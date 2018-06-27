Смысл российской политической неоднозначности



Во-вторых, каждый процесс несёт в себе семена противоречий. Именно это делает процессы динамическими.

В третьих, люди несовершенны. Даже хорошие люди совершают ошибки, иногда с трагическими последствиями. Но было бы неправильно делить их всех на «непогрешимых героев» и «жалких злодеев и проигравших».



На самом деле я бы сказал, что любая ошибка, особенно серьёзная, несёт в себе и противоречия, которые в свою очередь могут в итоге «придать энергии» первоначальному процессу, создавая новый ряд обстоятельств.

Всё это говорится к тому, что реальный мир не похож на Голливуд, когда результат истории всего в 90 минутах или около того от начала. Реальный мир находится в состоянии войны с Империей, и в этой войне, как и во многих других, есть ошибки и потери у обеих сторон. Обе стороны ошибаются, и результаты этих ошибок влияют на будущий ход войны.

Я бы сказал, что за прошедшие пару недель Россия испытала не одно, а несколько пиар-бедствий. Я бы также сказал, что сионисты добились огромных пиар-успехов. Ниже я их перечислю, но хочу сказать, что пиар-катастрофы и пиар-успехи отнюдь не то же самое, что значимые победы в реальном мире. Более того, пиар-катастрофы и успехи иногда могут оказаться полезными, поскольку раскрывают миру ранее не замеченные и преуменьшавшиеся слабости. И наконец, пиар-катастрофы и успехи, хотя и существуют главным образом в восприятии, обладают влиянием на реальный мир, иногда очень весомым.

Обычный хор ненавидящих Путина, немедленно объявивших об окончательной победе, полностью ошибается, а их реакция есть отражение детского понимания сложности мира, в котором мы живём.



В реальном мире личность, подобная Путину может, обычно так и бывает, делать ошибки (и в пиаре, и в реальности), а враг может провести крайне эффективную контратаку. Но итог войны не решается одним-единственным сражением.



Более того, в политике, как и в регулярных военных действиях, тактические ошибки и успехи отнюдь не подразумевают оперативного или уж тем более стратегического успеха.



Во время Второй Мировой немецкие войска обычно на тактическом уровне проявляли себя лучше, чем советские, но Советы превосходили их на оперативном и стратегическом уровне. Все мы знаем, как окончилась та война. Если хотите прочитать хороший анализ и развенчание чуши о том, что «Путин слил», то я рекомендую статью Олли Ричардсон «Россия предала Сирию: геополитика глазами пугливого «про-российского» западника».

Другая крайность состоит в отрицании вопреки всем доказательствам, что существует проблема или что сделаны ошибки. Такого рода упрямое размахивание флагом на деле мало чему помогает, поскольку раз уж ошибки неизбежны, то первым шагом в сторону их сокращения является их признание.



Крайний случай подобного размахивания флагом (псевдо-) патриотизма — объявление человека, раскрывающего проблему, предателем или пораженцем.

Держа в уме всё сказанное, я бы хотел пересмотреть то, что произошло, и попытаться оценить реальные возможные последствия этих пиар-событий.

Часть первая: Путин разочарован

Краткое содержание: Путин вновь назначил премьером Медведева, назначил Алексея Кудрина председателем Счётной палаты России и Виталия Мутко вице-премьером по строительству, затем принял Биби Нетаньяху в Кремле, при том, что тот перед визитом, во время и после бомбил Сирию. И наконец, неприятный зигзаг в отношении С-300 для Сирии: сначала «да, мы это сделаем», а потом «нет, не будем».



Все эти события можно и нужно тщательно проанализировать и объяснить, но я не думаю, что имеет смысл отрицать, что у большинства людей возникло чувство разочарования (за исключением, конечно же, тех ярких гениев, которые заявят, что они давно знали, что Путин «прикидывался», но это то самое «голливудское мышление», от которого любой настоящий аналитик должен бы избавиться в первую очередь).

Я бы сказал, что даже те, кто считает, что всё это не так уж и важно и что ничего страшного не случится, если они честны, не станут отрицать, что Путин должен был без сомнения знать, что его решения у российской общественности окажутся непопулярными, и что, а это крайне для него нехарактерно, он умышленно избрал игнорирование общественного мнения и предпочёл иные соображения.



Это нечто весьма новое и, как я думаю, очень важное.

Грубо говоря, в Кремле есть два лагеря, борющиеся за власть: я называю их атлантистами-интеграционистами и евразийцами-суверенитетчиками.



Первая группа — чистый продукт 1990-х. Мы может считать их «либералами» в стиле МВФ/Вашингтонский Консенсус/ВТО/Мировой Банк — эти пришли к власти благодаря режиму олигархов, который правил Россией приблизительно с 1990-го до 2000-го и который был глубоко проамериканским, с крайне тесными связями с Израилем и различными политическими еврейскими и сионистскими организациями на Западе.



Вторая группа — в первую очередь выходцы из вооружённых сил и служб безопасности. «Мостом» между этими двумя группами, кстати говоря, служит российский ВПК, в котором присутствуют обе группы.



Неудивительно, что большая часть российской «элиты» (определяется просто, как люди сколотившие состояние или, по меньшей мере, неплохо жившие в 1990-е и после) поддерживает атлантистов-интеграционистов, а большая часть «обычных» русских в подавляющем большинстве поддерживает евразийцев-суверенитетчиков. Потому-то Путин так популярен, а Медведев — нет, и никогда не был.



Что интересно, так это взглянуть, как эти группы относятся к Израилю и сионизму.

В прошлой статье я уже рассматривал сложные, многоуровневые отношения между Израилем и Россией. На данный момент нам надо посмотреть несколько глубже и понять, как каждая из групп относится к Израилю и сионизму.

Атлантисты-интеграционисты: неудивительно, что они до мозга костей произраильские. Для них Израиль — совершенно нормальная страна, даже достойная восхищения, ведь у них всех есть личные/семейные деловые связи с израильтянами в Израиле и в США.



Хотя официальной версии Американо-израильского комитет по общественным связям (AIPAC) в России не существует, давайте скажем, что и Антидиффамационная лига (ADL) обеспечила атлантистам-интеграционистам прекрасный итог верности и служения.

Евразийцы-суверенитетчики: тут всё намного сложнее. Некоторые из них идеологически глубоко анти-сионисты, а других на самом деле это не заботит. Но даже для тех, кто не любит Израиль или кто глубоко противостоял сионистскому влиянию в России в 1990-е и даже сегодня (особенно в российских СМИ), не обязательно посчитают полезным много об этом рассуждать.



Почему? Главным образом потому, что они думают, и я бы сказал, верно думают, что быть про-российским ( в смысле патриотизма и желания поистине суверенной России) не должно означать быть анти-сионистом, быть против израильтян или евреев.



Более того, есть и всегда находились патриотичные русские евреи, составлявшие неотъемлемую часть русской культуры и истории. Как я часто упоминаю, для русских мусульмане не «чужаки» в том смысле, как их воспринимают на Западе; и они будут ругаться и сокрушаться обо всех еврейских «аферистах и политиках», но у них при этом будут «хорошие» евреи среди самых близких и хороших друзей.



И это вовсе не слепота, таковы факты — одно дело презирать идеологию, но совсем другое дело коллективно ощущать враждебность к группе людей, которых вы прекрасно знаете.



Я никогда не устану повторять: Россия всегда была и остаётся много-национальным и много-конфессиональным сообществом, в котором присутствие «иных» просто-напросто обычное дело.

И есть ещё фактор Второй Мировой, который израильтяне и русские сионисты крайне умело используют по полной программе: русских и евреев объединяет общая память об ужасах, которые творили с ним нацисты, и у них есть общее чувство, что западные европейцы и американцы в США, ну, скажем, не совсем искренне сочувствуют их судьбе, пусть даже политическая корректность вынуждает из притворяться.



В итоге вы обнаружите, что большая часть анти-сионистски настроенных русских, хотя определённо не «сравнимы с ADL» во взглядах, но ненавидят нацистов и весь западный расизм не менее, чем евреи.



На самом деле, столкнувшись с современной волной яростной русофобии, многие русские говорят «мы теперь — новые евреи», подразумевая, что их обвиняют во всем зле на планете вне зависимости от фактов или логики. Нравится вам это или нет, но общая память связывает русских и евреев очень глубоко.

Я уже могу себе представить, какую ярость и неприязнь вызовут мои слова среди ненавидящих евреев западников, для которых мир делится на две группы: ненавидящие евреев (хорошие) и те, кто «продался» «всем евреям» (словно существует такое понятие, как «все евреи»).



Всё, что я могу сказать им: не переносите свой ограниченный взгляд на мир на других, особенно на Россию. Если вы это делает, то никогда не «поймёте» Россию и застрянете в той вошедшей в поговорку чуши, вроде «загадки, окутанная тайной, внутри головоломки».

Часть вторая: Империя наносит ответный удар

Прошедшая пара лет была для сионистов ужасной, как в США, так и во всём мире.



Во-первых, произошло сокрушительное поражение их кандидата в США и избрание кандидата, которого они люто ненавидели. Затем было военное вмешательство России в Сирии, воспрепятствовавшее им свергнуть последний светский «сопротивляющийся» режим в арабском мире.



В России «их» атлантисты-интеграционисты медленно, но верно теряли влияние и в целом западные санкции оказались для России благословением. Популярность Путина резко выросла, а глобальный «сионистский дом» оказался объят пламенем.



В США сионисты контратаковали со скоростью света и разрушительной эффективностью, сломав Трампа всего за 30 дней (как показало предательство Трампом Флинна и следом Бэннона). И после этого Трамп сделал своим главным занятием умиротворение AIPAC. [Здесь автор явно следует чисто внешним признакам, не сильно вникнув в суть. Задача Трампа, и мы это видим по фактам, событиям, заявлениям – разрушить влияние Америки на остальные страны мира. Иначе неустойчивость планетарного миропорядка приблизится к критической отметке.



К тому же сохранение американского влияния требует всё больше и больше ресурсов, из которых далеко не все являются неиссякаемыми И Трамп усиленно делает всё необходимое, чтобы дискредитировать США, отвязать их от управления странами и народами.



Тасование колоды управленцев, помимо прочего, служит указанной выше цели, понижая устойчивость в самих США. И здесь следует говорить не о предательстве, а о новом методе управления в современную эпоху: политическом троллинге.



Ведь Бэннон, яро настроенный против еврейского доминирования в США, прекрасно понимал, что в этом иудейско-сионистском окружении он долго продеражаться на посту советника Трампа не сможет. – Прим. ss69100.]

Но осталась ещё одна проблема: хотя США вновь взяты под контроль, Россия пока преуспевает в развитии способности полностью нивелировать всю американскую систему ПРО, сделав большую часть надводного флота устаревшей и отчаянно не соответствующей возможности ВВС США действовать в воздушном пространстве, оспариваемом современной российской системой воздушной обороны.



Иными словами, в чисто военных терминах тут «полная и безоговорочная победа России».

[Замечание: тем, кто шокирован этим утверждением и хочет отвергнуть его, как «российскую пропаганду», я представлю на рассмотрение следующее: военная мощь США покоится на:



Способности развернуть авианосную группировку в любом месте планеты.

Способности защитить эту группировку от любой серьёзной контратаки.

Способности нанести удар по любой стране в мире достаточным количеством ракет и воздушных ударов, чтобы сломить её волю к продолжению борьбы.

Полном и тотальном контроле небес (воздушное превосходство). Силы США просто никогда не рассматривали сценарий битвы, когда они не контролируют небеса или, тем более, когда их контролирует враг.

Крайней убеждённости в том, что ни один враг не осмелится напасть на крупные заморские базы США.

Очень сильной, почти религиозной вере, что военные технологии США превосходят всё.

Абсолютной убеждённости, что континентальная часть США никогда не попадёт под контратакующий удар.



Ничто из этой убеждённости более не основано на реальности, а на деле верно как раз противоположное. Вот потому-то когда вооружённые силы США сталкиваются с почти равным или равным соперником, они оказываются более или менее бесполезны.



Единственным заметным исключением является ядерная триада США и подводный флот. Нынешняя ситуация в Сирии (и, как подразумевается, в Иране и России) в итоге постепенно доводит эту новую реальность до осознания политическими деятелями США и военными командирами.]

Вот почему Россия, пусть и крошечным контингентом, преуспела в развороте хода войны в Сирии и теперь даже представляет для англо-сионистов раздражающую проблему: как (относительно) малый контингент русских сил полностью сорвал планы Империи на весь Ближний Восток?!



Не только есть реальный шанс на мир в Сирии, но сама ситуация далека от того, чтобы такфиристы и шииты убивали друг друга в Сирии и Ливане (ключевой момент израильского плана на регион). Хезболла, Иран и сирийцы теперь стали победоносной коалицией на земле, а силы «Оси добра» в целом потерпели поражение.

Так что израильтяне решились на простой, крайней эффективный и крайне опасный план контрнаступления: 1) начать войну между США и Ираном, создав острый кризис в результате отказа США от законных обязательств и 2) втянуть Иран в контратаку в ответ на воздушные операции Израиля против иранских и про-иранских сил в Сирии.



Но чтобы этот план удался, необходимо, чтобы Россия не вмешивалась в происходящее.

Пока, по крайней мере, похоже, что израильтяне убедили русских воздержаться. Но действительно ли такое восприятие хорошо обосновано?

Часть третья: факторы, тормозящие Россию

Первое и самое главное, как я уже подробно объяснял в прошлом, у России нет абсолютно никакой легальной или моральной обязанности поддерживать, защищать, вооружать, готовить или еще как-то помогать никому на Ближнем Востоке. Никому.



Россия уже сделала для Сирии больше, чем весь арабский/мусульманский мир, вместе взятый, за явным исключением Хезболлы и Ирана. Что до арабского/мусульманского мира, он никогда ничего для России не делал и не делает. Так что те, кто любит ныть о том, что Россия делает недостаточно, просто не имеют на это никаких причин.

Второе, российская воздушная оборона и воздушные силы в Сирии имеют лишь одну миссию: защитить российские силы в Сирии. Тот, кто высказал мысль, что Россия должна сбивать израильские самолеты или ракеты над Сирией, не обращал внимания на официальные российские заявления на этот счёт.



Сама мысль, что российские силы в Сирии находятся там, чтобы вовлекать силы США/НАТО/ЦЕНТКОМа, просто глупа.

Третье, и противоречащее часто возникающему заблуждению, сирийское правительство, Хезболла и Иран имеют разную повестку дня на Ближнем Востоке. Да, де-факто они союзники. У них одни и те же враги, они зачастую работают вместе, но все они в первую очередь думают о своих собственных интересах.



На самом деле, по крайней мере в случае Ирана и России, есть явные признаки существования нескольких «лагерей» внутри российского и иранского правительств и правящие элиты с различными программами (я крайне рекомендую недавние статьи Тьери Мейсана по этой теме здесь и здесь). Думать, что каждый из них сразу же придёт на защиту любого из них, крайне наивно, особенно, когда агрессор (Израиль) обладает полной поддержкой уже сходящей с ума милитаристской Империи.

Четвёртое, печальная реальность такова, что Россия, в отличие от Ирана, никогда не занимала принципиальную позицию в отношении природы и поведения государства Израиль. Я очень огорчён этим и считают, что это позор, но я должен добавить, что этот позор разделяют все остальные страны на планете, кроме Ирана, Боливии и, возможно, до некоторой степени Турции.



Не к тому, чтобы кого извинить, но лишь ради объяснения: среди русских крайне мало осознания истиной природы и поведения израильтян, и по большей части это из-за СМИ, которые безнадежно про-израильские (отсюда почти постоянное присутствие таких, как Яков Кедми, Авигдор Эскин, Евгений Сатановский и других израильских агентов влияния — они даже не стремятся отрицать это — на русском ТВ).



Российские СМИ, особенно телевидение, легко может получить «одобрение ADL». Проще говоря: огромное большинство русских не воспринимает судьбу палестинцев или постоянные израильские нападения на соседние страны, как свою проблему.

[Замечание: подобный взгляд может показаться эгоистичным, если не вспомнить, какую «благодарность» Россия получала в прошлом от прежних вмешательств.



Тут есть страны, которые существуют лишь потому, что Россия решила, что они должны существовать, и которые теперь стали членами НАТО.



Я даже не буду вспоминать «славянское братство» или, если уж на то пошло, «православное братство», это чушь.



Единственные люди, с которыми у России поистине сильная связь, это сербы.



Остальные более чем счастливы вонзить России нож в спину, как только подвернётся возможность.



Такая история преподала России болезненный урок: отказаться от каких-либо наивных идей благодарности или братства. Печально, но верно. Сегодня, даже страны вроде Казахстана, Армении или Грузии демонстрируют весьма противоречивое (и даже неоднозначное) отношение к России.



В результате мысль, что Россия должна как-то защищать кого-то в самой России, не обладает практически никакой поддержкой].

Пятое, даже аналитики из числа евразийских суверенитетчиков и СМИ с России совершенно изумительно «закрывают глаза» на Израиль и сионистскую идеологию: думаю аналитики, кем я искренне восхищаюсь и кого уважаю (как Сергей Михеев или Руслан Осташко), и чьи анализы великолепны практически по всему, просто никогда не упоминают власть и влияние явно сильного про-израильского лобби в России, особенно в российских СМИ (даже упоминая о власти израильского лобби в США).



Учитывая, насколько разнится тон большей части российского Интернета, мое единственное объяснение этой ситуации а том, что любые анти-израильские или анти-сионистские заявления в России являются уничтожителями карьеры (мы ясно видим, как это работает в RT и Спутнике).



Вы можете вообще забыть о российских религиозных деятелях, которые высказываются по этой теме, и это касается и православных, и мусульман: все они получают указания из Кремля и не имеют своего мнения ни по какому вопросу (я говорю лишь об «официальных» высших религиозных деятелях — их ранг и пройденный путь не поощряют подобное поведение).

Шестое, в России есть масса людей, которые полностью осознают две простых вещи:



первое, война между Ираном и Империей будет разрушительна для Империи (и, следовательно, благом для России) и,



второе, иранцы тоже «проблематичные» союзники в лучшем случае, у них есть своя версия «атлантистов» (помните «Революцию Гуччи»?) и «суверенитетчики», а это означает, что напряжённость или военные действия между Ираном и США будут весьма предпочтительны для антиамериканского лагеря в Иране (как и яростная русофобия западных политиков сделала больше для переизбрания Путина, чем любая риторика в кампании).



Грубо говоря, если израильтяне окажутся достаточно тупы, чтобы напасть на иранцев, и если американцы в США достаточно покорны Израилю, чтобы присоединиться к ним — с чего России идти на большой риск, и открыто вставать на путь к войне?



Наконец, любой конфликт с Ираном (в котором с большой вероятностью будет принимать участие КСА) взвинтит до небес цену нефти. Как вы думаете, что это даст российской экономике?

Седьмое, война, которую ныне ведёт Израиль против Ирана и про-иранских сил в Сирии, полностью символическая. Даже при том, что недавно израильтянами был подбит «Панцирь» (с обычной про-израильской пиар-кампанией), бывший не на боевом дежурстве: он даже не камуфлировался, а расчёт стоял рядом и курил.



Израильтяне — мастера делать вид, что всё прошло крайне впечатляюще и героически, но в военном смысле всё это чушь: они явно нанесли удар по боевой единице, которая не вела никаких действий (каковы бы эти «действия» ни были).

Основное правило военных действий остается и ныне весомым: если у вас нет наземных сил, то ваши усилия никогда не приведут к решающему военному воздействию.



И благодарите Бога за то, что никто из «Оси добра» не обладает какими-либо достойными наземными силами: ни израильтяне (помните 2006-й?), ни саудовцы (посмотрите на Йемен), и определённо ни США (когда прошлый раз они побеждали кого-то, способного к сопротивлению?).



Потому-то англо-сионистская Империя всегда пытается использовать марионеток, вроде курдов или «хороших террористов», чтобы те за них сражались. Российские специалисты прекрасно понимают, что даже если бы израильтяне бомбили Сирию несколько месяцев, они не смогли бы изменить основное соотношение сил на земле. Отсюда, израильские удары по большей части являются пиаром.

И всё же, при всех этих причинах, и более того, мы все должны согласиться с тем, что Россия является, как я бы сказал, «ограниченным» действующим лицом на Ближнем Востоке. Я это говорил с первого же дня — когда кое-кто представлял российские воздушно-десантные дивизии (при поддержке МиГ-31!), приземляющиеся под Дамаском — что «русские не идут» (см. здесь, здесь, здесь, здесь и здесь).



Более того, я пытался объяснить, что у русских нет никаких обязательств защищать или спасать кого-либо, в том числе и на Ближнем Востоке.



Наконец, я пытался объяснить, что русско-израильские отношения — многоуровневые и сложные, и что Путин сталкивается с огромной внутренней оппозицией, с которой ему не удается успешно справиться.



Но попытки описать сложную реальность – зачастую напрасный труд в мире, где правят простые, чёрно-белые, бинарные представления, и где любой сложный аргумент немедленно превращается в длинный список искажений фактов. Это касается и недавнего развития событий.

Те, кто говорит, что «Путин продался», ошибаются, но ошибаются и те, кто считает, что «русские идут», чтобы кого-то спасти. Этого не будет. Россия не будет воевать против Израиля (если только на неё не нападут первыми), и русские будут поддерживать иранские операции и политику до тех пор, пока иранцы договариваются с русскими и координируют усилия.



Как только Иран или Хезболла сделают хоть что-то без консультаций с Москвой, они окажутся в одиночестве и будут сами разбираться с последствиями…





Сокол