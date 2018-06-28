Новости Украины и Новороссии 28 июня 2018

Продолжающаяся политика Киева в отношении российских журналистов должна быть прекращена, «зарвавшуюся» власть нужно «поставить на место», разработать предложения по ответным мерам, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в связи с решением Украины не пускать на территорию страны российских журналистов, в частности, Евгения Примакова.

Ранее посольство России на Украине сообщило, что украинские власти отказали во въезде на свою территорию Примакову и собкору RT в Израиле Поле Слиер, направлявшимся на конференцию ОБСЕ по свободе СМИ в Киеве.

«Давайте, в конце концов, ставить на место эту зарвавшуюся власть, беспредельщиков. Действительно, ситуация нетерпимая», — заявила Матвиенко на заседании Совфеда.

Она попросила подготовить соответствующие предложения главу временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексея Пушкова.

«Позовите Союз журналистов, ведущих журналистов, пообсуждайте, подготовьте такие предложения (касающиеся ответных мер в связи с действиями Украины в отношении российских журналистов). Ну что мы каждый раз (обращаемся в) ОБСЕ, другие международные структуры — в лучшем случае вялая реакция (в ответ)», — заявила Матвиенко.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир уже выразил сожаление в связи с отказом сотрудникам российских средств массовой информации во въезде на Украину.

МИД РФ ранее призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева против СМИ. В декабре 2017 года УВКПЧ ООН отметило тревожную тенденцию высылки с Украины иностранных журналистов, на которых «навешивают ярлык „пропагандистов”, что становится поводом для их депортации», и призвало тщательнее рассматривать ограничительные меры.

Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ в стране, в том числе регулярно запрещая въезд на Украину журналистам из РФ. В марте 2015 года была приостановлена аккредитация при органах госвласти Украины 115 российских СМИ. На Украине также запрещена трансляция основных российских телеканалов.

МИД РФ назвал отключение российских телеканалов наступлением на свободу СМИ и призвал ОБСЕ, ЕС и США жестко отреагировать на этот запрет, а также на депортацию с Украины журналистов российских СМИ, заявив, что двойные стандарты в этой области, практикуемые Западом, недопустимы.

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