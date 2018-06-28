Сирия, ИГИЛ, последние новости 28 июня 2018

Президент России Владимир Путин отметил, что за последние несколько дней из Сирии выведены 13 самолетов, 14 вертолетов и 1140 человек личного состава.

«За последние несколько дней выведено 13 самолетов, 14 вертолетов, 1140 человек личного состава. Все они люди, имеющие опыт и прошедшие испытание боевыми действиями.

И вам, и вашим сослуживцам предстоит в полной мере использовать этот опыт для боевой подготовки личного состава здесь, на территории Российской Федерации, для отработки самых сложных нестандартных задач», — сказал Путин на встрече выпускников военных вузов в Кремле.

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