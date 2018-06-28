Сводки от ополчения Новороссии 28 июня 2018

Сегодня утром на въезде в Иловайск, со стороны Успенки, был подорван памятный знак «За оборону Иловайска».

Об этом «КП.ру» сообщил источник в спецслужбе ДНР.

— Вероятнее всего, целью подрыва был очередной российский гуманитарный конвой, — сказал источник. — Но злоумышленники опоздали. Белые КамАЗы, в момент теракта, уже подъезжали к Донецку.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники министерства государственной безопасности Донецкой Народной Республики.

Кстати, недалеко от места теракта, по этой же трассе, стоит памятник российскому гуманитарному конвою. «Белый КамАЗ» на постаменте был установлен в августе 2016 года.

Памятный знак «За оборону Иловайска» был установлен в честь освобождения города, где летом 2014 года шли ожесточенные бои. Ополчение ДНР взяло в котел ВСУ и националистические батальоны. В начале сентября украинские военные были вынуждены признать поражение и выйти из населенного пункта.

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