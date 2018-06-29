Кремль обсуждает два варианта смягчения повышения пенсионного возраста

Боязнь протестов вынудила Кремль приступить к обсуждению нескольких вариантов смягчения пенсионной реформы. Управление по внутренней политике президента обеспокоено возможными протестами в стране по поводу столь сильного повышения пенсионного возраста. Об этом говорят анонимные источники из администрации президента.

Этого и следовало ожидать. Еще до самого повышения пенсионного возраста в социальных сетях говорилось о том, что сначала правительство сильно повысит пенсионный возраст, а затем сделает ход назад и снизит его.

И вот теперь в Кремле начали обсуждать сразу два варианта смягчения.

В первом случае думают о том, чтобы снизить предельную планку выхода на пенсию. А во втором случае – увеличить переходный период в пенсионной реформе.

Хотя в Госдуме говорят следующее:

Реформа необходима. Если не принимать никаких решения, то неизбежно произойдет фактическое снижение пенсий. И мы не можем этого допустить.

Напомним процесс принятия реформы:

- Сначала ее вносят на рассмотрение Совета нижней палаты парламента;

- Затем документ передадут в региональные законодательные собрания.

Фактически, как заявила Валентина Матвиенко, парламент может принять реформу уже в сентябре.

И сейчас она еще на стадии обсуждения, в нее еще будут вносить изменения.

Пока возможность досрочного выхода на пенсию сохраняется лишь для одной категории граждан. Это те, у кого большой рабочий стаж: 40-45 лет.

Все остальные будут выходить на пенсию не по достижению возраста выхода на пенсию, а два раза в год, в определенные даты. Это значит, что некоторым людям придется работать дольше.

Тем временем,

«Единая Россия» открестилась от пенсионной реформы

Партия власти во главе с Дмитрием Медведевым вчера обсудила предстоящую пенсионную реформу с регионами. Заседание было закрытым – говорили о том, как поддержать реформу, не ударив в грязь лицом. Федеральный исполком партии отправил в регионы техзадание по проведению общественного обсуждения реформы на региональных партплощадках. Один из пунктов в нем – «избегать тезисов о поддержке или одобрении партией пенсионной реформы в каких-либо формулировках», пишет «Коммерсантъ». Правительство, на которое ложится вся ответственность, уже решило перенести рассмотрение непопулярного пенсионного законопроекта на осень.