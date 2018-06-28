Сирия, ИГИЛ, последние новости 28 июня 2018
- 14:30 Путин рассказал о выводе войск из Сирии.
- 13:54 Коротко по Сирии. 28.06.2018.
- 12:26 Жители сирийского города Ибта вышли на митинг в поддержку Сирийской Арабской армии.
- 02:53 Алеппо в крови: боевики наносят новый удар (ФОТО 18+).
Путин рассказал о выводе войск из Сирии
Президент России Владимир Путин отметил, что за последние несколько дней из Сирии выведены 13 самолетов, 14 вертолетов и 1140 человек личного состава.
«За последние несколько дней выведено 13 самолетов, 14 вертолетов, 1140 человек личного состава. Все они люди, имеющие опыт и прошедшие испытание боевыми действиями.
И вам, и вашим сослуживцам предстоит в полной мере использовать этот опыт для боевой подготовки личного состава здесь, на территории Российской Федерации, для отработки самых сложных нестандартных задач», — сказал Путин на встрече выпускников военных вузов в Кремле.
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Коротко по Сирии. 28.06.2018
Коротко по Сирии.
1. Сирийская армия отчиталась о том, что зачистила огромный кусок пустыни между Маядином и Т-2. Общие размеры освобожденной от ИГИЛ территории указываются в 5800 километров. Разумеется, врядли можно говорить о том, что уничтожили всех и каждого – речь скорее идет о ликвидации крупных групп, небольшие группы могут продолжать поддерживать активность в течении длительного времени скрываясь от прямого противостояния с армией + рассчитывая на прорыв подкреплений со стороны Ат-Танфа или провинции Анбар. Качество сделанной работы можно будет оценивать по тому, будут ли продолжаться нападения на Т-2 и районы на трассе – Пальмира-Сухна-Дейр-эз-Зор.
2. Также проведена зачистка большого куска пустыни в Сувейден, где оставалась остаточная активность ИГИЛ. САА заявляет, что и в Восточной Сувейде наступление достигло успеха и активность ИГИЛ идет на убыль. Опять же, качество проделанной работы можно будет оценить по последующим событиям в этом районе, где боевики могут рассчитывать на ту или иную поддержку со стороны Ат-Танфа и границы с Иорданией.
3. Продолжается наступление САА в Дераа. После освобождения Баст-аль-Харир (в виде трофеев САА получила 6 танков, БМП и несколько орудий, не считая прочего вооружения), открылась прямая дорога до Сувейду, которая сейчас является фактически рокадной при текущей конфигурации фронта. Наступление при поддержке ВКС РФ развивается дальше на юг – освобождено еще несколько поселков, жители и старейшины города Аль-Харак уже заявили, что не хотят, чтобы их город превращался в арену столкновения боевиков и сирийской армии и ждут прихода частей Асада. По всей видимости, ряд городов на востоке провинции перейдет под контроль Асада без излишнего напряжения. Противник ведет сковывающие действия, которые тормозят, но не останавливают продвижение сирийских механизированных групп. Вполне очевидно, что без внешней поддержки, территория контролируемая боевиками продолжит сокращаться вплоть до границы с Иорданией. Успех наступление обеспечен как предварительными мероприятиями по сосредоточению и подготовке войск, так и поддержкой России, которая провела активную дипломатическую кампанию по обеспечению операции, а также осуществляет интенсивную поддержку освобождения Сувейды и Дераа.
4. В Ракке продолжает нарастать напряжение как внутри SDF, где часть арабских групп конфликует с курдами, так и в связи с продолжающейся активизацией деятельности подпольных групп ориентированных либо на Дамаск, либо на Анкару. И те и другие заинтересованы в том, чтобы ликвидировать американо-курдскую оккупацию, поэтому число протестов или нападений возрастает. Недавний ввод дополнительных сил SDF в Ракку и аресты нелояльных боевиков, которые начали смотреть налево, отражают усугубляющуюся для США тенденцию, когда инспирируемая другими игроками внутренняя нестабильность в Рожива начинает приносить плоды и вынуждает оккупантов реагировать. Госдеп уже подтвердил, что Турция будет часть "политического решения" Манбиджа и США сделают все возможное, чтобы сотрудничать с Эрдоганом в этом вопросе. Ожидается дальнейшая активизация действий турецких военных в районе Манбиджа, а также возможное их появление в Таль-Абьяде. По словам Бретта Макгерка, одного из проводников курдской политики в Госдепе, на текущий момент переговоры с Турцией по поводу снижения напряженности в Рожаве за счет вывода курдских сил продолжаются. Это в принципе не является сюрпризом – опыт Киркука и Африна показал, что для США курды лишь очередная разменная монета.
5. Известный журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в эфире BBC заявил https://twitter.com/walid970721/status/1011985860726845446, что не существует сколь-нибудь обоснованных отчетов амеркианской разведки, где подтверждалось бы, что Асад сбрасывал бомбы с хлором. Как шутят в комментариях под видео выступления, это очень редкий случай, когда в эфир BBC пустили журналиста, а не пропагандиста.
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Жители сирийского города Ибта вышли на митинг в поддержку Сирийской Арабской армии
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Алеппо в крови: боевики наносят новый удар (ФОТО 18+)
Исламисты продолжают терроризировать мирное население города Алеппо.
Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.
Боевики в очередной раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв из минометов жилые кварталы Шахба и Могамбо города Алеппо.
По данным сирийских силовых структур, обстрел велся с северо-западной окраины города — районов Захра и Лерамун. Всего зафиксировано семь попаданий минометных снарядов по мирным улицам Алеппо, в результате которых четыре человека получили ранение, в том числе двое детей.
Ситуацию прокомментировал врач-хирург Университетского госпиталя (Джама) города Алеппо: «К нам в больницу поступило четыре пострадавших.
Женщина с осколочными ранениями брюшной полости в данный момент находится в тяжелом состоянии, врачи борются за ее жизнь.
Двенадцатилетней девочке, четырехлетнему мальчику и мужчине оказана необходимая медицинская помощь и сейчас они в стабильном состоянии под нашим наблюдением».
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