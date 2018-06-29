Что есть прогресс в развитии человечества. Виктор Ефимов

Концептуал СМИ Мы идём в обратном направлении от традиционных божественных ценностей

Концептуальный аналитик Виктор Ефимов рассуждает, что сегодня является критериями развития бизнеса и общественного прогресса. Почему учитывается только степень преобразования материального мира, а не духовно-нравственные позиции? Почему ВПК работает на уничтожение себе подобных? Откуда на Земле появились «лишние» люди? Почему перед человечеством встала перспектива глобальных техногенных катастроф? Какой геном несёт Россия? Почему во всех областях нас стараются поставить в позицию изгоев? Будет ли русских дух ликвидирован на мировой арене или предложит новый смысл жизни человечества? Осмыслит ли бизнес эту миссию?

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Курс эпохи водолея. Ключевая вода. (Аудиокнига), Ефимов Виктор Алексеевич



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