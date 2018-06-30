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Центр Аллена Карра «Легкий способ бросить курить». Виктор Ефимов

19:21. 30 июня 2018 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Алкоголь и табак продвигаются в общество ради сохранения пенсионного фонда

Концептуальный аналитик Виктор Ефимов рассказывает о том, что недавно весь мир отмечал Всемирный день отказа от табака. Но на государственном уровне проблеме отказа от пагубных привычек не уделяется много внимания, ведь пьяным народом легче управлять.

Кому выгодно, чтобы народ пил и курил? Почему мы не задумываемся о том, что алкоголь и табак убивают как раз к моменту выхода на пенсию? Как в обществе формируются ложные установки? Почему пластыри и таблетки не помогут вылечиться от табакокурения? Как сообщества против курения наоборот сплачивают курильщиков?

Почему человек, освоивший азы мировоззренческой грамотности, расстаётся с пагубными привычками очень быстро? Как работает метод Аллена Карра? Где в Москве и Санкт-Петербурге работают курсы по его методу? Легко ли выйти из заложенной программы и стать автором собственной жизни?

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Рекомендуем:

Прозрение №6, Ефимов Виктор Алексеевич

Оружие геноцида (Аудиокнига), Прогнозно-аналитический центр Академии управления

Оружие Геноцида: самоубийство людей и его механизмы, Прогнозно-аналитический центр Академии управления

Горькая правда о пиве и табаке, Клименко Иван Петрович

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Виктор Ефимов

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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