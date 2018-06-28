Переговоры в Хельсинки
17:45. 28 июня 2018 Просмотров - 60 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Переговоры Трампа и Путина https://colonelcassad.livejournal.com/4280096.html по широкому спектру американо-российских отношений пройдут 16 июля в Хельсински. Инсайдеры рассказывавшие про Вену с прогнозом пролетели.
Также Трамп через Помпео объявил, что Россия может вернуться в G-8 не возвращая Крым, но только если пойдет на опеределенные "компромиссы". Природу этих компромиссов Трамп не уточнял, но они наверняка связаны с Ираном, Сирией и Украиной. В целом, очередной жухлый пряник, коих уже было немало.
Само возвращение России в "международное сообщество", по словам Помпео, Трамп считает неизбежным.
В британской прессе уже 2-й день стоит истерика, что Трамп хочет пойти на уступки Кремлю, как он уже пошел на уступки Ким Чен Ыну, и разрушить единую евроатлантическую позицию по России, попутно ослабив НАТО и Евросоюз.
Британские министры опасаются, что Дональд Трамп после общения с российским коллегой отменит санкции, признает Крым и пересмотрит свои обязательства перед Европой в военной сфере. Об этом сообщает издание The Times.
В Великобритании считают, что президент США может пойти на уступки после переговоров с Путиным, которые должны состояться в Хельсинки. В частности, в результате общения лидеров России и Америки могут быть достигнуты соглашения по отмене санкций, признанию Крыма, возвращению Сноудена в США и снижению военной поддержки Европы .
Лидеры европейских государств сегодня, 28 июня, обсудят вопрос единства западных стран в преддверии встречи Путина и Трампа.
В американской прессе снова начались обсуждения на тему того, что отбившись от демократов в вопросе фальсификации президентских выборов, Трамп уже вполне готов пойти на признание Крыма и сделку с Россией, но хочет получить за это уступки по интересующим США вопросам.
CNN:
"Путин хочет услышать , как Трамп принимает присоединение Крыма к России законным, соглашается с тем, что РФ играла наименьшую роль в гражданской войне на Украине, а также отменяет санкции против них. Хоть Дональд Трамп может и не предоставить ни одно из "пожеланий России" , но он уже дал повод президенту России, которых берет вверх над всем этим списком: изматывание связей, объединяющих западные демократические государства, которые позволили США возглавить самый сильный союз в мире в течении 70 лет."
Washington Post:
"Объявление предстоящего саммита- признак того, что Трамп не связан. Он хочет работать с Путиным. Об этом он заявил людям, это то, что он осуществит, не слушая никаких возражений."
Впрочем, демократическая пресса при любых контактах Трампа с русскими, сразу начинает заводить разговоры про агента Кремля и измену, которая погубит американскую империю. Надо понимать в ближайшее время стоит ожидать очередных мрачных пророчеств от Пола Кругмана, который еще от прошлых эскапад Трампа не отошел, а тут грядет нечто ужасное.
Хотя особых прорывов и не ожидается. но весьма доставляет, как сам факт встречи вызывает в западной мейнстримовой прессе дикую истерику. А ведь еще несколько лет назад там всерьез рассуждали о "политической изоляции России" в рамках "стратегии Обамы". К 2018 году эта затея очевидным образом провалилась, причем что самое забавное, именно США немало сделали для того, чтобы она провалилась. Не трудно понять негодование тех, кто подписался на американскую холодную войну против России, когда их мнение вообще не учитывают в формировании стратегической повестки отношений междуу Западом и Россией. Трамп фактически монополизировал это право, действуя по принципу "Что хочу, то и делаю", перестав изображать даже видимость дискуссионности в таких вопросах, чем очень расстраивает младших союзников и сателлитов США, которым таким пренебрежением банально указывают на их реальное место в системе международных отношений.
На переговоры с Путиным Трамп едет имея в активе торговую войну с Китаем и Евросоюзом, развалины внешней политики на Ближнем Востоке, дикий внутренний скандал по поводу мигрантов и продолжающиеся обвинения в "измене", имея в своей команде целую обойму упоротых ястребов желающих начать большую войну на Ближнем Востоке.
Так что встреча, несмотря на ожидаемый скепсис, обещает быть нечто большим, чем просто обменом любезностями.
Источник: colonelcassad.livejournal.com