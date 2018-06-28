Советский коммунизм и русская мечта. Александр Дугин

Концептуал СМИ О русском прочтении советского коммунизма

Почему либеральный взгляд на историю России 20-го века неприемлем, а монархический несостоятелен – рассуждает философ Александр Дугин.



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