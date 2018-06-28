Как поймать золотую рыбку. Елена Сидорович и Татьяна Беленко

Поговорим о рыбалке.



Елена Сидорович и Татьяна Беленко



С рассвета до восхода Солнца мы проведем с вами время на морской рыбалке в Поморье, поговорим об утренней заре, о рыбаке и рыбке, о причинах привлекательности процесса рыбной ловли…

Конечно же вспомним волшебную сказку А.С.Пушкина о рыбаке и рыбке.

Кто же такие эти рыбак и рыбка? Какие желания исполняет золотая рыбкаи почему человек хочет ее поймать?

А поймать золотую рыбку весьма просто, а вот как это сделать, вы узнаете, полушав нашу передачу.



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Источник: www.youtube.com