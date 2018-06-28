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Антисоветская истерия: повышение пенсионного возраста лучше ГУЛАГа

19:26. 28 июня 2018 Просмотров - 94 Нет комментариев Опубликовал:

Историк Юрий Жуков – о скандале с "уничтожением карточек с данными о репрессированных"

“Память о сгинутых в ГУЛАГЕ уничтожают”, – заявили в “музее истории ГУЛАГа”. Поводом к волнению стало плановое уничтожение карточек репрессированных. Тут же историю подхватил “Мемориал”, которому теперь якобы будет трудно доказать, какая именно половина страны сидела, а какая именно охраняла. Разобраться в происходящем НаканунеТВ помог доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории РАН, выпускник Историко-архивного института Юрий Жуков. 

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Накануне.RU

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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