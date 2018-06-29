Сводки от ополчения Новороссии 29 июня 2018
22:07. 29 июня 2018 Просмотров - 86 Нет комментариев Опубликовал: admin
- 20:57 Жительница Донбасса: нас Украина сделала врагами.
- 20:41 Военнослужащий ВС ДНР о прорыве ВСУ под Горловкой.
- 19:21 Горловское направление остается самым горячим на карте ДНР.
- 18:09 Марочко: Киев перебросил в зону “ООС” танки и гаубицы.
- 17:57 Дети Донбасса об обстрелах посёлка Металлист.
- 17:43 Киев готов привлечь свыше 1000 иностранных наемников для захвата новых позиций в Донбассе.
- Вчера 20:20 Последствия обстрела поселка Донецкий со стороны ВСУ.
Жительница Донбасса: нас Украина сделала врагами
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Военнослужащий ВС ДНР о прорыве ВСУ под Горловкой
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Горловское направление остается самым горячим на карте ДНР
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Марочко: Киев перебросил в зону “ООС” танки и гаубицы
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Дети Донбасса об обстрелах посёлка Металлист
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Киев готов привлечь свыше 1000 иностранных наемников для захвата новых позиций в Донбассе
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Последствия обстрела поселка Донецкий со стороны ВСУ
К оглавлению | Источник: www.youtube.com