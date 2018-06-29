Почему вы не выйдете из ЕС?
12:55. 29 июня 2018 Просмотров - 32 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Это прекрасно.
Глава американского государства Дональд Трамп предлагал президенту Франции Эммануэлю Макрону выйти из Евросоюза, сообщают европейские правительственные источники.
Согласно источникам Washington Post, в конце апреля, когда Макрон посещал США, Трамп спросил у него: «Почему вы не выйдете из ЕС?» Американский президент предложил Франции двусторонний торговый договор, который был бы для Парижа выгоднее, чем тот, что есть у ЕС как единой организации, передает РИА «Новости». Напомним, СМИ сообщали, что Макрон предлагал Трампу «сотрудничать» в торговле, поскольку есть «общая проблема – Китай»;, но Трамп ответил, что ЕС «хуже, чем Китай».
https://vz.ru/news/2018/6/29/930088.html – цинк
Как вы уже наверное догадались, и это тоже приписывают влияния Кремля на Трампа, который таким образом хочет разрушить евроатлантическое партнерство, унизить союзников Америки, раздробить Европу и замириться с диктаторами. Примечательно, но именно с апреля отношения Трампа с Меркель устремились в крутое пике, а риторика Белого Дома в адрес ЕС стала совсем уж пренебрежительной. Накапливающиеся противоречия рванули на G-7, где была торпедирована даже итоговая декларация, на фоне чего продолжились разговоры о необходимости реальной внешнеполитической и экономической субъектности стран Евросоюза без оглядки на США.
Стоит отметить, что европейская пресса любит спекулировать на теме подрывной деятельности России в Европе, которая ведет либо к распаду Евросоюза, либо к выходу из него отдельных членов через поддержку различных евроскептиков или сепаратистов (в Шотландии, в Италии, в Венгрии, в Каталонии и т.д.), А тут откровенный призыв к европейскому сепаратизму исходит прямо из Белого Дома. Надо понимать, что выиграй выборы Марин Ле Пен, Трамп с этим предложением мог найти полное понимание и одобрение, в духе текущей итальянской позиции, которая с новым правительством стала очень комплиментарной к действиям Трампа.
В целом, Трамп достаточно последовательно ставит под вопрос целый ряд краеугольных принципов старого миропорядка, что собственно и вызывает к нему ненависть у его держателей, так как значительная часть американского истеблишмента была заинтересована в его консервации, а отнюдь не в попытках его реструктуризации через серию сомнительных (с точки зрения имперских интересов США) действий и заявлений. С учетом провала попыток организовать Трампу импичмент, можно ожидать как саботажа этого курса, так и подготовка к большому откату на следующих президентских выборах, где демократы (и недовольные республиканцы) постараются привести к власти более системного кандидата, который откатит действия Трампа, как Трамп поступил с "наследием Обамы".
Проблема оппонентов Трампа в том, что выполнением Трампом своих предвыборных популистских обещаний действительно укрепило его позиции среди простых американцев – никто не может сказать, что Трамп не выполняет то, что он обещал. Да, есть отдельные неудачи, но он их сваливает на оппонентов, которые мешают ему их выполнить. На фоне провала "русского дела", даже оппоненты Трампа сквозь зубы признают, что его позиции несколько укрепились, отсюда и активизация его внешнеполитического курса связанного с Россией, ЕС, Китаем и КНДР. Трамп уже не столь плотно обложен флажками и идет на заведомо непопулярные у истеблишмента меры относительно ЕС, Китая и России, которые очевидно ведут к дальнейшей фрагментации старого миропорядка.
В исторической прогрессии эти действия Трампа наверняка будут частью переходного периода от старого миропорядка к новому, где на фоне распада старых представлений о константах современного мира, будут формироваться новые, где роль США будет уже не столь всеобъемлющей, а региональным центрам силы еще предстоит сформировать те столпы, на которые будет опираться новые политическое и экономическое устройство мира.
PS. Карикатура из New York Times.
Источник: colonelcassad.livejournal.com