Советский коммунизм и русская мечта. Александр Дугин
19:26. 28 июня 2018 Просмотров - 55 Нет комментариев Опубликовал: brahman
О русском прочтении советского коммунизма
Почему либеральный взгляд на историю России 20-го века неприемлем, а монархический несостоятелен – рассуждает философ Александр Дугин.
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