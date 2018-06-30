Аргентина едет домой

Со скрипом пройдя из группы, Аргентина сегодня достаточно по делу проиграла Франции 4-3.Странные решения тренера аргентинцев и дыра в обороне сказали свое слово.Франция (как последняя "африканская" команда) смотрелась просто сильнее и заслужено победила, просто смяв Аргентину во втором тайме, когда той повезло выйти вперед.Сам матч получился результативным и зрелищным, как и многие другие игры на этом чемпионате. Павар и Ди Мария очень круто приложилось.PS. Понравились заявления шведов, что они передумали бойкотировать ЧМ, потому надо поддержать свою команду. А как же принципы и европейская солидарность перед лицом "российской агрессии"? Слабаки и тряпки. -)

Источник: colonelcassad.livejournal.com