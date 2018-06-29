Новости Украины и Новороссии 29 июня 2018

28 июня на Украине очередной праздник, с горьким привкусом безумия, беспредела и окончательно нереализовавшейся мечты стать европейской страной. 28 июня — день Конституции Украины.

Напомню, что преамбула самого важного и самого главного документа украинского государства звучит так: «Верховная Рада Украины от имени Украинского народа — граждан Украины всех национальностей, выражая суверенную волю народа, опираясь на многовековую историю украинского государственного строительства и на основе осуществленного украинской нацией, всем Украинским народом права на самоопределение, проявляя заботу об обеспечении прав и свобод человека и достойных условий его жизни, заботясь об укреплении гражданского согласия на земле Украины, стремясь развивать и укреплять демократическое, социальное, правовое государство, сознавая ответственность перед Богом, собственной совестью, предшествующими, нынешним и грядущими поколениями, руководствуясь Актом провозглашения независимости Украины от 24 августа 1991 года, одобренным 1 декабря 1991 года всенародным голосованием, принимает настоящую Конституцию — Основной Закон Украины».

Спросим украинцев: «Уважаемые граждане, есть ли сейчас у вас ощущение, что Верховная Рада Украины действует от вашего имени»? Потому что, если вы ответите «да», то автоматически становитесь соучастниками военных преступлений и преступлений против человечности.

А как вам это? «…проявляя заботу об обеспечении прав и свобод человека и достойных условий его жизни, заботясь об укреплении гражданского согласия на земле Украины». Дорогие граждане Украины, как вам укрепление гражданского согласия на земле Украины? Ваша армия как раз укрепляет его огнём миномётов и гаубиц по жилым домам в Донбассе. Наверное, впервые в истории человечества это называется укреплением гражданского согласия. В чём-то есть логика — мёртвые не возразят, мёртвые со всем согласны.

И чувствуете ли вы, граждане Украины, проявление заботы о достойном уровне жизни? Всё ли вас устраивает в тарифах, ценах на газ, воду, тепло, проезд в транспорте, в ценах на продукты и лекарства, в уровне зарплат и пенсий? Не возникает ли ощущение, что когда-то совсем недавно страну повернули не просто не туда. Вы прыгнули в глубокую и тёмную яму и только сейчас начинаете понимать, что у этой ямы дна нет в принципе.

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После государственного переворота нарушение Конституции стало общим местом и демонстрируется ежедневно. Сразу же создали для Турчинова антиконституционную должность и.о. Президента Украины. Антиконституционно применили против своего же народа в Донбассе армию.

Вспомним, некоторые статьи Конституции Украины, которые когда-то криво-косо, но исполнялись.

«Статья 3. Человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в Украине наивысшей социальной ценностью.

Права и свободы человека и их гарантии определяют содержание и направленность деятельности государства. Государство отвечает перед человеком за свою деятельность. Утверждение и обеспечение прав и свобод человека является главной обязанностью государства».

«Статья 28. Каждый имеет право на уважение его достоинства. Никто не может быть подвергнут пыткам, жестокому, нечеловеческому или унижающему его достоинство обращению либо наказанию».

Когда СБУ тащит вас в СИЗО или на «подвал», попробуйте, граждане Украины, этим молодцеватым и весёлым полицаям что-то сказать о Конституции и правах человека. Они так засмеются, что могут по неосторожности пару раз вас уронить с лестницы.

Даже в ООН уже не могут закрывать глаза на то, что происходит на Украине.

Специальный докладчик ООН по вопросам пыток Нильс Мельцер призвал правительство Украины и представителей властей, которые де-факто контролируют части территории государства, установить систему мониторинга, защиты и привлечения к ответственности для предотвращения пыток: «Я с сожалением сообщаю, что во всех частях страны моя команда и я услышали настойчивые утверждения о применении пыток и жестоком обращении во время ареста и в ходе допроса, как со стороны Национальной полиции и Службы безопасности Украины, так и со стороны служб безопасности, организованных де-факто властями в Донецке и Луганске.

Кроме угроз о сексуальном насилии и оскорблений, наиболее часто применяемые методы пыток, предположительно, — избиение руками, предметами и ногами, электрошок, удушение, подвешивание и имитация казни, в том числе по отношению к 14-летним подросткам».

«Статья 8. В Украине признается и действует принцип верховенства права. Конституция Украины имеет высшую юридическую силу. Законы и иные нормативно-правовые акты принимаются на основе Конституции Украины и должны соответствовать ей».

Мы уже отметили, как майдановские политики банально подтёрлись главным Законом страны сразу же после государственного переворота. Да и продолжают методически это делать.

В принципе, если хотя бы раз Конституция была нарушена и за это никто не понёс наказания, то можно считать, что этого документа просто не существует.

Порошенко, Турчинов, Аваков могут делать со страной всё, что они хотят. Да они это сейчас и делают в режиме семь дней в неделю двадцать четыре часа в сутки.

«Статья 15. Общественная жизнь в Украине основывается на принципах политического, экономического и идеологического многообразия. Никакая идеология не может признаваться государством как обязательная. Цензура запрещена. Государство гарантирует свободу политической деятельности, не запрещенной Конституцией и законами Украины».

«Статья 24. Граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом. Не может быть привилегий или ограничений по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и иных убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного положения, места жительства, по языковым или иным признакам».

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Запрет неугодных партий под лозунгом борьбы с коммунизмом, насаждение культа Бандеры и Шухевича просто идеально подчёркивают исполняемость этих двух статей конституции.

О свободе слова говорить как-то уже и неудобно. Нападение на радио «Свобода», которое снимало свадьбу сына генпрокурора Юрия Луценко. Избиение журналистов в Святошинском суде, когда в полицию попал журналист оппозиционного интернет-издания «Страна». Блокада телеканала NewsOne. Нападение на офис «Союза православных журналистов». И так далее и тому подобное.

Представители УВКПЧ задокументировали 9 случаев нападений или применения силы к журналистам и ещё 10 нападений на отдельных людей, мирные собрания и общественные мероприятия.

Даже верная болонка Запада Human Rights Watch не выдержала: «В 2017 году украинские власти так и не обеспечили соблюдение прав человека в стране, а похищения людей и пытки вообще не расследуются. При этом власти еще и ограничивают свободу слова в Украине».

«Статья 21. Все люди свободны и равны в своем достоинстве и правах. Права и свободы человека неотчуждаемы и нерушимы».

Уважаемые граждане Украины, ну и как, чувствуете ли вы, что вы все равны в государстве? Что каждый из вас равен Порошенко и Ахметову, Парасюку и Семенченко, Геращенко и Авакову?

Вы же чувствуете, насколько вы все равны, когда какой-нибудь деятель из «Правого сектора»* или «Азова» убивает простого гражданина или даже сотрудника правоохранительных органов — но к зданию суда оперативно собираются «побратимы», и преступника просто выпускают. Равенство, серьёзно? Все животные равны, но некоторые равнее других?

В общем, с Днём Конституции Украины!

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Дмитрий Дзыговбродский, для «Русской Весны»

* запрещенная в РФ экстремистская организация.