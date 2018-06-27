Смысл российской политической неоднозначности-2



Существует пара интересных объяснений, вроде следующих:



Объективно правительство Медведева проделало весьма достойную, если не сказать хорошую, работу в экономике. Действительно, некоторые/многие считают, что были сделаны ошибки, что можно было вести и лучшую экономическую политику, но трудно утверждать, что правительство полностью провалило дело.



Путинская крайне амбициозная программа внутреннего роста нуждается в поддержке деловых кругов, представляемых атлантистами. На самом деле внутреннее развитие и экономический рост составляют ядро крайне амбициозной политической программы Путина. Возможно, не самый лучший момент вычищать из Кремля тех, кто представляет интересы российского большого бизнеса.



«Клан» Медведева ослаблен (см. здесь подробности) и теперь, когда он посажен на существенно более короткий «технократический» поводок, намного менее опасен. На самом деле он подчинён Путину и его союзникам. Кстати, и Лавров и Шойгу остаются.



Безрассудное поведение Трампа глубоко отталкивает европейцев, для которых Путин теперь становится партнёром по переговорам, которому они доверяют (вообразите Меркель и Рогозина в одном помещении — добром не кончится!). Взгляните на эту прекрасную статью Фрэнка Селлера в The Duran, в которой рассматривается огромный потенциал сотрудничества России и ЕС.



Но лично я не убеждён в этом. Как может Путин говорить, что хочет серьёзных реформ, оставляя в команде все тех же людей? Если и в самом деле правительство Медведева проделало отличную работу, так какая нужда в таких крупных реформах? Если основа власти Путина действительно, как я полагаю, в народе, то почему он пытается умиротворить финансовые элиты, заботясь об их интересах и программах?



А основное, как может Россия освободиться от финансовой и экономической хватки Империи, когда агенты «пятой колонны» Империи вновь назначены на ключевые посты? Что, во всей России действительно нет никого более подходящего, чем Мутко или Кудрин, для назначения на эти посты?

Конечно, всегда возникает «Путин знает что-то, чего не знаете вы», но я всегда испытывал проблемы с подобной логикой, которая по сути своей бесконечная универсальная отговорка.



Я надеюсь, что ошибаюсь, но у меня сильное подозрение, что Путин в обороне, что он сделал крупную ошибку, и что Империя по-крупному выиграла. И я с радостью признаю, что мне ещё надо услышать объяснение, которое расставило бы все по своим местам, не важно чьё оно будет. [Могу предложить своё. Всё дело в среде . Под этим я понимаю технологическое, международное, социальное, нравственное, культурное и иное состояние общества.



В былые времена, ещё при Сталине, благодаря наличию охраняемых границ (географических, идеологических, культурных, образовательных и т.п.) вновь назначенный управленец сталкивался с одним набором параметров, которые он вынужден был учитывать в своей работе.



Сегодня многие из перечисленных границ либо сильно ослабли, либо вообще стёрты. А значит, к матрице прошлых параметров добавились другие измерения, т.е. сложность управления многократно возросла – на порядкИ.



В этой ситуации проводить масштабные смены управленцев – это подвергать значительному риску устойчивость управляемой системы, т.е. страны .



Те же мутко с рогозиными являются узлами глобализированной управленческой сети, имеют связи с отечественным и западным капиталом, с корпорациями, скреплены тысячами нитей с региональными властями России.



Поэтому Путин избрал тактику постоянного давления на тех опытных управленцев, которые исторически занимают свои посты. Президент давит на них, используя различные тактические ходы, заставляет работать на интересы России.



Конечно, в этом случае изменения к лучшему в стране крайне медленны, не без известного „шаг назад, чтобы сделать два вперёд”. Однако такая стратегия позволяет решить главную задачу: сохранения России.



Через тернии – к звёздам!



Понимаю, что моё объяснение не слишком оптимистично, тем не менее, оно опирается на реальные факты. Например, посмотрите, как „переобулась” Э. Панфилова, входившая до её назначения Путиным на известный пост в кадровую базу Запада.



А из Кудрина прямо на наших глазах Путин делает цепного пса, который зорко следит за деятельностью ненавидимого главой СП Медведева и его присных.



А сколько было спроектировано и заложено кораблей, ракетных комплексов, боевой наземной техники при Сердюкове?! Армия просто возродилась!



И ещё. Любое действие вызывает ответную реакцию. Вспомните, когда была мощная война телефонного терроризма, дезорганизовывавшего экономику и увеличивавшего напряжённость в обществе? А Кемерово, прочие поджоги и теракты? Все эти показательные действия Запада случились ПЕРЕД назначением нового состава правительства РФ.



Т.е. Путину был послан явный сигнал – никаких серьёзных (по крайней мере внешних) изменений быть не должно. Действие неизбежно вызывает противодействие. – Прим. ss69100.]

На внешнем фронте поддалась ли Россия давлению Израиля? Руслан Осташко предлагает очень хороший анализ того, почему это вряд ли: (Я не обязательно соглашусь с каждым утверждением, но он даёт очень хороший разбор):

Да, Нетаньяху «провёл» повторные удары в Сирии, показал кукиш Путину (знаменитая израильская хуцпа) и да, то, что Путин принимал его и обедал с ним — неприятный знак и пиар-катастрофа.



Но по сути, разве Израиль вынудил Россию «предать» Иран? Нет, и не потому, что русские настолько дико принципиальны, а потому, что Израилю нечего предложить России. Всё, что есть у Израиля — влиятельное про-израильское лобби внутри России, это верно.



Но чем больше это лобби используется, тем более явным оно становится и тем больше вопросов возникает как минимум у евразийцев-суверенитетчиков.

Наверняка Израиль не жаждал создать впечатление, что он управляет Россией также, как правит в США, и приём Нетаньяху в Кремле уже заставил многих удивленно поднять брови, а впечатление, что Путин уступил требованиям этого высокомерного сукина сына, мягко говоря, не на пользу Путину.



Многие российские аналитики (Виктор Баранец, Максим Шевченко, Леонид Ивашов) задумываются, какого рода аргументы использовал Нетаньяху в отношении Путина, и список возможностей совсем не вдохновляет.

Часть пятая — очередной трюизм: есть некая разница между отличным, хорошим, средним, плохим и ужасным

Даже если ситуация в России изменится к худшему, это вряд ли станет причиной снова начинать обычную истерику «Путин продался» или утверждать, что «Россия уступила». Даже когда дела идут плохо, всё же остается огромная разница между плохо и хуже.



На данный момент Путин не только лучший из возможных личностей на посту президента России. Россия ещё и продолжает оставаться явным лидером сопротивления Империи.



Опять-таки чёрно-белое мышление в голливудском стиле совершенно не принимает во внимание динамический характер происходящего.



Например, для меня совершенно очевидно, что медленно формируется новый тип российской оппозиции. Ну ладно, он всегда существовал на самом-то деле — я говорю о людях, которые поддерживают Путина и внешнюю политику России, и которым не нравится Медведев и внутренняя политика России.



Теперь голоса тех, кто говорит, что Путин слишком мягок по отношению к Империи, лишь усилятся. Как и голоса тех, кто говорит о поистине ядовитом уровне кумовства и покровительства в Кремле (прекрасный пример – Мутко).



Когда подобные обвинения исходят от неистово про-западных либералов, они не так уж и весомы, но когда они исходят от патриотических и даже националистических политиков (например, Николая Старикова), они принимают совершенно иное измерение.



К примеру, в то время как сын юриста Жириновский и его партия ЛДПР поддерживают Медведева, коммунисты и партия Справедливая Россия его не поддерживают.



Если политическая напряжённость вокруг фигур вроде Кудрина и Медведева каким-то образом не разрешится (возможно скандалом?), мы сможем наблюдать рост настоящего оппозиционного движения в России, не управляемого Империей. Интересно будет посмотреть, начнут ли личные рейтинги Путин снижаться, и что ему придётся сделать, чтобы отреагировать на возникновение такой реальной оппозиции.

Многое будет зависеть от того, как себя поведёт российская экономика. Если благодаря маниакальной политике Трампа в отношении Ирана и ЕС российская экономика получит массовое вливание финансов (из-за высоких цен на энергоносители), вероятно, положение стабилизируется.



Но если европейские лидеры покорно уступят и присоединятся к санкциям против Ирана, и если ЕС преуспеет во введении дальнейших санкций против России, то правительство Медведева столкнётся с серьёзным кризисом, а возрождение российской экономики, обещанное Путиным, в итоге закончится фиаско и положение изменится от плохого к худшему.



Пока же наши всегда отважные европейцы заняты передачей очередной награды Евровидения израильтянке (награды Евровидения всегда достаются странам, которых руководители ЕС хотят поддержать), а всё те же израильтяне «празднуют» открытие нового посольства США в Иерусалиме убийством 55 палестинцев (и обещают убить ещё больше).



Так что давайте просто скажем, что я не очень-то рассчитываю, что европейцы в ближайшее время соберутся с духом, наберутся отваги, мозгов или, как минимум, чуточку морали.



Но возможно, они окажутся достаточно жадными, чтобы отвергнуть самые дикие требования США? Возможно. Надеюсь. В конце концов, покорность европейцев США обходится ЕС уже в миллиарды долларов…

Часть шестая: разберёмся с фиаско С-300

Всё это дело с С-300 для Сирии — отвратительная неразбериха, но опять же, больше в области пиара, чем в реальности.



Постоянное «мы поставим, мы не поставим, да, поставим, нет, не будем» создаёт ужасное впечатление.



Объяснения этих зигзагов только ухудшают положение. Давайте взглянем на тех, кто не осуждает эти зигзаги. Их аргументы более или менее таковы:



С-300 создаст опасность израильским ВВС не только над Сирией, но и над Ливаном и даже Израилем. А это перегиб, поскольку Россия в Сирии не для того, чтобы вести войну с Израилем. Так что вся идея поставки С-300 Сирии была плоха с самого начала.



Сирии в действительности не нужны С-300. Лавров и другие часто упоминают С-300, как угрозу ( поскольку израильтяне на самом деле боятся этих систем ), но в действительности Сирии нужны Бук-М2Е (см. //cont.ws/@voland63/944839"анализ).

), но в действительности Сирии нужны Бук-М2Е (см. //cont.ws/@voland63/944839"анализ).

Русские заключили сделку с Израилем и в обмен на не поставку С-300 (см анализ) они получают нечто очень значимое: Израиль прекратит поддерживать «хороших террористов» в Сирии, облегчив Дамаску задачу их уничтожения.



Мне не очень нравятся эти доводы, кроме второго. Я соглашусь, что Бук-М2Е очень современная и действенная система с некими преимуществами над С-300 в контексте Сирии, но я бы добавил, что печально известное «у Сирии есть всё, что ей нужно» совершенно ужасное и глупое заявление (прочитайте разгромную критику Марко Марьяновича в статье «Израиль поразил сирийский ПРК «Панцирь» и радар С-200. Россия: Поставок С-300 не будет, у Сирии есть всё, что нужно» в Russia Insider).



Я думаю, что это «у Сирии есть всё, что ей нужно» — очередная пиар-катастрофа и совершенно дурацкое заявление, если не взглянуть чуть глубже. [Здесь та область, в которой мы все, не исключая и автора статьи, испытываем недостаток подлинной информации. Домысливать, конечно, можно, только это малоперспективно. Ввиду этого замечания чуть ниже часть рассуждений автора мы опустим. – Прим. ss69100.]

Итак, если под «у Сирии есть всё, что ей нужно» вы подразумеваете «Сирия не нуждается ни в какой другой помощи» или «сирийская воздушная оборона может справится с любой израильской или американской атакой» — то это полная чушь.



Но если вы лишь чуть перефразируете и скажете «у Сирии есть все типы вооружений, которые ей нужны», то я думаю, это по сути верно. Пока наиболее важной системой воздушной обороны для сирийцев является Панцирь-С1, а не С-300 или какая другая система…

*

…Часть седьмая: уроки «Божественной победы» 2006 года — выжить, вот в чём победа

В 2006 году Хезболла нанесла огромное и самое унизительное поражение Израилю. И всё же есть весьма достоверные свидетельства, что всё началось с ошибки. Не Израиля, а Хезболлы. Взгляните на теперь часто забываемое заявление Генерального Секретаря Хезболлы Хассана Насраллы:

«Мы не думали, даже на один процент, что захват приведёт к войне в то время и такого масштаба. Вы спрашиваете, если бы я знал 11 июля… что операция приведёт к такой войне, сделал бы я это? Я скажу, нет, никоим образом».

Удивительно, а? Хассан Насралла сказал эти слова после прекрасной победы против «непобедимого Цахала». Истина в том, что Насралла недооценил жестокость и масштаб израильского нападения.



И не только это, но Израиль не потерял ни дюйма своей территории, а весь Ливан, не только его юг, был жестоко разбомблен, и погибли десятки мирных жителей.



Хезболла уничтожила насколько «неуничтожаемых» танков Меркава и чуть не потопила флагман израильского флота. Но по сравнению с ущербом и болью, причинёнными израильтянами, это пустяки. Даже ракеты Хезболлы относительно слабо повлияли на население Израиля (по большей части создав типичную израильскую панику).



И всё же, даже если политики не хотят это признавать, для обеих сторон было совершенно ясно: Хезболла добилась «Божественной победы», а израильтяне потерпели худшее поражение в своей истории. Почему? По очень простой причине — Хезболла выжила.

Вот так, и это решает дело. Ольмерт и его бандиты были настроены уничтожить Хезболлу (или, по крайней мере, разоружить). Вероятно, именно это и пытается сделать Трамп с Ираном, и именно это пытается сделать англо-сионисткая Империя с Россией — уничтожить.

Ну, раз цели определены, то и определение победы очевидно — выживание. Вот так-то.

Для Хезболлы, Ирана или России чтобы нанести поражение Израилю, США или всей Империи, нет необходимости водружать флаг на главном символическом здании врага, как советские солдаты сделали в Германии.



Всё, что им надо, чтобы победить — просто выжить, поскольку выживание противника есть противоположность уничтожению; это на самом деле просто.



Израиль не может объявить о своей победе, пока существует Хезболла, США не могут заявить о победе мирового Гегемона, если Иран открыто не подчиняется, а англо-сионистская Империя не может заявить о мировой гегемонии на планете, пока российская цивилизационная сфера открыто бросает ей вызов.



Итак, хотя все разговоры о том, что Иран хочет «стереть Израиль с карты мира» — всего лишь типичное изобретение сионо-СМИ, верно одно — что самим своим существованием Хезболла, Иран и Россия представляют угрозу существованию Израиля, США и Империи.

В этом крупнейшая и фатальная слабость англо-сионистской Империи: её выживание зависит от колонизации или уничтожения каждой другой страны.



Любая независимая страна, будь она крупная и влиятельная или маленькая и слабая, представляет собой неприемлемый вызов гегемонии «незаменимой нации» и «избранному народу», которые теперь пытаются всеми нами править.



Это вполне можно представить, как пример гегелевской диалектики в геополитике: Империя, чья власть несёт ей же гибель.



В истории многие империи возникали и уходили, но в глобализованном мире, в котором мы живём, это диалектическое противоречие в огромной мере дополняется предельными условиями, в которых приходится действовать империям.

Заключение первое: поддержка Путина и России должна быть обусловлена

За прошедшие несколько лет ненавистники Путина и России предсказывали мрак и гибель и всевозможные предательства (Новороссии, Сирии, Ирана и так далее) Путиным и Россией.



Прошло время, и все предсказания оказались фальшивкой. Вместо просто разговоров, русские предприняли действия, которые доказали, что скептики ошибаются.



Однако на этот раз русские сказали и сделали несколько вещей, которые подкинули «массу» топлива в костер ненавистников Путина, и единственный способ вернуть ситуацию, это предпринять реальные действия, чтобы доказать, что они ошибаются.



Прямо сейчас в результате причинённых самим себе пиар-бедствий Россия выглядит очень плохо, даже в самой России многие сторонник Путина сбиты с толку, встревожены и разочарованы.

Во внешнем мире сирийцам и, особенно, иранцам необходимо свыкнуться с фактом, что Россия — не идеальный союзник, который иногда может помочь, но всегда поставит свои личные интересы выше любых иных.



В личном письме Эрик Зёйс написал мне: «Я думаю, что Путин и Нетаньяху договаривались, насколько далеко может зайти Израиль, и с чем может согласиться Россия — и какое сотрудничество они обеспечат друг другу — проведя красные линии приемлемости для каждой стороны».



Я думаю, он ухватил суть, но также считаю, что Путин ошибается, пытаясь договориться с Израилем, особенно если это договор за счёт Ирана. Осташко прав. Объективно Израиль мало что может предложить России.



Но если подобное сотрудничество между Россией и Израилем продолжится, особенно, если Иран подвергнется нападению, мы будем знать, что за этой политикой стоит израильское лобби внутри России, которое действует наперекор российским национальным интересам. Это мы скоро узнаем.

А пока Лавров не может пытаться заключить соглашение с Израилем и, в то же время, ныть о том, что «План США по развёртыванию арабских войск в Сирии «нарушает суверенитет»! Как там насчёт бесконечного нарушения Израилем суверенитета Сирии? Почему это менее отвратительно, чем то, что совершают США? Разве подобные заявления не полное лицемерие?

Тут мы можем наблюдать парадокс: Путин критиковал много раз полную аморальность западного общества и имперскую политику (в Мюнхене и в ООН). Но Путин никогда ничего не говорил о полной аморальности государства Израиль.



И всё же Израиль — центр притяжения, связующее звено всей англо-сионистской Империи, особенно после того, как неоконы превратили Трампа в своего покорного лакея.



В этой, как и многих других областях, России необходимо следовать примеру Ирана, чьи руководители продемонстрировали намного более моральную и принципиальную политику, несмотря на то, что Иран намного меньше и слабее в сравнении с Россией. [Очень неразумное заявление. Вообще, сравнивать можно лишь сущности одного порядка, одной природы.



Иран находится под постоянной защитой глобального управления. В отличие от России. И здесь верна поговорка: что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку. – Прим. ss69100.]

В 2006 году тысяча или около того мужчин из Хезболлы осмелились противостоять всей англо-сионистской Империи (США, как всегда, полностью поддерживали Израиль) и они преуспели.



Российские солдаты раз за разом демонстрируют, в том числе недавно в Сирии, что обладают такой же отвагой. Но российские политики, по-видимому, намного более равнодушные и коррумпированные, и всегда существует риск, что Путин постепенно становится всё меньше солдатом и все больше политиком.



А это, в свою очередь, означает, что те из нас, кто выступают против Империи и поддерживают Путина и Россию, должны обязательно обусловить свою поддержку ясно выраженным рядом моральных и духовных принципов, а не верностью типа «это моя страна, права она или нет» или, того хуже «враг моего врага — мой друг».



Если Путин продолжит свои попытки умиротворить израильтян, власть в России может захватить оппозиция нового типа, и новая внутренняя напряжённость может добавиться к уже существующей внешней напряжённости. [Путин, в отличие даже от талантливых, но не освоивших Достаточно общую теорию управления авторов, всегда учитывает состояние среды .



Согласитесь, крайне неразумно пытаться выбраться из топкого болота путём спринтерского рывка в кратчайшем направлении. Даже если „теоретически” это видится быстрейшим путём. Гораздо более предпочтительней метод „с кочки на кочку”, вдумчиво и зигзагами.



А говоря совсем просто – всякому овощу своё время. Будет соответствующий печальный финал и для Израиля. – Прим. ss69100.]

Прямо сейчас Путин всё ещё обладает оставшимся «капиталом доверия», несмотря на недавние ошибки. Однако его недавние решения ставят массу неприятных вопросов, на которые надо дать ответы, и дать их и вовремя.



А пока, как говорят в США, надо «надеяться на лучшее, готовиться к худшему и соглашаться на нечто среднее».



Писание тоже предостерегает нас не сотворить себе кумира: «Не надейтесь на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения». (Псалтирь, Псалом 145, стихи 3-4).



Всемирное зло, против которого мы боремся, сегодня предстающее в виде англо-сионистской Империи, представляет собой намного более глубокое, духовное зло: «потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной».



Молодые мужчины и женщины из шиитского движения Амал всё понимали правильно, когда выбрали для своего движение название «Партия Бога», когда создали в 1985 году Хезболлу.



И Иран был прав, когда стал Исламской Республикой: если мы хотим нанести поражение Империи, нам необходимо ставить вопросы духа и моральные критерии выше любых наших «прагматических» всемирных политических расчётов или национальной/этнической лояльности — так мы можем нанести поражение тем, кто оценивает в долларах абсолютно всё, что видят своим узким материалистическим взглядом на окружающий мир.

Заключение второе: вопрос о «российских ценностях»

Российская политическая неоднозначность — прямой результат того, что Россия, как единое целое, ещё должна определить, каковы же «российские ценности».



Исторически Россия была основана на Патриархальном Христианстве и Римской цивилизационной модели, а Советский Союз — на марксизме-ленинизме. 1990-е стали полным триумфом материального сумасшествия.



Но в отличие от Хезболлы или Ирана, «Новая Россия» (как мне нравится её называть), не основана ни на чём, кроме Конституции, написанной по большей части американскими советниками и их марионетками, и общем противодействии западной цивилизационной модели (особенно после 2014 года).



Быть против — не вдохновляющая или даже прочная политическая или моральная позиция (как обнаружила Белая Гвардия во время русской гражданской войны).



Более того, в своей конфронтации с англо-сионисткой Империей, которая не отстаивает ничего, кроме основных инстинктов, России необходимо стоять «за» что-то, а не просто против чего-то.



Пока Россия ясно не определит и не озвучит ряд духовных/моральных ценностей, за которые она выступает, нынешние зигзаги будут продолжаться, а российская политика будет оказываться в лучшем случае несостоятельной.

[Замечание: тут я хочу противопоставить российское общество в целом российским вооружённым силам, которые, помимо обладания массой прекрасного снаряжения, обладают ещё и очень сильным и ясным характером и твёрдым, как камень, осознанием и чётким пониманием, за что они стоят. Вот потому русские солдаты неизменно и спонтанно желают пожертвовать своей жизнью.



У российского гражданского общества такая чёткость отсутствует, а российские политики, которые в России ничуть не лучше, чем где-либо ещё, часто этим пользуются.



Российские вооружённые силы к тому же — организация с наиболее сильной исторической памятью и глубочайшими корнями в истории России. Я бы сказал, что они — единственная организация в современной России, чьи корни поистине уходят во времена до революции 1917 года, и даже намного дальше.



Будучи сам отпрыском «белогвардейцев», я всегда находил странным и удивительным, насколько мне ближе российские военные офицеры, чем российские граждане.



Мне часто кажется, что есть два типа русских, сосуществующие одновременно: «новые русские» (этому ещё надо дать определение) и корпус военных офицеров (советских или пост-советских). Последние вызывают во мне почти инстинктивные чувства и часто воспринимаются, как семья.



Вряд ли это научное наблюдение, но это мой личный опыт.]

Существует очень большая вероятность, что Израиль преуспеет в провоцировании американской атаки на Иран. Если/когда это произойдёт, это даст начало политическому кризису внутри России, поскольку пространство нынешней политической неопределённости резко сократится.



Опираясь на моральные и прагматические основания, России придётся решать, может ли она позволить себе остаться в стороне или нет. Это будет нелёгкий выбор, поскольку консенсуса, что делать среди правящей элиты не будет. Но ставки очень высоки, а последствия бездействия непомерны.



Я надеюсь на то, что крупный военный конфликт приведёт в результате к резкому росту влияния и власти военного «лобби» в Кремле.



Фактически неизбежно проблема Израиля и сионизма должна будет быть пересмотрена, как и проблема про-израильского лобби в самой России, если Россия не захочет последовать по пути саморазрушения, как США.



По этой причине концепция «истинного суверенитета» и стала одним из патриотических слоганов/целей, которые евразийцы-суверенитетчики должны продолжать продвигать (вне зависимости от использованных технологий), поскольку они указывают на реальные проблемы в российской внутренней и внешней политике, с которыми надо разбираться и которые надо решать.



Это трудный и долгий процесс, с победами и отступлениями. Нам лучше привыкнуть к тому, что произошедшее за прошедшие пару недель в будущем снова повторится.



Сокол