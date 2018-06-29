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Сводки от ополчения Новороссии 29 июня 2018

22:07. 29 июня 2018 Просмотров - 86 Нет комментариев Опубликовал:

Жительница Донбасса: нас Украина сделала врагами

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Военнослужащий ВС ДНР о прорыве ВСУ под Горловкой

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Горловское направление остается самым горячим на карте ДНР

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Марочко: Киев перебросил в зону “ООС” танки и гаубицы

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Дети Донбасса об обстрелах посёлка Металлист

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Киев готов привлечь свыше 1000 иностранных наемников для захвата новых позиций в Донбассе

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Последствия обстрела поселка Донецкий со стороны ВСУ

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