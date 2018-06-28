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Переходные процессы в электрических цепях

11:25. 28 июня 2018 Просмотров - 151 Нет комментариев Опубликовал:
Крупные социальные процессы, смены режимов можно уподобить переходному процессу в электрических сетях. В плохо рассчитанных сетях мгновенные броски напряжения и тока могут вызвать искрение и даже довести до пожара. То же наблюдали, например, после революций 17-го или последнего украинского майдана.

Предлагаемый учебный фильм – один из многих на ежедневно пополняющемся канале Учебные фильмы.

Скачивайте, сохраняйте и смотрите предлагаемые документальные фильмы. Ведь многое из того, что там показано, вы не найдёте в современных кастрированных учебниках. А канал, увы, не вечен…

Переходные процессы в электрических цепях




Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: образование, революция, физика
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