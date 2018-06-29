Сирия, ИГИЛ, последние новости 29 июня 2018
- 06:43 Битва за юг Сирии: Армия освобождает город за городом, главари боевиков бегут из страны (ФОТО, КАРТА).
- 02:09 Аль-Харак освобожден.
- Вчера 22:59 Бывший котёл исламистов: Военные России и Сирии празднуют со вчерашними боевиками (ФОТО, ВИДЕО).
Битва за юг Сирии: Армия освобождает город за городом, главари боевиков бегут из страны (ФОТО, КАРТА)
Успехи армии Сирии в южных провинциях колоссальны. Несмотря на ожесточенное сопротивление боевиков, которые пытаются объединить свои силы в единую группировку, подразделения сирийской армии продолжают отвоевывать все новые участки.
Накануне, по сообщениям Министерства Обороны САР, удалось полностью освободить от ИГИЛ* территорию восточнее реки Ефрат в районе города Абу-Кемаль.
В провинции Дераа (Деръа) от террористов «Джебхат ан-Нусры»* на этой неделе была очищена долина Ладжат, отбиты ряд ключевых населенных пунктов. Есть у правительственных войск и потери, но нужно помнить, что боевики более семи лет удерживали южные территории, отлично подготовив их к долгой обороне.
Затем был освобождёны оплот «Нусры» Баст-аль-Харир (армейцы захватили здесь 6 танков, БМП, несколько артиллерийских орудий и множество другого вооружения). После этого войскам открылась прямая дорога на город Сувейду.
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Наступление при поддержке авиации развивается дальше на юг, где освобождено еще несколько важных населённых пунктов. В это же время жители и старейшины Аль-Харака в ходе стихийных митингов заявили, что не желают, чтобы их город превращался в арену сражений боевиков и военных, но они ждут прихода Сирийской армии. Судя по прослеживающейся тенденции, ряд городов в провинциях Дераа и Сувейда перейдёт под контроль Дамаска без кровопролития. Исламисты в это время ведут сковывающие действия, которые тормозят, но не останавливают продвижение сирийских механизированных подразделений.
Можно не сомневаться, что без поддержки внешних сил, территория контролируемая бандформированиями продолжит быстро сжиматься вплоть до границы с Иорданией. Успех наступления Сирийской армии обеспечен как предварительными мероприятиями по сосредоточению и подготовке войск, так и поддержкой России, которая провела большую дипломатическую работу по обеспечению операции, заставив иностранных кураторов боевиков прекратить их поддержку, кроме того Москва осуществляет интенсивную поддержку освобождения Сувейды и Дераа.
Главари боевиков в панике бегут из Сирии
Руководители так называемых «непримиримых» боевиков давно поняли безнадежность своего положения на юге Сирии. Сопротивление исламистов рано или поздно будет подавлено. Это понимают все, и боевики в том числе.
Пока со страниц ангажированных интернет ресурсов и СМИ несутся призывы к объединению усилий для борьбы с правительственными войсками, самые дальновидные и предприимчивые дельцы из рядов боевиков «Ан-Нусры» предпринимают попытки оставить поля сражений и сбежать от ответственности за рубеж.
Так, сирийское информационное агентство «Дамаск сейчас» сообщило, что на границе с Иорданией, при попытке незаконного пересечения границы в районе пункта пропуска Насииб был задержан один из полевых командиров «Джабхат ан-Нусры», командир артиллерийского батальона, с очень крупной суммой в долларах и евро. Имя преступника не называется в интересах работы специальных служб Сирии.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Аль-Харак освобожден
События на юго-востоке Сирии продолжают активно развиваться.
Ближе к ночи 29 июня, сирийские войска освободили большой кусок территории, включая Аль-Харак. В данном городе жители и совет старейшин убедили боевиков не оказывать сопротивление, на остальных участках, боевики также отступают. Уровень сопротивления пока явно недостаточен для остановки продвижения сирийских механизированных частей. Решение части боевиков пойти на мировую с Асадом, фактически обрушило фронт боевиков к востоку от Шейх-Мискина. Можно констатировать, что отказ США напрямую помогать боевикам вызвал серьезную деморализацию в их рядах, так как даже сирийские источники перед наступлением ожидали более серьезного противодействия.
По факту, в считанные дни была срезана существовавшая годами оперативная кишка к северо-востоку от Дераа. Очевидно, что САА продолжат продвижение к границе пользуясь активной авиаподдержкой, стремяясь занять Сайду, чтобы обеспечить фланг для войск действующий в районе столицы провинции. Продвижение вдоль трассы ведущей к сирийско-иорданской границе, фактически отрежет силы боевиков расположенны к востоку от Дераа и лишит их возможности перебрасывать подкрепления на позиции в западной Сувейде.
Судя по конфигурации наступления, на данном этапе планируется освободить территории к востоку от Дераа. Следующий этап по всей видимости будет связан с освобождением столицы провинции, ну а далее придет черед территорий на границе с Израилем, где до сих пор существует клоповник ИГИЛ. Можно ожидать активизации переговоров РФ с Израилем и Иорданией. Наверняка эта тему будет обсуждаться и на встрече Трампа и Путина в Хельсинки, где сирийский вопрос входит в основную повестку дня.
В отношении боевиков будет проводится активная работа по принуждению их к добровольной сдаче оружия, демонстрируя опыт тех боевиков, кто уже прекратил воевать и влился в мирную жизнь. Череда военных неудач будет способствовать этому процессу. Разумеется, согласятся не все, поэтому принуждать будут не только добрым словом.
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Бывший котёл исламистов: Военные России и Сирии празднуют со вчерашними боевиками (ФОТО, ВИДЕО)
Сегодня губернатор провинции Хомс Талаль Аль-Барази, начальник комитета по безопасности провинции Хомс и российские военные открыли трассу Масьяф — Хомс, которая была закрыта 7 лет, т. к. территория находилась под контролем боевиков в зоне деэскалации № 2 с центром в городе Эр-Растан.
Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.
Автоколонна из 50 машин торжественно проехала из Хомса в Масьяф. Безопасность обеспечивала военная полиция Минобороны РФ.
Мероприятие превратилось в настоящий праздник для местных жителей и участвующих в нём военнослужащих, полицейских, чиновников и т.д.
В бывшем исламистском котле вчерашние боевики радуются восстановлению мирной жизни, а многие из них уже воют с террористами на фронтах сирийской войны.
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