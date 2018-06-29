Как реорганизовать образование. Часть 3. Образование как общественное достояние

Предлагаю вашему вниманию заключительный материал из серии статей, которую подготовил Михаил Юрьевич Богданов, председатель общественной организации «Санкт-Петербургский городской родительский комитет».



Образование как общественное достояние

Как было показано ранее на примере Рособрнадзора и всей той вакханалии, которую это ведомство развернуло в системе образования, возникает вопрос об управляемости системы и ее целях. Пока же, мы видим полный раздрай и стремление всех главных игроков на образовательном поле решать свои, узкокорпоративные интересы…

Результатом активной работы основных элитных групп в образовании, «лебедя, рака и щуки», по меткому определению Александра Привалова1, мы сегодня имеем три враждующих органа министерского уровня2, которым каким-то волшебным образом, должно прийти на ум договориться и начать действовать не в личных, бюрократических или иных, целях, а в интересах общества. То есть — нас с вами. Вероятно, при существующем кадровом составе и наличии у них собственных идей относительной целей своего существования, сами они этого сделать не смогут. По крайней мере, добровольно. Но если оставить все как есть, очевидно, что очень скоро от нашей системы образования останутся лишь обгорелые останки: школы можно будет ликвидировать, сделав их «цифровыми» (зачем нужны здания и учителя — все можно изучать дистанционно и готовиться к ЕГЭ с репетиторами), а ВУЗы подчинить интересам бизнеса. Очень перспективная модель рисуется, с учетом всеобщей «цифровизации»…

Но вряд ли это устроит нас, родителей, тех, кто ещё понимает разницу между очным образованием и заочным (сиречь — дистанционным). Кто хочет, чтобы с его ребенком работали живые учителя, кому не безразличен результат учебы и кому нужны дети, знающие предметы, а не баллы ЕГЭ. Нас не устраивает перспектива «рособрнадзорного образования», нашей стране нужны обученные люди, а не компетентные потребители. Поэтому надо отказываться от стратегии, которую, в угоду своих интересов, реализует Рособрнадзор и его коллеги. Наши с ними интересы вошли в жесткий клинч и из него как-то надо выпутываться.

Проблема одна: отрасль образования – эта та сфера, где любые изменения должны идти эволюционным, научно оправданным и очень продуманным путем, в том числе и потому, что они касаются наших детей. В этой сфере не можем, не имеем права ни на ошибку, ни на революцию по принципу «все сломать и строить заново».

Что же следует делать? Если говорить тезисно, то, для начала, видимо, надо:

1. Вернуться к пониманию того, что образование – это достояние общества, доступ к которому должен иметь любой его гражданин гарантированно бесплатно и без дополнительных условий со стороны государства, за исключением одного: гражданин обязан выучиться до определенного уровня3.

Объем гарантированно обеспечиваемого знания каждого гражданина должен быть четко определен в требованиях (пусть сейчас они называются Стандартами, придет время — найдем более подходящее слово). Эти самые Стандарты должны быть едиными для всей страны и содержать четкое описание минимальных требуемых знаний, которые обязан получить любой гражданин для получения школьного диплома и требований необходимого «повышенного» уровня — для поступления в ВУЗы (требования этого уровня должны задаваться самими ВУЗами).

Стандарт должен быть обоюдным обязательством двух сторон: государство гарантирует и обеспечивает каждому гражданину бесплатное обучение, а обучающийся обязан усвоить определенный минимальный (научно обоснованный) объем знаний по ряду предметов, а при желании — подготовиться по профильным предметам для поступления в ВУЗ.

2. Необходимо вернуть фактически отобранную у школы, так называемую «академическую самостоятельность», то есть право самостоятельно выдавать дипломы об образовании, самостоятельно определять порядок проведения своих итоговых испытаний. И не надо бояться «коррупции» — школа своим именем подписывает диплом, поэтому если качество её работы будет низким (объективное, выявляемое при дальнейшем трудоустройстве или обучении её выпускников), тогда к такой школе можно применять карающие санкции. Учитель должен иметь возможность на самостоятельность в своей работе. А мерилом для выдачи школьного диплома должны стать как раз те самые Стандарты (то есть минимальные требования), выполнение которых для ученика являются его обязательством.

3. Для осуществления приема на бюджетные (речь идет только о них) места в среднепрофессиональном и высшем образовании, следует применять технологии, схожие по концепции с ЕГЭ и ОГЭ, но полностью подчиненные интересам соответствующих образовательных организаций, принимающих к себе абитуриентов. То есть, уровень требований, единый по стране, для всех видов и типов профессий должен определяться профильными объединениями ВУЗов и среднепрофессиональных учреждений — именно они должны ставить задачу Рособрнадзору по разработке КИМов.

Относительно внебюджетного обучения стоит подумать отдельно — возможно стоит вообще отказаться от практики обучения в государственных ВУЗах на внебюджетной основе, ибо это все равно превращается в реалиях жизни в торговлю дипломами и отконтролировать такую торговлю нереально.

Важно отметить – при составлении требований к абитуриентам ВУЗов и среднепрофессиональных учебных заведений должна быть обеспечена преемственность и взаимосвязь школьных Стандартов с вступительными требованиями, причем такая, чтобы ученикам не приходилось получать дополнительное образование вне школы для поступления в ВУЗ или техникум. Весь необходимый объем знаний должен обеспечиваться учебной программой школы, а не за счет дополнительных расходов родителей на репетиторов и специальную подготовку их детей к поступлению.

Рособрнадзор, в свою очередь, на своих подведомственных площадках (центрах сертификации) должен организовать круглогодичную работу по приему вступительных экзаменов с тем, чтобы любой желающий в любой момент (когда считает себя готовым к этому) проходил бы такие экзамены по требованиям соответствующего ВУЗа (техникума или училища) в любой точке страны. Например, живешь ты в Нальчике и хочешь поступить в МГУ на профессию психолога — сдавай в своем местном центре сертификации набор экзаменов, требуемых по этой профессии в соответствии с единым перечнем, установленным сообществом преподавателей-психологов ВУЗов. Причем бесплатно только один раз, а вторая и последующие попытки — за собственный счет.

4. Следует вернуться к практике научного подхода в вопросах внедрения каких-либо новаций в образовании! Все изменения должны проходить через сито консервативного и очень строгого оценивания результатов экспериментального опыта применения той или иной новаторской идеи или технологии. Вся эта работа должна быть открытой и проверяемой, любое изменение в системе образования должно быть понятно гражданам, должно быть обосновано и принято обществом. Да, это существенно усложняет путь для новаторства, но это ограждает нас от рисков потерять целые поколения, а с ними и страну. И это – не фигура речи, к сожалению.

В этом смысле предлагаемые изменения в системе образования и порядке работы Рособрнадзора тоже можно (и нужно!) начинать внедрять не революционно, а через апробацию и научный эксперимент. Только вести его не стоит поручать Кравцову и его соратникам. Пусть это сделает кто-то другой, кого назовут, например, ВУЗы.

Предложенные четыре принципа, притворенные в жизнь:

а) позволят нам восстановить справедливость отношений между обществом, олицетворенным в государственных институтах системы образования (школе, ВУЗе), и гражданами в части получения доступа к общественному благу (образованию). В этой схеме отношений обе стороны смогут осознать меру своей ответственности друг перед другом, появится основание для предъявления требований и контроля исполнения обязанностей. Ибо бесплатность не может и не должна означать безответственности; б) освободят школу от непрофильной деятельности по приему вступительных экзаменов в другие образовательные организации, дать учителям заниматься своей прямой работой. Это вернет самостоятельность и личную ответственность за работу как учителю, так и школе, а также возвратит доверие и уважение к учительскому труду;

в) позволят избавиться от пагубной практики всеобщего обращения к репетиторам, то есть платного обучения для поступления в ВУЗы, вернет учителю его функцию обучения предмету, а не натаскиванию на сдачу ЕГЭ и ОГЭ, вернет в систему образования ученика как личность — ценную и цельную;

г) существенно сократит затраты на обеспечение рутинной задачи по отбору претендентов на бюджетные места в ВУЗах или средне-профессиональных учебных заведениях, избавит учащихся от надзорно-гулаговского кошмара всероссийского масштаба, в который сейчас превращена эта процедура.

Реализовав эти несколько принципиальных установок, мы сможем начать возвращать образованию его истинное положение в обществе – положение общественного достояния.

М.Ю. Богданов,

Председатель Санкт-Петербургского городского родительского комитета