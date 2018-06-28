Сводки от ополчения Новороссии 28 июня 2018
- 12:38 Карта обстрелов ЛНР: Обстановка на линии соприкосновения 28 июня 2018.
- 12:10 СРОЧНО: На въезде в Иловайск взорван мемориал «За оборону города» (ФОТО).
- 03:30 МГБ ДНР пресекло деятельность группы исламских террористов (ФОТО).
- Вчера 22:25 В ВСУ хвастаются подбитой бронемашиной ВС ДНР. Дорога к “перемирию”.
Карта обстрелов ЛНР: Обстановка на линии соприкосновения 28 июня 2018
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СРОЧНО: На въезде в Иловайск взорван мемориал «За оборону города» (ФОТО)
Сегодня утром на въезде в Иловайск, со стороны Успенки, был подорван памятный знак «За оборону Иловайска».
Об этом «КП.ру» сообщил источник в спецслужбе ДНР.
— Вероятнее всего, целью подрыва был очередной российский гуманитарный конвой, — сказал источник. — Но злоумышленники опоздали. Белые КамАЗы, в момент теракта, уже подъезжали к Донецку.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники министерства государственной безопасности Донецкой Народной Республики.
Кстати, недалеко от места теракта, по этой же трассе, стоит памятник российскому гуманитарному конвою. «Белый КамАЗ» на постаменте был установлен в августе 2016 года.
Памятный знак «За оборону Иловайска» был установлен в честь освобождения города, где летом 2014 года шли ожесточенные бои. Ополчение ДНР взяло в котел ВСУ и националистические батальоны. В начале сентября украинские военные были вынуждены признать поражение и выйти из населенного пункта.
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МГБ ДНР пресекло деятельность группы исламских террористов (ФОТО)
МГБ ДНР пресечена деятельность на территории Республики псевдорелигиозной организации исламистского толка, руководством которой осуществлялась деятельность по пропаганде идеологии международной террористической организации «Аль-Ихван Аль-Муслимин» («Братья Мусульмане»), а также распространению информационных материалов экстремистской направленности.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Проведенными МГБ ДНР мероприятиями установлено, что организация «Аль-Амаль», расположенная в Калининском районе г. Донецк по ул. Берестовкая, 2, являлась ячейкой украинских экстремистских организаций «Альраид» и «Умма», созданных на Украине на средства террористической организации «Братья мусульмане».
Под прикрытием религиозно-просветительской деятельности, лидерами ячейки организована работа по распространению среди населения Республики радикальной псевдорелигиозной литературы.
Так, в ходе доследственной проверки в здании организации обнаружены и изъяты материалы, признанные РФ и рядом других стран экстремистскими — тиражи книги Саида бин Али бин Вахф аль-Кахтани «Крепость мусульманина», а также изданные украинской организацией «Альраид» книги «Последнее путешествие». Кроме того, изъято значительное количество материалов, тексты которых содержат признаки разжигания вражды и ненависти по религиозному признаку.
Вместе с тем, активистами организации осуществлялось распространение экстремистской идеологии через сеть Интерет и социальные сети, популяризировались высказывания лиц, связанных с оправданием и поддержкой международного терроризма.
В настоящее время в отношении лидеров ячейки проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на документирование фактов преступной деятельности и выявление лиц, причастных к экстремистской деятельности на территории ДНР».
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В ВСУ хвастаются подбитой бронемашиной ВС ДНР. Дорога к “перемирию”
В оперативном командовании ДНР сообщают об очередных обстрелах территории республики украинскими силовиками. Бригады ВСУ подвергли обстрелу населённые пункты, расположенные в серой зоне и за линией соприкосновения, применяя не только стрелковое оружие и гранатомёты, но и миномёты, а также вооружение БМП. Особенную активность вновь показала 93-я омб ВСУ, которая обстреляла населённый пункт Докучаевск.
Обращает на себя внимание призыв командования так называемой ООС («операция объединённых сил») к руководству международной правозащитной организации «Врачи без границ». Командование ВСУ просит посодействовать в создании двух полевых госпиталей в общей сложности на 250 койко-мест в Угледаре и Волновахе.
Из комментария официального представителя ВС ДНР:
1Отмечается, что на одном из украинских телеканалов были продемонстрированы фактические доказательства того, что ВСУ у линии соприкосновения буквально выгоняют местных жителей из домов, оборудуя дома под огневые точки или казармы, зная, что по жилым домам не прилетит ответка.
Видео пресс-службы вооружённых сил ДНР:
Чуть более часа назад украинский «волонтёр» Юрий Мысягин опубликовал фото, в комментарии к которому написал, что ВСУ лишили войска ДНР одной бронемашины в ходе обстрела.
На этом фоне из Минска приходят сообщения о том, что трёхсторонняя контактная группа в очередной раз договорилась о «перемирии». На сей раз заявлено, что перемирие начнёт действовать с 1 июля. Какое по счёту это перемирие, сказать никто не берётся. А учитывая тот факт, что ни одно из предыдущих не выполнялось, вряд ли стоит рассчитывать, что будет соблюдаться именно это.
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