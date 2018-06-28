События вокруг ЧМ по футболу, повышение пенсионного возраста

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В этом выпуске:

00:05 пара слов о мундиале

02:47 старость и капитализм

07:28 Тамара Плетнёва против “детей чемпионата”

08:46 крупнейшая кража чемпионата

11:32 оргия в московской гостинице

13:53 чемпионат и бразильская преступность

17:07 ЧП с такси в Москве и его причины

20:20 избиение в Ростове – местный тренер против московского инженера

24:21 бабуля-аферистка и ограбление сельского банка в Лен. области



Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/goblin_ne…



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Источник: www.youtube.com