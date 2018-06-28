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События вокруг ЧМ по футболу, повышение пенсионного возраста

17:03. 28 июня 2018 Просмотров - 42 Нет комментариев Опубликовал:

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В этом выпуске:
00:05 пара слов о мундиале
02:47 старость и капитализм
07:28 Тамара Плетнёва против “детей чемпионата”
08:46 крупнейшая кража чемпионата
11:32 оргия в московской гостинице
13:53 чемпионат и бразильская преступность
17:07 ЧП с такси в Москве и его причины
20:20 избиение в Ростове – местный тренер против московского инженера
24:21 бабуля-аферистка и ограбление сельского банка в Лен. области

Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/goblin_ne…

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Источник: www.youtube.com

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