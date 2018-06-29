Евдокия Завалий — «Фрау Черная Смерть». Единственная девушка, командовавшая взводом морской пехоты

Источник: topwar.ru

Евдокия Николаевна Завалий (28 мая 1924 г. — 5 мая 2010 г.) — единственная в истории женщина, в годы Великой Отечественной войны командовавшая взводом морской пехоты.



В годы войны «Дуськин взвод» наводил ужас на солдат противника, которые прозвали командира морпехов «Фрау Черная Смерть». Евдокия ушла на фронт в очень юном возрасте, начинала войну санитаркой. Активно участвовала в боевых действиях, четыре раза была ранена и два раза контужена. Была награждена четырьмя боевыми орденами и почти 40 медалями.

По другим данным, Евдокия родилась в 1926 году в селе Новый Буг Новобугского района Николаевской области. Разночтения в датах рождения возникли из-за того, что в некоторых энциклопедиях указан 1924 год, в то время как ряд публикаций ссылаются на слова самой Завалий из ее интервью, в которых она неоднократно говорила о том, что на момент начала войны ей ещё не исполнилось 16 лет. Именно по этой причине девушку не брали в армию, хотя она и изъявляла такое желание и несколько раз ходила в военкомат.

Свой боевой путь отважная девушка с Николаевщины начала в конце июля 1941 года с добровольной помощи раненым бойцам и командирам Красной Армии. 25 июля 1941 года немецкие самолеты бомбили её родное село Новый Буг. Уже потом, когда последняя советская часть покидала этот рубеж обороны 13 августа, она уговорила командира взять её с собой. На войну её проводила родная бабка, которая была известна тем, что лечила людей травами и предсказывала судьбу. Бабушка обняла внучку и предсказала ей четыре ранения и возвращение домой: «Онучечка! Четыре раза будешь кровью стекать! Но тебя принесут белые гуси…» «Бабушка моя прожила на свете 114 лет», — вспоминала позднее ветеран войны.

Часть, с которой девушка отправилась на войну, была 96-м кавалерийским полком 5-й кавалерийской дивизии 2-го кавалерийского корпуса. При этом ей пришлось прибавить себе сразу 3 года, чтобы её взяли с собой. Командиру полка она сказала, что ей скоро исполняется 18 лет. В полку она быстро стала санинструктором. «Я научилась вводить раненым бойцам противостолбнячную сыворотку и делать многие другие медицинские операции, которые поручались только опытным медсестрам», — вспоминала после войны Евдокия Завалий.

Первый раз Евдокия была ранена во время переправы через Днепр у острова Хортица. Ранение было серьезным — осколок снаряда угодил девушке в живот. Евдокия попала в госпиталь, расположенный в станице Курганская под Краснодаром. Врачи собирались её комиссовать, но девушка настояла на том, чтобы её оставили в Красной Армии. После завершения лечения в госпитале её направили в запасной полк, в котором она совершила первый свой героический поступок на войне. Во время немецкой бомбежки она вытащила в безопасное место раненого офицера, перевязала его и привела в чувство. За этот свой поступок она была представлена к ордену Красной Звезды.

Тогда же на 8 месяцев своей жизни ей пришлось стать «мужчиной». Как рассказывала Евдокия Завалий после войны, в запасной полк, куда её направили после госпиталя, прибыли «покупатели» из различных воинских частей, чтобы набрать пополнение на передовую. Один из них подозвал девушку и предложил гвардии старшему сержанту показать документы. Прочитав запись: «Старший сержант Завалий Евдок.» (так её инициалы сократили в госпитале), он подумал, что речь идет о Евдокиме Завалий, а девушка не стала его переубеждать. В тот момент она ничем особым не выделялась от парней, с косой она давно рассталась, а после госпиталя все были пострижены одинаково, на всех были стандартная гимнастерка и галифе.

Вот так Евдокия оказалась в составе 6-й десантной бригады, которая воевала на Северном Кавказе. После того как под Моздоком Евдокии Николаевне удалось взять в плен немецкого офицера, она была назначена командиром отделения разведки. В составе новой части девушка воевала героически. Осенью 1942 года она отличилась у населенного пункта Горячий Ключ, доставив отрезанному подразделению десантников боеприпасы и продукты питания, которые переправила через реку. Евдокия Завалий провоевала «неразоблаченной» 8 месяцев, став в части «своим парнем». Все открылось после очередного тяжелого ранения. Во время тяжелых боев на Кубани в районе станции Крымская рота, в которой служила Евдокия Завалий, была окружена. В разгар боя погиб командир соединения. Заметив, что бойцы несколько растерялись, Евдокия Николаевна (тогда уже старшина) поднялась во весь свой «гигантский» рост и с криком: «Рота! Слушай меня! Вперед, за мной!» пошла в атаку. Бойцы последовали вслед за ней и, сломив сопротивление немцев, вышли из окружения. В этом бою отважная девушка была тяжело ранена. Лишь тогда «Евдоким» был разоблачен.

Девушка боялась, что после разоблачения её снова могут отправить в санитарки. Однако разоблачение никак не сказалось на ее дальнейшей армейской судьбе. Как вспоминала Евдокия Завалий: «Никто даже не пикнул». Скорее всего, сказались все накопленные на тот момент боевые заслуги. После завершения лечения девушку в феврале 1943 года направили в город Фрунзе (теперь Бишкек) на шестимесячные курсы младших лейтенантов. После окончания данных курсов в октябре 1943 года Евдокия Завалий была назначена командиром взвода отдельной роты автоматчиков в составе 83-й бригады морской пехоты. Сразу после её назначения многие офицеры и солдаты в части относились к ней с иронией, называя её подразделение «Дуськин взвод». Однако очень быстро отношение к ней изменилось и взвод получил другое прозвище «Дуськины гвардейцы». При этом её автоматчики называли её по-мужски командиром или ласково Евдокимушкой.

Удивительно, как хрупкой девушке удалось не просто расположить к себе солдат, но и добиться их подчинения и уважения. У девушки, которая после войны вспоминала о том, что на фронте боялась крыс больше фашистов, находилось в подчинении несколько десятков рослых мужиков, которые беспрекословно выполняли её команды. Конечно, не все было гладко. К примеру, пришедший к ней во взвод Ваня Посевных сразу сказал, что бабе подчиняться не будет. Однако в боях за Будапешт именно он прикрыл Евдокию от немецкой пули, которая поразила его в грудь. Память обо всех бойцах, прошедших через ее взвод, и не вернувшихся с войны, Евдокия пронесла с собой через всю свою жизнь.

Командуя взводом автоматчиков, отважная девушка приняла участие в крупнейшей десантной операции периода Великой Отечественной войны — Керчинско-Эльтингенской. Под ураганным огнем противника её морские пехотинцы смогли закрепиться на плацдарме и обеспечить высадку основных сил десанта. За эту операцию была представлена к ордену Отечественной войны I степени. Принимала участие в освобождении Севастополя, штурме Сапун-горы (за этот бой была награждена орденом Отечественной войны II степени). В боях за Балаклаву, Сахарную Головку и Керчь. Участвовала в переправе через Днестровский лиман.

Командир роты автоматчиков из состава 83-й бригады морской пехоты Александр Александрович Кузьмичев в своих послевоенных мемуарах рассказывал: «Взвод, которым командовала гвардии лейтенант Евдокия Завалий, постоянно находился на острие боевых действий бригады, служил тараном при наступлении морских пехотинцев. Их посылали в те районы, где было особенно трудно». Своими активными действиями и дерзкими вылазками Евдокия и ее взвод наводили на солдат противника настоящий ужас, за что немцы дали девушке прозвище «Фрау Черная смерть», а самих десантников они называли «черными комиссарами».

Особо отличиться взводу под командованием Завалий удалось во время проведения Будапештской наступательной операции. Ее взводу было поручено захватить штаб немецкого командования. Подобраться к нему по улицам было просто нереально. Но морские пехотинцы нашли выход. Они решили воспользоваться канализационным каналом, который частично был заполнен нечистотами. Так как дышать в коллекторе было очень сложно, штурмовой группе выдали 18 захваченных кислородных подушек, которыми бойцам приходилось пользоваться по очереди. При этом двое морских пехотинцев задохнулись и навсегда остались в будапештских подземельях.

Однако основная их часть смогла проникнуть по коллектору в немецкий тыл. Выбравшись из люка, бойцы ликвидировали один немецкий пулеметный расчет и ворвались в укрепленный бункер. Не ожидавшие нападения немцы не оказывали сопротивления. Самым ценным захваченным трофеем стали вражеские оперативные карты. «Освоив» бункер, морские пехотинцы начали с тыла обстреливать гитлеровцев, которые были дезорганизованы этой стрельбой, в их рядах началась паника. Вскоре на помощь группе Евдокии пришла рота морских пехотинцев и другие подразделения советских войск. Вместе они захватили замок, в котором находился немецкий штаб, и освободили близлежащие городские кварталы.

Также им удалось взять в плен немецкого генерала, который отказывался верить, что разведчики проникли в расположение немцев под землей. Он не верил, пока сам не увидел бойцов, которые ещё не успели отмыться от грязи и нечистот канализации. Во второй раз он не поверил, когда узнал, что командовала группой девушка. Генерал даже оскорбился, подумав, что над ним просто издеваются. Тогда в штаб вызвали лейтенанта Евдокию Завалий, увидев которую, генерал произнес «Фрау русиш черный комиссар! Гут! Гут!» и передал ей свой «Вальтер». Позднее солдаты из ее взвода сделали на этом пистолете именную надпись. За эту успешно проведенную операцию при штурме Будапешта Евдокия была представлена к ордену Красного Знамени.

За годы войны девушка четырежды была ранена и дважды контужена. Но предсказание её бабки в итоге сбылось, она вернулась домой. При этом в годы войны «хоронили» девушку дважды. Первый раз это произошло во время форсирования Днестровского лимана. Евдокия всю жизнь помнила, как два немецких солдата шли по местности, где лежали тела морских пехотинцев. Один из них штыком протыкал тело, и если раненый боец подавал признаки жизни, второй немец добивал его выстрелом в голову. Наблюдая за этой страшной картиной, Евдокия вынуждена была ждать своей участи. Во время атаки после переправы её очень сильно контузило разорвавшимся недалеко снарядом, из-за этого она не могла даже пошевелиться, не то что взять в руки оружие.

Почувствовав, что немцы подошли к ней вплотную, она постаралась затаить дыхание и вдруг почувствовала боль в ноге. Один из немцев пронзил её штыком, проверяя, жива ли ещё «русиш фрау», Евдокии Завалий чудом удалось не выдать себя в этот момент. Уже на рассвете, когда её батальону удалось зачистить от немцев западный берег Днестровского лимана, ее, истекающую кровью, обнаружили местные жители. В это время в штабе 83-й бригады уже успели посчитать девушку погибшей. На братской могиле в Белгород-Днестровском среди прочих имен появилось и ее имя. Во второй раз эту удивительную девушку «хоронили» уже в Болгарии, её фамилию снова высекли на памятнике, но ей успешно удавалось обманывать смерть.

Гвардии лейтенант Евдокия Завалий сумела пройти славный боевой путь. Она принимала непосредственное участие в обороне Кавказа, боях по освобождению Крыма, Бессарабии, в боях на Дунае, освобождала от фашистов Югославию, Румынию, Болгарию, Венгрию, Австрию и Чехословакию, иногда за сутки она со своим взводом ходила в атаку по 8-9 раз. После завершения войны отважную девушку хотели отправить на учебу в военное училище, но полученные в боях ранения дали о себе знать и в 1947 году она была демобилизована из вооруженных сил и перебралась жить в Киев. Воспоминания о военном прошлом не покидали девушку долгие годы, после войны во сне она ещё долго ходила в атаки, при этом кричала так, что пугались даже соседи. Но со временем это прошло, а вот своих однополчан, особенно тех, которые не вернулись с той страшной войны, она помнила всю свою жизнь.

В столице Украины девушка нашла свою любовь, вышла замуж. У нее родилось двое детей, появилось четверо внуков и столько же правнуков. После войны она работала директором гастронома и активно участвовала в общественной деятельности. Посещала с визитами большое количество городов, воинских частей и подразделений, кораблей и даже подводных лодок, встречалась с подрастающим поколением, посещала школы. Евдокия Завалий прожила долгую жизнь, она скончалась 5 мая 2010 года, не дожив до 65-летия Победы считанные дни. Еще при жизни Евдокия Николаевна Завалий стала почетным гражданином 8 городов, среди которых были Бургас, Варна, Белгород-Днестровский и Новый Буг.

Автор: Юферев Сергей