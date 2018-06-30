“Для избранных деньги есть всегда! А для “Иванов”, денег нет но вы держитесь”

Министерство транспорта поддерживает идею главы Чечни Рамзана Кадырова о строительстве высокоскоростной магистрали (ВСМ) Краснодар — Грозный. Об этом рассказал замглавы ведомства Алан Лушников, его цитирует ТАСС.







«В целом мы как министерство поддерживаем развитие высокоскоростного сообщения», — сказал чиновник.











По его словам, Грозный наряду с Махачкалой и Ставрополем — густонаселенная и при этом экономически динамично развивающаяся территория, поэтому строительство высокоскоростной магистрали может дать «очень серьезный мультипликативный эффект».







26 июня сообщалось, что глава Чечни Рамзан Кадыров попросил президента Владимира Путина поддержать строительство Транскавказской высокоскоростной магистрали из Краснодара в Грозный через Майкоп, Черкесск и Нальчик. По некоторым подсчетам, стоимость строительства может составить 1,2 триллиона рублей. Читайте далее ..... Кто правит Чечнёй? Клан Кадырова. Как выстроена вертикаль управления в Чечне и кто занимает ключевые должности в республике?

На прошлой неделе в управлении Чечней произошли перестановки. Администрацию главы республики возглавил 27-летний бывший мэр Грозного со знаковой фамилией – Ислам Кадыров.

Семья

– Однофамильцев у нас нет, – обтекаемо говорят в Чечне, намекая на родство, способствующее карьере.

Ислам Кадыров – племянник Рамзана Кадырова, сын двоюродного брата главы республики, который и сам, кстати, возглавляет республиканское БТИ. У руля чеченской столицы Ислам Кадыров встал в возрасте 25 лет. До этого он уже успел поработать заместителем председателя правительства и министром по земельным и имущественным отношениям.

«Рамзан Кадыров вручил Зарган Кадыровой орден имени Ахмата Кадырова» – это не шутка. Это реальный факт из чеченской жизни. Зарган Кадырова – родная сестра Рамзана, которая является помощником главы республики (то есть своего брата) по дошкольному образованию. Она открывает садики, является почетной гостьей на всех праздниках.

Зулай Кадырова – тоже родная сестра. Но должность занимает повыше – заместитель управделами главы Чеченской республики, и ее имя более известно. Во время одной из поездок в приграничный Хасавюрт дагестанские полицейские пытались проверить личности двух ее вооруженных телохранителей. Зулай встала на защиту подчиненных и, оступившись, нечаянно сломала руку. Через час на месте происшествия уже был ее брат в сопровождении своей охраны. Горячие кавказские парни, к счастью, разошлись без стрельбы. Однако тот конфликт еще долго аукался его зачинщикам.

Сестры Кадырова замужем, но носят свою фамилию, а не мужей. От такой фамилии добровольно не отказываются. Мужья и дети сестер также заняты в управлении республикой: министр транспорта и связи Рамзан Черхигов, управделами президента Якуб Закриев, первый заместитель председателя парламента Салман Закриев, руководитель УФМС Сахаб Закриев. начальник управления ГИБДД Шамхан Денилханов – брат жены Рамзана Кадырова, Медни Кадыровой.

Племянник Рамзана, 25-летний Идрис Черхигов, возглавлял такую серьезную структуру, как Совбез республики. Позже дядя переставил его на должность главы Курчалоевского района, где находится вотчина Кадыровых – укрепленное селение Центорой.

В Чечне сложилась эксклюзивная ситуация даже для Кавказа. Такой откровенно клановой системы нет даже в других северокавказских регионах, не говоря уже о средней полосе России, – считает зав. сектором Кавказа Центра региональных и цивилизационных исследований РАН Энвер Кисриев. – Но такое положение устраивает Москву, так как оно обеспечивает главное для республики и всего региона в целом – устойчивость и четкое управление. Кадыров подчиняется Москве, а Кадырову подчиняется Чечня. Такое положение вещей обусловлено послевоенным состоянием республики, а также опасностями, которые до конца не искоренены.

Враги

– У Кадырова много не то что недоброжелателей, а откровенных врагов, в том числе и смертельных. Отсюда желание окружить себя людьми, на которых можно опереться. И личная преданность ценится в современной Чечне больше, чем профессиональный опыт и знания, – убежден чеченский правозащитник, попросивший не называть его имени. Чечня – регион, где никогда точно не знаешь, как твое слово отзовется.

Правозащитники еще ищут людей, бесследно пропавших в республике. Ищут, зная, что вряд ли найдут. Похитители в масках не представляются, не имеют отличительных знаков. Действуют то ли от власти, то ли против власти, то ли вообще работают под нее. Но большая часть случаев относится к прошлому. Последний раз люди в черных масках появлялись на уничтожении домов родственников боевиков, напавших на Грозный в декабре 2014 года. Современная Чечня уже достаточно твердо встала на мирные рельсы, чтобы не бряцать оружием, а действовать силой убеждения. На улицах все чаще попадаются не вооруженные молодые люди, а парни, воздействующие только блеском глаз и силой слов. Это адепты Рамзана и его курса – работники Центра духовно-нравственного воспитания и развития ЧР. Своего рода кавказские дружинники, которые следят, чтобы девушки «правильно» одевались, молодые люди вели себя как следует, а в кафе не продавали спиртное. И в Чечне все знают: с этими правилами игры лучше согласиться.

Друзья

– Бесспорно: Чечня продемонстрировала реальное экономическое чудо. Скачок, который осуществила республика, уникален, – считает Кисриев.

Доказательств этих слов невозможно не замечать: чеченская столица превратилась в один из самых благоустроенных и новых городов в России. Здесь нет разрухи. Как нет и политической оппозиции. Но первое можно увидеть наглядно.

Самая высокая в России 400-метровая башня с ресторанами, салонами, апартаментами, элитными квартирами будет построена в 2018 году. Восстановление и стройка в республике идут за счет фонда семьи Кадыровых, куда «добровольно-принудительно», как писал «Коммерсант», сбрасывается практически каждый бизнес и чуть не каждый чеченец. Руководит фондом мать Кадырова – Аймани. А первый взнос делал сам Рамзан, продав личные «Жигули».

Безопасность в Чечне сейчас превыше всего. Поэтому силовые структуры республики возглавляют только приближенные к Рамзану люди – родственники или самые верные друзья. Как члены семьи Адама Делимханова, депутата Госдумы, которого сам Кадыров охарактеризовал «ближе, чем брат» и «человек, который может меня сменить». В ближний круг входят также Абузайд Висмурадов («Патриот»), возглавляющий личную охрану Кадырова, и Магомед Даудов («Лорд»), спикер парламента. Кулак и голос – тоже часть клана, но благодаря не кровному родству, а «чему-то большему». «Лорд» – бывший боевик, вышедший из леса и присягнувший на верность Рамзану – получил прозвище от Кадырова за свой «английский» стиль в одежде. Про «Патриота» Висмурадова ходят легенды, что он вычисляет даже тех, кто плохо пишет про Рамзана в интернете. Наверняка байки, но очень показательные.

Кадырову нужны во власти люди, которым он безгранично доверяет. Доверять безгранично на Кавказе принято членам своей семьи и проверенным друзьям.

Между тем

17 июля Рамзан Кадыров лично открыл в Гудермесе комбинат школьного питания. Там и произнес разлетевшуюся фразу, что разведется с женой, если увидит на домашнем столе привозные продукты. Комбинат входит в группу компаний «Лидер-А» – название, как вы догадываетесь, отнюдь не случайное.

Все, что имеет приставку «Лидер», в Чечне связывают с семьей Рамзана Кадырова. Глянцевый журнал о нем, сеть автозаправок, несколько предприятий пищепрома, современный агрохолдинг… «В планах комбината производство 48 видов питания с годовым объемом 48 млн условных банок, – написал чеченский лидер на собственной страничке в «Контакте». – На этой же территории действуют консервный и мясной цехи, кондитерская фабрика и молочный комбинат. Все они входят в группу компаний «Лидер-А». Кроме того, начато создание молочного комплекса на 1200 голов КРС».

Зарегистрировано предприятие в Центорое – кадыровском родовом селе. А открывать торговый дом «Лидера-А» в 2014 году приезжал тогдашний министр сельского хозяйства РФ Николай Федоров.

Источник: sobesednik.ru

Источник: lenta.ru