В чем тайна русской улыбки?

Широкая улыбка – визитная карточка американцев. На Западе она считается признаком хорошего тона, но в России «американскую улыбку» считают натянутой и не отражающей истинных намерений человека. Для этого есть определенные основания. Русские по сравнению с американцами и даже европейцами улыбаются действительно редко

В США, странах Западной Европы и даже в Восточной Азии улыбка рассматривается как проявление элементарной вежливости и носит сугубо инструментальный характер. Если человек не улыбается первому встречному, то он демонстрирует невежливость и невоспитанность. Поэтому улыбка – обязательный компонент американского делового этикета, без улыбки сложно представить себе работу персонала сферы обслуживания или торговли. Психологи говорят, что американская натянутая улыбка является ни чем иным, как следствием внутренней напряженности. Если человек неискренне и натянуто улыбается, то значит, что он нервничает, опасается какой-то угрозы.

Есть и еще один аспект «американской улыбки» - в какой-то степени она является отражением материального благополучия человека, поскольку иметь здоровые и ухоженные зубы – дорогое удовольствие. Если американец улыбается, то это означает, что он не стыдится показать свои белоснежные зубы, а значит - обладает здоровьем и финансовыми ресурсами.

В России все иначе. Здесь даже продавцы в магазинах и официанты в ресторанах не улыбаются без должных на то оснований. Вежливость русского человека не выражается в дежурной улыбке. Он может общаться очень предупредительно, но это не значит, что он будет улыбаться. Если же работник сферы обслуживания вдруг улыбнулся посетителю, то в подавляющем большинстве случаев это означает, что последний каким-то способом заслужил расположение – пошутил, сказал что-то приятное, оказался старым знакомым. Ведь на Руси всегда существовало особое отношение к улыбке.

В представлении русского человека улыбка всегда означает особое, доброжелательное отношение к собеседнику. Не случайно в русском языке существует выражение «подарить улыбку». Девушка улыбнулась – первый шаг на пути к знакомству. Вам улыбается коллега по работе – вы вызываете у него позитивные эмоции, он к вам хорошо относится. Улыбка в России всегда наполнена смыслом, в отличие от США, где она является дежурной и не означает ровным счетом ничего.

Когда в Россию приезжают иностранцы, они считают такую национальную черту русских проявлением их хмурости и враждебности. Но это совсем не так. Дружескую улыбку в России нужно заслужить и рассчитывать на нее может далеко не каждый. Русские люди прекрасно чувствуют фальшь, поэтому и не доверяют белоснежным улыбкам американцев.

Источник: topcor.ru