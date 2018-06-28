Переходные процессы в электрических цепях

Крупные социальные процессы, смены режимов можно уподобить переходному процессу в электрических сетях. В плохо рассчитанных сетях мгновенные броски напряжения и тока могут вызвать искрение и даже довести до пожара. То же наблюдали, например, после революций 17-го или последнего украинского майдана.Предлагаемый учебный фильм – один из многих на ежедневно пополняющемся каналеСкачивайте, сохраняйте и смотрите предлагаемые документальные фильмы. Ведь многое из того, что там показано, вы не найдёте в современных кастрированных учебниках.

Источник: ss69100.livejournal.com