюсь, что это только начало, что вашему примеру последуют другие представители механизмов народной дипломатии, которые постоянно сочувствуют происходящему здесь, но пока еще не готовы в открытую заявит об этом», — выразил надежду Дейнего.
Ранее он сообщил, что ЛНР направила в открывшееся сегодня представительство Республики в Италии пакет материалов о войне в Донбассе за период с 2014 по 2015 год.
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