Пробуждение … Просветление. Марина Макарова. Часть 2

Как услышать Высшее Я.



Автор-сказительница – Марина Макарова

Часть 1 – https://youtu.be/T5XTfXVR9vo



Пробуждённым, просветлённым становится человек, когда познает свое высшее Я, то есть приходит к самому себе – это его изначальное. При этом происходит: пробуждение силы, пробуждение души и жизни. Человек приближается к Богу.



Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!



Быть ДОБРУ!



—————————————-

Ставьте “лайки” и “любо”, делитесь ссылками с друзьями и просто хорошими людьми, размещайте ролики на своих страницах в соц.сетях – всё это увеличивает популярность видеороликов и количество людей их смотрящих, и Мир становится лучше.

—————————————-

Вы можете оказывать помощь “радио”:



Сбербанк VISA Electron

4817 7600 0233 9343



Яндекс кошелек

41001780600797



Webmoney

R399095957515

U226147563760

B351044125411

Z118668641974

E367071008606

K240759067082

H698987097090

X294041615173

G181849392477



Visa QIWI Wallet

+79210796843

—————————————-



Источник: www.youtube.com