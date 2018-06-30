Это будет сокрушительно

Как Дания заблокирует "Северный поток — 2"

Ситуация с гордой Данией, ее "американскими партнерами" и европейским газопроводом Nord Stream 2 складывается несколько анекдотичная.

Напомним: премьер-министр королевства Ларс Лёкке Расмуссен, отвечая на вопросы журналистов в ходе совместной пресс-конференции c киевским премьер-министром Владимиром Гройсманом, сказал, что его страна может на юридических основаниях остановить реализацию "Северного потока — 2"

"Я провел через парламент законопроект, который позволит нам проводить оценку сферы внешней политики в стандартном процессе рассмотрения заявок, и это даст возможность в правовых рамках заблокировать или отложить проект", — разъяснил свою позицию Расмуссен. И еще добавил, что, по его мнению, этот вопрос должен выноситься на "общеевропейское обсуждение". Чем, естественно, вызвал настоящий шквал радостной перемоги не только в Киеве, но также в Польше и у "прибалтийских тигров".

Но есть несколько нюансов.

Дело даже не в том, что господин Лёкке Расмуссен еще не объявил о решении собственно королевства Дания. А только высказал свое частное мнение в ходе пресс-конференции.

Во-первых, несколько "малозначительных" стран, таких как Германия, Финляндия, Швеция и Российская Федерация, свои разрешения уже выдали. И отозвать их могут только в судебном порядке, в случае, если операторы Nord Stream 2 нарушат европейское же законодательство, предпосылок к чему они не создают.

Во-вторых, с "общеевропейским обсуждением" вообще вышел небольшой облом, ибо с этой идеей довольно долго носился Брюссель. Очень желавший сначала "всеевропейски обсудить", а потом даже получить "общеевропейский мандат" на переговоры с Россией" как раз по Nord Stream 2.

Однако Брюссель был по-европейски вежливо, но столь же по-европейски твердо и решительно послан собственной же Правовой комиссией изучать союзное законодательство. Правовая комиссия на пальцах объяснила стремительным "переговорщикам" из Еврокомиссии по энергетике, что этот вопрос в юридическом смысле полностью относится к компетенции национальных государств, участвующих в проекте, а международные балтийские воды вообще никак под пресловутый Третий энергопакет не подпадают.



Производство труб для строительства газопровода "Северный поток — 2" В-третьих, Nord Stream 2 — уже давно не российский, а как раз насквозь европейский: за ним мрачно маячат тени не только государств, выдавших разрешение на строительство, но и таких игроков, как Италия, Австрия, Франция. Не говоря уже про подлинных тяжеловесов: крупнейшие энергетические концерны Европы готовы по этому вопросу рвать зубами интересы не только маленькой Дании, но и немаленьких США.

Ну и, наконец, в-пятых: разрешение Дании проекту Nord Stream 2 особенно и не нужно. О чем совсем недавно, к примеру, с грустью говорила устами своих высших чиновников ничуть не менее "пророссийски настроенная", но, несмотря на это, без звука выдавшая весь необходимый пакет документации Швеция. Ибо для этих газопроводов по-настоящему критическим было согласие Германии, Финляндии и России, территориальные воды которых "нитки" не могут миновать чисто географически. В случае же с Швецией и Данией газопровод может быть просто вынесен за пределы вод, где эти монархии имеют свои юрисдикции. И ни к чему, кроме не очень приятного, но в общих масштабах не такого уж и значительного удорожания проекта это, в общем, не приведет.

Именно поэтому шведы (скрипя, возможно, зубами) пакет разрешений все-таки подписали. Не тот это экзистенциальный по значимости повод, чтобы ссориться с блоком, состоящим из крупнейших европейских экономик. И не тот "приз". Кстати, именно поэтому и "Газпром", и российский министр энергетики Новак, и даже проводивший с ним переговоры в Вашингтоне замглавы Еврокомиссии по делам Евросоюза Марош Шефчович не придают датским эскападам никакого особого значения, а спокойно продолжают ждать разрешительного пакета от датчан: время у них есть. А если с этим пакетом будут слишком долго тянуть или и вовсе заблокируют, то запасной маршрут, в деталях проработанный, уже как бы готов. Трубы для строительства газопровода "Северный поток — 2" недалеко от порта Мукран, Германия Ну, а чтобы ожидание не было совсем уж томным, судно Pioneering Spirit, работающее сейчас в Черном море, не далее как во вторник возобновило укладку второй нитки морского газопровода "Турецкий поток", двигаясь по направлению к поселку Кыйыкей в европейской части Турции.

В качестве потенциальных рынков южного коридора российский поставщик видит пока Грецию, Италию, Болгарию, Сербию и Венгрию. Но это только пока. Российский концерн сейчас вполне может позволить себе роскошь выбирать, какой из "потоков", северный или южный, станет базовым. И не по "Северному потоку — 2", который, как и "Турецкий поток — 2", будет в любом случае построен. А вообще. Потому что не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понимать математически простую вещь: собственная европейская добыча падает. А потребность в сравнительно дешевом трубопроводном газе — плевать, русский он, алжирский, норвежский или вообще марсианский — наоборот, растет. Лишь бы был дешевым трубопроводным, а не дорогим СПГ. И кто заберет себе весьма привлекательную роль "русского газового хаба", ранее принадлежавшую Украине, — Германия или Турция — зависит от кого угодно, но только не от украинцев и датчан. В качестве потенциальных рынков южного коридора российский поставщик видит пока Грецию, Италию, Болгарию, Сербию и Венгрию. Но это только пока. Российский концерн сейчас вполне может позволить себе роскошь выбирать, какой из "потоков", северный или южный, станет базовым. И не по "Северному потоку — 2", который, как и "Турецкий поток — 2", будет в любом случае построен. А вообще. Потому что не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понимать математически простую вещь: собственная европейская добыча падает. А потребность в сравнительно дешевом трубопроводном газе — плевать, русский он, алжирский, норвежский или вообще марсианский — наоборот, растет. Лишь бы был дешевым трубопроводным, а не дорогим СПГ. И кто заберет себе весьма привлекательную роль "русского газового хаба", ранее принадлежавшую Украине, — Германия или Турция — зависит от кого угодно, но только не от украинцев и датчан.

Источник: ria.ru