Встреча Трампа и Путина пройдет в июле

После визита Болтона в Москву, было объявлено о том, что в первой половине июля состоится встреча Путина и Трампа.Точную дату объявят в четверг (ориентировочно 11-14 июля). Встреча пройдет на территории Европы во время европейской поездки Трампа.Основные темы – вмешательство России в американские выборы, предложение Трампа вернуть Россию в G-7, ситуация на Украине и в Сирии.Болтон заявил, что не советует ждать каких-то прорывных решений, но отдельные конкретные договоренности вполне возможны.По Украине, серьезных прорывов ожидать точно не стоит, по Сирии они более вероятны в рамках локальных договоренностей.В G-7 Россия возвращаться не собирается, во всяком случае так уже не раз заявлял Кремль, ну а тема российского вмешательства в американские выборы интересна Трампу скорее с точки зрения его внутриполитических проблем, где он продолжает отбиваться от обвинений в том, что Кремль привел его к власти через манипуляции на выборах.На фоне договоренности о предстоящих переговорах Трампа и Путина, было объявлено о перемирии на Донбассе с 1 июля. Само собой, вероятность того, что это "перемирие" будет отличаться от всех предыдущих счастливо стремится к нулю.Все это очередное рутинное телодвижение для имитации минского процесса, который безальтернативно ни к чему не приводит. Проблема собственно все та же, главные хозяева Порошенко в переговорах по Украине в минском и нормандском формате не участвуют.Попытки обсуждать эту тему с американцами в рамках формата Волкер-Сурков также провалились. Идея ввода миротворцев также зашла в тупик. Разумеется, эту тему будут обсуждать еще не раз, в том числе и с Трампом, но тот пока (в отличие от его заявлений по Сирии) не делал каких-то заявлений указывающих на то, что он готов пересмотреть американскую стратегию на Украине, хотя после его пассажей на G-7 про Крым и его принадлежность России на основании лингвистического фактора, отдельные ненавистники Трампа всерьез подозревают его в желании списать Украину на "тяжелое наследие Обамы" и на что-то ее разменять. Но я бы поставил на то, что США будут поддерживать статус-кво на Украине, обеспечивая контроль над ее политической системой и управляемым конфликтом на Донбассе, которые являются важными факторами ослаблениями России и ЕС, несущих систематические экономические потери из-за украинского вопроса. От таких козырей так просто не отказываются.По Сирии, США так или иначе предстоит в ближайший год определяться с курдами, потому что давление на Рожаву возрастает, как извне, так и изнутри. Исходя из заявлений Трампа, можно ожидать предложений размена курдов на выдавливание Ирана из Сирии, тем более что консервативные аналитические центры поддерживающие республиканцев уже 2 года твердят, что необходимо любой ценой разбить связку Россия-Иран, котороая поломала США все планы на Ближнем Востоке. Курды в этом торге могут стать одной из разменных монет, не говоря уже о более мелких вопросах вроде Ат-Танфа или косвенной поддержки боевиков в Дераа, где САА продолжает свое успешное наступление. Трамп явно не против списать все провалы в Сирии на администрацию Обамы и заключить выгодную сделку, которая устроит США и Израиль и ослабит Иран. Но далеко не факт, что такие предложения заинтересуют Россию, которой Иран не менее важен, так как без Ирана и Турции Россия не сможет до конца довести войну до логического конца с выходом на чисто дипломатическое урегулирование. Разумеется, в США существуют серьезные силы не заинтересованные в сделках с Россией, поэтому можно ожидать как различных провокаций, так и эскалации противостояния с Ираном на сирийских территориях при поддержке Израиля. В целом, вопрос Сирии не менее сложен, нежели вопрос Украины, но все-таки в Сирии ситуация развивается динамично и тут больше возможностей для дипломатических взаимодействий.

Источник: colonelcassad.livejournal.com