Согласно просочившемуся в прессу отчету, китайский Национальный Институт Финансов и Развития предупреждает о потенциальной “финансовой панике”

Как оказывается, не только Трамп обеспокоен уровнями, на которых находится индекс S&P в результате эскалации торговой войны с Китаем: похоже, что Китай также волнуется, и по делу — как мы отмечали ранее, Shanghai Composite уже вошел в медвежий рынок с пиков, достигнутых этим индексом 6 месяцев назад, и это падение происходит в очень опасное для Китая время, когда экономика страны замедляется на фоне агрессивной кампании, направленной на снижение корпоративного левериджа, когда количество корпоративных дефолтов растет, и когда крайне важный для экономики Китая кредитный импульс ослабевает.

Сегодня утром Bloomberg сообщил о просочившемся докладе аналитического центра, финансируемого китайским правительством, который предупредил о потенциальной “финансовой панике” во второй по величине экономике мира, поскольку “у некоторых членов политической элиты страны растет обеспокоенность из-за увеличивающейся турбулентности рынка и роста напряженности в торговых отношениях с США”.

Согласно исследованию Национального Института Финансов и Развития, о котором было рассказано в Bloomberg News, дефолты облигаций, нехватка ликвидности и недавнее падение финансовых рынков – все это создает особую опасность в условиях роста процентных ставок в США и из-за размолвки с Вашингтоном в вопросах двусторонней торговли. Аналитический центр также предупредил, что покупки акций, осуществляемые за счет левериджа (т. е. покупки акции за счет маржинальных кредитов), достигли уровня, который в последний раз наблюдался в 2015 году в преддверии рыночного краха, унесшего с собой $5 трлн.

“Мы полагаем, что Китай в настоящее время с большой вероятностью столкнется с финансовой паникой”, — сказано в исследовании института, которое мимолетно появлялось в Интернете в понедельник, после чего его быстро убрали. “Предотвращение ее возникновения и ее распространения должно стать главным приоритетом для наших финансовых и макроэкономических регуляторов в течение следующих нескольких лет”.

Как отмечает Bloomberg, это исследование предоставляет “еще один индикатор, указывающий на то, что Китай все больше тревожится разрушительных последствий напряженности в сфере торговых отношений с США”.

В последние недели видные ученые начали задаваться вопросом, может ли замедляющаяся экономика, зависящая от экспорта, выдержать длительный спор, который уже начал оказывать негативное воздействие на цены акций и юань.

Другими словами, в то время, когда Трамп, возможно, размышляет над вопросом, насколько глубоко может уйти американский рынок акций, прежде чем Республиканская партия начнет терять шансы на среднесрочных выборах, Китай терзает себя тревожными мыслями о том, что страна, согласно предупреждению Национального Института Финансов и Развития, так и не смогла решить проблему покупок акций с использованием заемных средств, которая внесла основной вклад в крах рынка, состоявшийся три года назад. Согласно данным института, сумма таких покупок достигла примерно 5 трлн. юаней ($760 млрд.), что соответствует уровням 2015 года.

“Мы не смогли избавиться от левериджа после краха рынка в 2015 году; леверидж сумел вернуться, облачившись в новый наряд,” – сказано в отчете.

Как мы отметили в эти выходные, на прошлой неделе UBS заявил, что видит растущий риск из-за левериджа на фондовом рынке Китая; банк подсчитал, что рыночная капитализация акций, переданных в залог, которые упали ниже уровней, запускающих ликвидацию, составляет 440 млрд. юаней, а около 500 млрд. юаней сосредоточено в акциях, которые находятся ниже предупредительной линии, что составляет ~ 1% и 1,1% всей капитализации фондового рынка Китая размером $6,8 трлн. Отдельный анализ, проведенный TF Securities по состоянию на 19 июня, показал, что цены акций 619 компаний были близки к уровням, на которых запускаются маржин-коллы.

Аналитический центр пришел к выводу, что Госсовет Китая должен быть готов выполнить любые меры поддержки рынка в координации с центральным банком и другими регулирующими органами страны, ключевыми правительственными министерствами и даже полицией: неясно, подразумевает ли это предложение необходимость арестов продавцов коротких позиций, серия которых была проведена сразу же после того, как в 2015 году на китайском фондовом рынке лопнул очередной пузырь.

Опубликовано 27.06.2018 г.

Источник: Leaked Note By Chinese Think Tank Warns Of Potential «Financial Panic»