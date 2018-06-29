Открытым текстом 29.06.2018

В субботу, 23 июня на цыганский табор под Львовом напала группа нацистов в масках, вооружённых ножами. Один цыган убит, четверо ранены. Мать, закрывшую детей своим телом, резали на куски люди, зовущие себя “патриотами Украины”.

Откровенные фашисты.

Наши западные друзья пятый год подряд открытым текстом уверяют: таких на Украине нет. Поэтому, когда нацбаты убивали пленных и издевались над гражданскими на востоке Украины — Запад молчал. Молчал, глядя на факельные шествия и символику СС, ставшую почти государственной. Молчал, даже когда под горячую руку правосеков попадали европейские граждане. Ну ладно, побили за непонимание украинской мовы — это же не нацизм… С кем не бывает…

И вот борцы за чистоту придуманной полтора века назад укронации учиняют жестокую резню уже цыган — совсем уж похоже на хитлеровские хрустальные ночи.

Молчать вроде как совсем неприлично. Но не признавать же открытым текстом, что просвещённый Запад вновь помогает строить фашистское государство. Это значит, что все, кто с ним борется, антифашисты? И значит, правы… Тихий ужас цивилизаторов!!! Но выход из сложного положения найден. Помогли герои украинских спецслужб!

Главарь Службы безопасности Украины объявил, что за нападением на цыганские поселки может стоять Российская Федерация, желающая выставить Украину радикальной страной, не соблюдающей права человека.

Открытым текстом напоминаю: немцы во время Великой Отечественной войны уничтожали евреев, поляков, цыган не столько сами, сколько руками тех же львовских и киевских сепаратистов, кого сейчас на Украине объявили борцами против национального угнетения.

Это они кричали друг другу после расстрелов тысяч детей: “Слава нації! Смерть ворогам!” Зондеркоманды шли на дело под клич “Слава Украині! Хероям слава!”.

Теперь это с трибуны произносит Порошенко. А европейцы опять делают вид, что так и надо… Что ничего такого и не происходит. Стыдная старосветская жижа. Так же она пасовала перед штурмовиками Рёма и боевиками Хитлера. В надежде, что наци сломит шею русскому медведю. И доигрались… Вот уж действительно ни ума, ни сердца!

Европейский Союз проводит вторую за неделю встречу на высшем уровне. Первая — в воскресенье — неофициальная и неполная: 16 стран из 28. Обсуждали, как обращаться с беженцами.

Понятно, не пригласили тех, кто заранее объявил, что принимать беженцев не будет. Вполне демократично. И очень напоминает нынешний евродиалог с Российской Федерацией: “Не хотите говорить, как нам надо — лишим голоса”.

Венгрии, Польше, Чехии, Словакии вовсе запретили вход. Но и без них нашлось кому поспорить. Уже сама Германия раскалывается по отношению к эмигрантам. Ведь в Европу беженцев пригласила Ангела Доротея Хорстовна Каснер — по первому мужу Меркель. Мол, немцы ещё и не с такими сложностями справятся. Теперь немцы готовы справиться с нею.

Глава баварского Христианского социального союза и министр внутренних дел Германии Зеехофер предупредил: если саммит ЕС не решит проблему, 1 июля министр своим приказом закроет границу Германии, что приведёт к распаду правящей коалиции, досрочным перевыборам парламента и закономерной отставке главы правительства и общегерманского Христианского демократического союза Меркель.

Открытым текстом объясняю: мультикультурализм — объявление всех форм поведения равноценными — и политкорректность — запрет называть вещи своими именами — стали раздражать даже традиционно левую прессу.

В Германии официально запрещено упоминать в газетах происхождение преступника в течение четырёх лет после совершения преступления. Полиция действовала в том же русле. Если преступник — заезжий, его предпочитали отпускать.

Немцы от такого гостеприимства, мягко говоря, устали. Не помогают даже мантры о правом реванше. Объявленная фашистской партия “Альтернатива для Германии”, в случае перевыборов наберёт, по самым скромным подсчётам, почти четверть в парламенте. На мигрантов тратят миллиарды налогов законопослушных немцев, а взамен… ничего…

Ещё в марте одна немка — мать четырёх детей — через суд потребовала такого же пособия, какое дают таким же семьям беженцев. Или лишить её гражданства, выдворив из страны со всеми выплатами, положенными нелегалам. Закипает матушка Европа. Вот только на этот раз не нам её тушить. Пусть как-нибудь сами…

Источник – http://ren.tv/

Источник: vassermans.ru