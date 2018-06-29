Гражданский протест майора МВД в отставке против повышения пенсионного возраста

Продемонстрировать их депутатам ей не удалось: к ней подошла глава пресс-службы правительства Фатима Сабанова и увела к себе в кабинет на разговор. «Она хотела услышать мою позицию, понять причины, побудившие меня выйти. Убеждала в ошибочности акций протеста, говорила о том, что есть другие способы донести свою позицию — например, встретиться с депутатами, прийти к ней на эфир (Сабанова — популярная в республике телеведущая. — „Кавказ.Реалии“)», — рассказывает Габолаева.

С собой у активистки было четыре плаката: «Депутаты парламента РСО-Алания, проголосуйте против пенсионного возраста», «Я против повышения пенсионного возраста», «Я против повышения НДС» и «Референдум».

По ее словам, к протесту ее подтолкнуло «небезразличие к происходящему в стране». В прошлую пятницу в 8:30 женщина вышла на пикет к зданию администрации главы Северной Осетии и республиканского правительства. «Хотела, чтобы акцию увидели депутаты, которые шли на работу», — пояснила Габолаева изданию.

Жительницу Владикавказа Индиру Габолаеву, которая 15 лет проработала в МВД и провела четыре пикета в центре города против повышения пенсионного возраста, вызвали в Центр «Э». Об этом сообщает «Кавказ.Реалии».



«Беседа была вежливой, претензий к ней я не имею», — отметила активистка. Но при этом время прихода на работу депутатов и чиновников было пропущено.

После Габолаева отправилась на улицу Куйбышева, где тоже какое-то время постояла. Прячась от солнца, перешла на другое место по улице Ватутина, а потом — на Фрунзе. Все эти места расположены неподалеку друг от друга, но, признается активистка, ей хотелось, чтобы ее акцию увидело как можно больше людей.

«Прохожие либо проходили равнодушно мимо, либо поддерживали и предлагали присоединиться. Я объясняла, что нельзя. Некоторые спрашивали номер телефона. Негативной реакции не было», — говорит Габолаева. Ближе к полудню ей позвонили и попросили приехать в Центр по противодействию экстремизму.

«Я как раз уже собиралась домой, шла к такси, поэтому согласилась», — отмечает активистка. В Центре «Э» с ней провели профилактическую беседу — мол, самые благие намерения могут быть неверно истолкованы, искажены, не нужно подавать плохой пример и проч.

«Все было корректно. Мне даже оплатили такси», — уточняет пикетчица. По словам Габолаевой, это, возможно, не последняя ее акция. Но митинги и демонстрации она не поддерживает.

«Считаю, что выходить на митинги следует только в крайних случаях, когда без достижения цели возвращаться домой не планируешь. А протестные акции в рамках — это самообман», — уверена женщина.

«Закон о повышении пенсионного возраста направили для утверждения в регионы. Чтобы наши депутаты могли принять по нему решение, они должны знать мнение народа. А, кроме соцсетей, недовольство людей нигде не проявлялось. Так как соцсети не могут быть аргументом, чтобы ссылаться на них, я хотела показать, что народ против и что при рассмотрении этого законопроекта депутаты обязаны с этим считаться», — добавила Габолаева.



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