Сирия, ИГИЛ, последние новости 29 июня 2018

Успехи армии Сирии в южных провинциях колоссальны. Несмотря на ожесточенное сопротивление боевиков, которые пытаются объединить свои силы в единую группировку, подразделения сирийской армии продолжают отвоевывать все новые участки.

Накануне, по сообщениям Министерства Обороны САР, удалось полностью освободить от ИГИЛ* территорию восточнее реки Ефрат в районе города Абу-Кемаль.

В провинции Дераа (Деръа) от террористов «Джебхат ан-Нусры»* на этой неделе была очищена долина Ладжат, отбиты ряд ключевых населенных пунктов. Есть у правительственных войск и потери, но нужно помнить, что боевики более семи лет удерживали южные территории, отлично подготовив их к долгой обороне.

Затем был освобождёны оплот «Нусры» Баст-аль-Харир (армейцы захватили здесь 6 танков, БМП, несколько артиллерийских орудий и множество другого вооружения). После этого войскам открылась прямая дорога на город Сувейду.

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Наступление при поддержке авиации развивается дальше на юг, где освобождено еще несколько важных населённых пунктов. В это же время жители и старейшины Аль-Харака в ходе стихийных митингов заявили, что не желают, чтобы их город превращался в арену сражений боевиков и военных, но они ждут прихода Сирийской армии. Судя по прослеживающейся тенденции, ряд городов в провинциях Дераа и Сувейда перейдёт под контроль Дамаска без кровопролития. Исламисты в это время ведут сковывающие действия, которые тормозят, но не останавливают продвижение сирийских механизированных подразделений.

Можно не сомневаться, что без поддержки внешних сил, территория контролируемая бандформированиями продолжит быстро сжиматься вплоть до границы с Иорданией. Успех наступления Сирийской армии обеспечен как предварительными мероприятиями по сосредоточению и подготовке войск, так и поддержкой России, которая провела большую дипломатическую работу по обеспечению операции, заставив иностранных кураторов боевиков прекратить их поддержку, кроме того Москва осуществляет интенсивную поддержку освобождения Сувейды и Дераа.

Главари боевиков в панике бегут из Сирии

Руководители так называемых «непримиримых» боевиков давно поняли безнадежность своего положения на юге Сирии. Сопротивление исламистов рано или поздно будет подавлено. Это понимают все, и боевики в том числе.

Пока со страниц ангажированных интернет ресурсов и СМИ несутся призывы к объединению усилий для борьбы с правительственными войсками, самые дальновидные и предприимчивые дельцы из рядов боевиков «Ан-Нусры» предпринимают попытки оставить поля сражений и сбежать от ответственности за рубеж.

Так, сирийское информационное агентство «Дамаск сейчас» сообщило, что на границе с Иорданией, при попытке незаконного пересечения границы в районе пункта пропуска Насииб был задержан один из полевых командиров «Джабхат ан-Нусры», командир артиллерийского батальона, с очень крупной суммой в долларах и евро. Имя преступника не называется в интересах работы специальных служб Сирии.

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*Запрещенная в РФ террористическая организация.