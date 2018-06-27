В России вводят новый налог. Протестируют на четырех регионах

Федеральная налоговая служба РФ планирует временно ввести налог для самозанятых, чтобы оценить его результативность. Ведомство определило четыре пилотных региона: Москва, Московская и Калужская области, а также Республика Татарстан.

На встрече с президентом России Владимиром Путиным глава Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин рассказал, что тестовый эксперимент начнется 1 января 2019 года. По его словам, создано специальное мобильное приложение, которое позволит самозанятым гражданам регистрироваться в налоговой службе, не приходя в центры регистрации, сообщает «Федеральное агентство новостей». Кроме того, с помощью приложения можно будет осуществлять платежи в один клик — фактически без налоговой отчетности и без сдачи каких-то специальных справок и документов.

Путин поддержал предложение Мишустина: «Давайте проведем такой тест». Глава ФНС уверен, что технология будет отработана за полгода. И после этого ее распространят во всей стране.

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Источник: voicesevas.ru