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Аргентина едет домой

19:08. 30 июня 2018 Просмотров - 103 Нет комментариев Опубликовал:


Со скрипом пройдя из группы, Аргентина сегодня достаточно по делу проиграла Франции 4-3.
Странные решения тренера аргентинцев и дыра в обороне сказали свое слово.
Франция (как последняя "африканская" команда) смотрелась просто сильнее и заслужено победила, просто смяв Аргентину во втором тайме, когда той повезло выйти вперед.
Сам матч получился результативным и зрелищным, как и многие другие игры на этом чемпионате. Павар и Ди Мария очень круто приложилось.

PS. Понравились заявления шведов, что они передумали бойкотировать ЧМ, потому надо поддержать свою команду. А как же принципы и европейская солидарность перед лицом "российской агрессии"? Слабаки и тряпки. -)

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: аргентина, спорт, футбол
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