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Советский коммунизм и русская мечта. Александр Дугин

19:26. 28 июня 2018 Просмотров - 55 Нет комментариев Опубликовал:

О русском прочтении советского коммунизма

Почему либеральный взгляд на историю России 20-го века неприемлем, а монархический несостоятелен – рассуждает философ Александр Дугин.

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День ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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